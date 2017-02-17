Утопленница

Сделано_в_СССР Просмотров: 829 Комментарии: 4 +8 Вчера, 08:26 by

Моя супруга говорила, что в детстве, купаясь на речке в одном отдаленном крае, видела женщину. Та была странная. Женщина пыталась подплыть к ней и ухватить (коснуться может просто). Ни слова не говоря при этом. Жена убежала, испугавшись.Расспрашивая, я выяснил, в чем была женщина. Была она в белье, белом, нательном, типа рубашки (в старом традиционном понимании).Как-то случайно вычитал, что русалки воровали одежду и бывали вовсе не голыми. Жена об этом не знала. И скорее всего не врала. Ну, думаю, точно русалка!Только спустя годы, слушая сплетни в тех самых краях, узнал. Как раз в то время был трагичный случай на той самой реке. Молодая, больная психически с детства, девушка покончила с собой, сбежав от надругавшегося над ней отчима.Потому была на реке в белье, потому странная, потому молчала.Автор - TRIGRAMMA.

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