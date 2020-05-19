Шерсть

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:04

drakylayla Просмотров: 1 493 Комментарии: 5 +20 Вчера, 15:04 by

В третьем часу ночи я попыталась уснуть. На протяжении полугода у меня бессонница. Момент, когда я уже начала медленно проваливаться в сон, настиг меня в пятом часу утра. Прямо напротив моей кровати есть часы, и я всегда отслеживаю время пробуждения, не понимаю зачем, привычка. Но этот сладкий момент счастья продлился недолго... Я услышала, как кто-то громко тарабанит по окну напротив моей кровати. Догадаться было не сложно, я приучила свою кошку заходить в дом именно через это окно, и она часто напоминала о себе таким образом. Нехотя мне пришлось встать и впустить ее в дом, не оставлять же на холоде. Когда она залезла, то ей очень не хотелось слезать с окна, и я решила: «Черт с тобой, спи здесь». Пришлось приоткрыть немного шторы, дабы моя дама смогла в случае чего спокойно спрыгнуть, а не собирать собой все цветы с подоконника.Вернувшись в постель, мне удалось заснуть, но я все же проснулась через два часа, почувствовав на своей ноге холодную и очень тяжелую лапу. Хорошо, думаю, решила все-таки лечь ко мне. Но она не ложилась. Мне было очень больно и холодно от, казалось бы, обычной кошечки среднего размера. Подняв голову с подушки и удостоверившись в увиденном мной краешке шерсти, я убрала из-под лапы свою ногу и решила лечь спать дальше.Но через пол часа я вновь проснулась от прикосновений к моей спине. На этот раз они были мягкими и неуверенными, словно животное решало ложиться ли спать или нет. Спала я на животе и, заведя руку назад, решила погладить ее, чтобы расположить к себе. Как только я дотронулась до шерсти, не знаю почему я не обратила на это внимание тогда, видимо слишком уж хотелось спать, я почувствовала очень жесткую, словно собачью, скомканную и очень пыльную шесть. На пальцах чувствовался скрежет пыли. «Ну, думаю, следы оставишь и получишь у меня». Сквозь пелену дремоты слышу, как уже проснулась моя сестра и начала собираться на уроки. Животное тоже это услышало и словно испарилось, я не чувствовала, как именно она убежала.Проснувшись по будильнику, первым делом я направляю взгляд на окно, дабы проверить погоду. И каково было мое изумление, когда я увидела на нем свою кошку, лежащую на окне и круглыми глазами глядящую на меня.Взяв ее на руки с подоконника, мне становится понятно – это была не она. Никогда у нее не было такой грубой шерсти. Ее шерсть всегда была очень мягкой и пушистой на ощупь, да и по весу она не может быть настолько тяжелой, чтобы вызвать такую боль от давления.И теперь пара несостыковок в данной истории:1. Разве она может быть настолько холодной, если она находилась в доме около двух часов? Снег на лапах оставил бы на мне и моей постели грязные следы, ничего подобного я не обнаружила.2. Когда я обернулась, чтобы увидеть, что это точно она, то животное показалось мне намного больше, и по окрасу она с рыжим оттенком, а не с серым, но это можно даже списать на лунный свет.

Ключевые слова: Бессоница кошка прикосновения существо авторская история

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