Влюблённые призраки

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:02 by

В прошлом году поминальный день выпал на вторник. С работы я отпроситься не смог. Пришлось ехать на кладбище вечером.Там, понятное дело, почти никого не было. Тихо и пустынно. Я заметил всего несколько человек тут и там. Наверняка такие же бедолаги, как я, не смогли прийти днём. Помню, порадовался, что я тут не один. Жутковато вечером на кладбище в полном одиночестве.Пришёл на могилы родственников, покланялся, как полагается. Листья сухие с памятников смахнул, цветы на могилки положил и уже собирался уходить, повернулся и чуть не столкнулся нос к носу с маленькой женщиной.Откуда она взялась, сам не понял. Только что ведь никого рядом не было! Вздрогнул, конечно, матюгнулся про себя, а вслух пробормотал какие-то извинения.Женщина не обратила на меня внимания, даже головы не повернула. Ей на вид было около 50-ти лет, длинное платье, чёрный платок на голове и серые сумерки делали её болезненно бледной. Женщина невозмутимо прошла мимо, как будто меня тут вообще нет. Я решил, что горе у человека, вот и не замечает ничего вокруг. Может, недавно похоронила кого-то.Я догнал её, предложил помощь. Женщина посмотрела на меня пустыми стеклянными глазами и снова ничего не ответила. Я невольно сделал шаг назад, не по себе стало от её взгляда. Женщина пошла дальше, а я долго смотрел ей вслед.Она медленно шла между оградками. Остановилась около металлического креста и пропала.Я поморгал, даже глаза протёр. Вот только что женщина стояла рядом с крестом и вдруг исчезла. Я огляделся по сторонам с болезненным любопытством. Женщины нигде не было, зато совсем рядом стоял мужчина.- Простите, - окликнул я, голос в кладбищенской тишине прозвучал хрипло и жалобно, – вы тут женщину в чёрном платке не видели?- Михайловну, что ли? – отозвался мужчина. Я кивнул. – Так она к мужу ушла.Мужчина подошёл поближе.- Вот ведь беда у людей! Не знаешь, что ли? Новенький? – мужчина поправил лацкан старомодного пиджака. – Они с мужем, Сергеичем, друг друга очень любили, душа в душу всю жизнь. Даже померли в один день, как в сказке. Грибов каких-то несъедобных наелись. А похоронили-то их на разных концах кладбища.Я подумал, что он пьяный, уточнил.- Я про эту женщину спрашивал, которая только что тут прошла.- Так и я тебе про неё и рассказываю! Они с мужем частенько тут ходят, то он к ней, то она к нему.Я решил, что это шутка, потому что мужик усмехнулся.- Да ничего, привыкнешь. Ладно, некогда мне с тобой болтать, пойду, – он опять поправил пиджак и подмигнул мне, – милая то заждалась, поди. Ты обращайся, если что...Мужчина упал плашмя на могилу и пропал. Я обвёл ошарашенным взглядом всё кладбище. Десятки фигур бродили между могилами, появлялись и пропадали.Как я добежал до своей машины не помню.Не знаю, что впечатлило меня больше, то, что призраки мёртвых людей ходят в сумерках в гости друг к другу, или то, что этот призрак в старомодном пиджаке принял меня за «новенького»?Автор - Новая сказка.

Ключевые слова: Поминальный день кладбище вечер могилы призраки

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