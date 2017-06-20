Деньги с того света

Деньги с того светаПоследние полгода у нее появилась мания, что за ней следят и хотят забрать деньги. В связи с такой навязчивой мыслью Юлина (так звать подругу) мама прятала все так хорошо, что даже после смерти дети ничего не нашли.
Семья у Юли большая, но так вышло, что работает один муж. В апреле у него на работе начались сложности, и семья оказалась в бедственном положении...
Далее со слов подруги, от 1 лица:
Утром, за завтраком, муж говорит: "Мне ночью странный сон приснился, будто теща пришла и изрекла: мол, я знаю, что вы без денег сидите, иди и со стороны улицы (в своем доме), у такого то окошка отдери плашку - там возьмешь деньги".
Решили посмотреть. И что бы вы думали? Под плашкой лежат деньги, не все ею скопленные, но пережить трудное время хватит...
Мы были в шоке...Вот и не верь после этого в посмертное существование. Спасибо, конечно, маме, но как-то не по себе от мысли, что покойные рядом и наблюдают за нами...
Сегодня, 11:41 by Julia2727Просмотров: 204Комментарии: 2
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