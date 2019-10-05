Помирил

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 10:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 003 Комментарии: 7 +27 Вчера, 10:53 by

Был у меня сосед. Одинокий. Всю жизнь бобылем прожил. Настольная книжка “Капитал”.Не любил он, когда я с мужем ссорилась.Когда погиб, пришли из милиции, взяли показания. Похоронили мы его с соседкой, помянули. Сообщили его внучатой племяннице из Бобруйска, чтобы за наследством ехала (ее адрес нашли у него в бумагах, письмо пятнадцатилетней давности).Квартира-то государству переходила, всё равно бы вещи по растянули, а так родственникам память…Вечером с мужем сцепились, слово за слово – разбежались по комнатам. Я закрыла дверь, выключила свет, легла спать, и вдруг дверь открылась.На пороге сосед. Знаю ведь, что умер. Сама хоронила. Мороз по коже.Стоит, смотрит на меня, головой качает – не надо так! – говорит, не надо… Не ругайтесь.Я со страху начала одеяло на голову натягивать. Сосед только головой качал. Не приближался и не уходил.Вдруг топот из соседней комнаты, влетает мой муж с вытаращенными глазами. Прости, говорит.И шепчет, – ты его видишь? Кого? – спрашиваю. А мурашки с чупакабра размерами уже не бегают, уже пинают мое безвольное тело…Посмотрела – возле двери уже нет соседа. Помирил…Автор - Ольга Белая.

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