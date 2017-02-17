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Истории из жизни

Утопленница

Моя супруга говорила, что в детстве, купаясь на речке в одном отдаленном крае, видела женщину. Та была странная. Женщина пыталась подплыть к ней и ухватить (коснуться может просто). Ни слова не говоря при этом. Жена убежала, испугавшись.

Расспрашивая, я выяснил, в чем была женщина. Была она в белье, белом, нательном, типа рубашки (в старом традиционном понимании).

Как-то случайно вычитал, что русалки воровали одежду и бывали вовсе не голыми. Жена об этом не знала. И скорее всего не врала. Ну, думаю, точно русалка!

Только спустя годы, слушая сплетни в тех самых краях, узнал. Как раз в то время был трагичный случай на той самой реке. Молодая, больная психически с детства, девушка покончила с собой, сбежав от надругавшегося над ней отчима.

Потому была на реке в белье, потому странная, потому молчала.

Автор - TRIGRAMMA.
Источник.

Вчера, 08:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 829Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Супруга речка купание женщина утопленница испуг

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Вчера, 09:37
-1
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Репутация: (94|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 611
Нипанятна. Она там утопилась и ставши русалкой кошмарила людей? Или всё это происходило до самоубийства? В любом случае за историю плюс .
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#2 написал: Jako tako
Вчера, 15:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (118|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 735
Странная какая-то история. Попахивает местным фольклором.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: Talisha
Вчера, 19:18
0
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Репутация: (1856|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 888
Жутковато по-любому, когда кто-то незнакомый молча к тебе плывет и пытается коснуться...
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#4 написал: Холодная роса
Вчера, 19:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 61
Может ещё одна "с приветиком" купается. В рубахе. В чем ходит, в том и плавает, и к людям пристает.
Зарегистрирован: 25.05.2020
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