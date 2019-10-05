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Истории из жизни

Помирил

Был у меня сосед. Одинокий. Всю жизнь бобылем прожил. Настольная книжка “Капитал”.

Не любил он, когда я с мужем ссорилась.

Когда погиб, пришли из милиции, взяли показания. Похоронили мы его с соседкой, помянули. Сообщили его внучатой племяннице из Бобруйска, чтобы за наследством ехала (ее адрес нашли у него в бумагах, письмо пятнадцатилетней давности).

Квартира-то государству переходила, всё равно бы вещи по растянули, а так родственникам память…

Вечером с мужем сцепились, слово за слово – разбежались по комнатам. Я закрыла дверь, выключила свет, легла спать, и вдруг дверь открылась.

На пороге сосед. Знаю ведь, что умер. Сама хоронила. Мороз по коже.

Стоит, смотрит на меня, головой качает – не надо так! – говорит, не надо… Не ругайтесь.

Я со страху начала одеяло на голову натягивать. Сосед только головой качал. Не приближался и не уходил.

Вдруг топот из соседней комнаты, влетает мой муж с вытаращенными глазами. Прости, говорит.

И шепчет, – ты его видишь? Кого? – спрашиваю. А мурашки с чупакабра размерами уже не бегают, уже пинают мое безвольное тело…

Посмотрела – возле двери уже нет соседа. Помирил…

Автор - Ольга Белая.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 10:53
Вчера, 10:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 003Комментарии: 7
+27

Ключевые слова: Сосед гибель похороны поминки племянница квартира наследство муж ссора видение мир

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 14:01
+5
Группа: Посетители
Репутация: (197|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 285
Помирил и слава богу. Видать хороший был человек, добрый, не то что некоторые, таскаются потом и что-то требуют, а то и стращают.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#2 написал: Jako tako
Вчера, 14:05
+6
Группа: Посетители
Репутация: (110|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 684
Не любил он, когда я с мужем ссорилась
Очень странная фраза. Гг настолько громко это делали, что сосед был в курсе или что?
Почему сосед был в курсе ссор?
Но история интересная, я поставила плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: Nlo
Вчера, 17:23
+3
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 686
Доброе привидение: "Ребята, давайте жить дружно". Люблю таких bowtie
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#4 написал: Arhip
Вчера, 21:42
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1699|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 610
Цитата: Jako tako
Не любил он, когда я с мужем ссорилась
Очень странная фраза. Гг настолько громко это делали, что сосед был в курсе или что?


Видимо да. Звукоизоляция во многих советских квартирах отсутствует
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#5 написал: Шахерезада
Вчера, 23:08
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 021
Цитата: Kinigos
Помирил и слава богу. Видать хороший был человек, добрый, не то что некоторые, таскаются потом и что-то требуют, а то и стращают.
Как правило добрые люди они и после смерти остаются добрыми.
Хочется верить, что после того как сосед напугал супругов до обосрачки они уже не будут ссориться никогда. smile +++++++
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:34
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3020|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 115
Ну а у меня другая версия. Видимо хорошо помянули, причем паленой водкой, раз приведение всему колхозу явилось. Впрочем неизвестно что там за сосед, Можбыть он святой. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#7 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:39
0
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Репутация: (65|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 678
Помирил ценой седых волос) Главное - не ценой сердечного приступа) +
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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