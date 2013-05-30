Дом, мой старый дом

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

слон и слоненок Просмотров: 511 Комментарии: 4 +16 Вчера, 20:06 by

Начать рассказывать историю - это как вытянуть начальную нитку из клубка. Главное ее уцепить, а там пошла разматываться. Но не всегда получается, бывает, еще больше запутаешь.О непонятном рассказывать сложно, но попробую.За год до отъезда в другую страну на жительство, стал мне сниться один и тот же навязчивый сон. Снился мой дом, я там жила до 6 лет. Дом старый, барачного типа в два этажа, один подъезд, деревянная лестница. У нас были хорошие соседи, а во дворе папа сделал мне качели, на которых вся детвора качалась. Я там не была больше тридцати лет.Во сне я заходила в подъезд, там у нас не сразу вверх подниматься, а большой холл. Проходила его, справа лестница с широкими ступенями, красная краска в середине вытерта ногами. Поднималась на второй этаж, коридор направо, первая дверь не наша, вторая - квартира номер восемь - моя. Дверь обита черным дерматином, звонка нет. И не было никогда. И просыпалась.Чем ближе был мой отъезд, тем чаще снился мне этот сон. Я шагала по скрипучим ступеням чуть ли не каждую ночь и просыпалась, подойдя к двери. Я знала, что если сон повторяется несколько раз - что-то пытаются до тебя донести. Но что? Вот вопрос.За неделю до отъезда, мы с мужем поехали в город - выкупать заказанные билеты на самолет. Заехали еще в пару магазинов, и я поняла, что мы находимся недалеко от моего прежнего места жительства. Попросила мужа подъехать и остаться в машине. Сама пошла к дому.И вот, я захожу в подъезд, предо мной полутёмный холл с лестницей справа.Я начинаю подниматься по лестнице и.... оказываюсь в своем сне. То же состояние, те же звуки, те же цвета. Так же ничего не вижу периферическим зрением, только то, что передо мной. Двигаюсь как под водой. Воздух стал вязким. Холод прошел по спине. Не в силах остановиться, прохожу коридором к своей квартире. Постояла перед дверью. Нет, не просыпаюсь. В таком же состоянии иду назад.И только когда я вышла из подъезда, я как из воды вынырнула. Глаза увидели свет, в легкие хлынул воздух. Как будто проснулась. Побежала к машине, мужу ничего не стала рассказывать, потому что сама не поняла, что это было.Больше мне этот сон никогда не снился.Я думаю, дом так со мной попрощался. Навряд ли я его когда-нибудь увижу.

Ключевые слова: Сон дом дверь авторская история

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