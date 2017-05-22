Меня зовут Инга!

Kiria Просмотров: 218 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 16:53 by

Описываемые события произошли с хорошим другом Алексея, буквально за месяц, до нашей встречи в поезде. Молодого человека звали, надеюсь, что и до сих пор зовут, Сергей.Серега парень был простой, но деловой. Сам родом, как и Леха, из того самого рабочего городка в Свердловской области, о котором говорилось в первых двух историях. Не богатый, не бедный, простой работяга на заводе.Была у Сереги мечта – построить свой дом. Вот прямо мечтал человек о собственном клочке земли, своем доме, где будут расти его дети, семейном гнезде, одним словом. Правда, не было у Сереги ни подходящей девушки, ни дома, ни земли. Одни мечты и хотения.И вот, за несколько лет до описываемых событий, мечта начала сбываться. Прослышал Серега, что в соседнем городке администрация раздает землю под ИСЖ (индивидуальное жилищное строительство) бесплатно, т.е. даром. На практике землю не раздавали, а сдавали в аренду, пусть и за копейки, по кадастровой стоимости. Пришлось очень много вложиться в жуткую бюрократическую волокиту — кадастровые инженеры, милиция-полиция, СЭС, комитеты землепользования и экологии и еще куча всяких разных дармо… простите, государственных служащих, хотела свой маленький кусочек. Но мечта того стоила.В итоге Серега, как и еще куча его земляков, оказался счастливым обладателем четырех колышков, обозначавших 9 соток земли, в бывших с/х полях, километрах в 5 от города. Да, халява сладкой не бывает. Но! Места были поистине сказочные – в шаговой доступности: красавица Нейва (не путать с Невой), со своими скалистыми берегами, нетронутый, настоящий, сосновый лес, с грибами и ягодами. Вот это и в правду место для родового гнезда и воспитания детей. А электричество, вода, газ, дороги – дело наживное. Дали лужайку, будет и зайка.За пару лет Серега не то чтобы развел бурную деятельность (с з/п работяги на заводе сильно не разбежишься), но на участке укоренился: поставил забор, сараюшку под инструмент, да летний щитовой домик-бытовку для себя. Всё по принципу: я тебя слепила из того, что было. Но и пусть неказистое, зато СВОЁ. Это очень много значит, тут я с Серегой полностью согласен, понимаю и разделяю. Это была вводная часть, теперь история.Тихий летний вечер, Серега наработался на постройке фундамента для будущего родового гнезда. Денег катастрофически в обрез, поэтому всё сам, своими руками. Даже двухметровые сваи бурил сам стареньким, китайским мотобуром. Устал как собака. А летом на Урале темнеет поздно, ближе к июлю вообще белые ночи, вслед за закатом идет рассвет. А еще вечер такой, после дневной жары, прохладный, сам бог велел пойти прогуляться. Ну и решил наш герой пройтись по скалистому берегу Нейвы. Может и искупаться перед сном. Время часов десять вечера, легкие-легкие сумерки, да раскалено-красный диск солнца на горизонте.Идет, дышит воздухом, обдумывает прошедший день, строит планы на будущее. Места не то чтобы глухие, но народу тут мало, в основном такие-же самостроевцы – им разгуливать особо некогда. А берег высокий, внизу река шумит, и несколько скал на небольшом расстоянии друг от друга от берега отходят, словно бы пирсы-волнорезы, только природные. И вот на одной скале видит Серега сидящую, к нему спиной, девушку. Сначала просто хотел мимо пройти, не тревожить. Стеснительный Серега от природы. Но… Ноги, словно сами, свернули влево, на неприметную тропинку в траве.Девушка обернулась, Серега оторопел. Назад идти глупо, вперед идти, явно человеку помешал, который уединения искал. Что-то говорил, извинялся, девушка лишь улыбалась.— Меня зовут Инга!Сергей тоже представился, отметив про себя, какое интересное имя – Инга. Не сказать, что прям вот необычное, но редкое в наших краях. Сама же девушка была вполне обычной, среднего роста, с длинными черными волосами, в простой одежде. Там уже и сумерки усилились, стало не так уж и хорошо видно, да и внаглую разглядывать человека как-то не удобно.В общем, постояли они, поболтали и вызвался раб божий Сергий Ингу до дома провожать. А жила она аж в городе, т.е. километров за 5 отсюда. Ну не сказать, что прям непосильно далеко, но девушка одна, поздно вечером, на таком расстоянии от дома – удивился Серега. Но понравилась ему Инга, поэтому и расстоянии, отчасти, и порадовало – наговорится успеют, может и телефончик выпросит. Он даже и не подумал как-то, что у него на участке машина стоит, доехать можно. Лето, красивая девушка, закат – романтика!В самой прогулке ничего интересного не было, ну или Сергей об этом, рассказывая Лехе, умолчал. Шли мол, болтали о том и сем, ничего необычного в своей спутнице он не заметил. Девушка как девушка, приятная. Понравилась. Очень понравилась. Вот с такой-бы родовое гнездо и строить. Простая, без гламура, природу и животных любит. Загляденье, а не жена.Дошли они часа за полтора, остановились не доходя до старого барака метров 300, дальше спутница идти не разрешила. То ли мама злая, то ли папа неадекватный. Серегу это тоже слегка удивило, он конечно возраст у Инги не спрашивал, но и так понятно было, что она примерно его ровесница, т.е. более чем совершеннолетняя. Но настаивать не стал. Телефончик, однако, записал.На свой участок Сергей вернулся уже за полночь, дико уставший, но довольный как слон. Быстро перекусил и лег спать. Проснулся от стука в дверь. Стук такой, не требовательно-пожарный, а какой-то вкрадчивый, доброжелательный. Понять ничего спросонья не может, ни который час, ни кто стучит. А стук повторялся. Что за черт? Участок огорожен, калитка на замок закрыта. Кошка Мурка, которую с собой всегда привозил, всегда первая к двери бежит, что дома, что здесь. А тут в ногах сидит, спину выгнула, шерсть дыбом и шипит. В домике полумрак, значит, поспал он совсем чуть-чуть, часа три ночи сейчас.— Кто там?Никто не отзывается, тишина. И кошка шипеть перестала, но сидит и на дверь внимательно смотрит. Приснилось, может? Соседские коты-собаки бегают? Сидел так Сергей минут 10, тишина, спокойствие, но встать, открыть дверь и посмотреть – не страшно конечно, но вылезать то из кровати тоже не хотелось. Я не трус, но я боюсь. Немножечко. Чуть-чуть. А тут и сон стал смаривать и сам Серега не заметил, как опять заснул.Слышит снова стук в дверь, тихий, вкрадчивый: тук-тук … тук-тук … тук … тук-тук. А потом, словно когтями по доске провели, и голос женский, тихий, ласковый:— Сережка! Сережка! Сережка!И вроде снится это всё, подняться надо, встать, разобраться. А как плитой к кровати придавило, не может пошевелиться.— Сережка! Сережка! Сережка!Мысли лихорадочно крутятся, что за наваждение, его ведь так только бабушка называет. Да и то, не к нему обращаясь, а говоря с кем о нем. А больше никто. А за дверью, всё тот же голос:— Сережка! Сережка! Сережка!И тут проснулся Сергей, как будто из-под воды вынырнул. Весь мокрый от пота, сердце уже где-то в горле бьется, руки-ноги затекли так, что огнем горят, а кошка в районе подушки сидит, опять вся изогнулось и шипит, словно кинуться готовится на кого-то. Но тишина. Нет никого. Ни стука, ни голоса. Посидел Серега на кровати, отдышался, набрался сил и пошел дверь открывать. И ничего… только утренний туман и роса. Калитка закрыта, никого нет. Рассвело полностью, время пять утра оказалось. Но сна ни в одном глазу.Оправившись от ночного происшествия, решил наш Ромео позвонить своей потенциальной Джульетте-Инге. И трубку действительно взяла девушка, но только звать её было Юлей, а про Ингу она и слышать не слышала, да и жила в другом городе.Уже позже Сергей ездил к тому самому бараку на окраине города, расспрашивал людей, но никто девушку по имени Инга знать не знал. И подходящих под описание не было. Городок небольшой, друзья, знакомые, соц. сети — всё впустую. Никого с именем Инга не нашлось.У этой истории нет яркого финала. Вскоре Сергей бросил поиски Инги и сосредоточился на стройке. Леха, посмеиваясь, добавил, что, кажется, у Сереги что-то завязалось с той самой Юлей, чей номер телефона у него оказался. Во всяком случае, они нашлись в ВК и стали общаться.С тех событий прошло десять лет. Я не знаю как дела у Лехи, и уж тем более, у Сереги. Хочется надеяться, что родовое гнездо он построил и сейчас его обживает, с Юлей или с кем-нибудь другим. Что же до Инги. Лично у меня нет твердого понимания, что это было. Череда совпадений и снов. Или Серега встретил тем вечером совсем не человека… Я просто рассказал историю, во что верить – решать Вам.Автор: Серго Бужан.

Ключевые слова: Земля переезд дом река девушка сон

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