ПомирилБыл у меня сосед. Одинокий. Всю жизнь бобылем прожил. Настольная книжка “Капитал”.
Не любил он, когда я с мужем ссорилась.
Когда погиб, пришли из милиции, взяли показания. Похоронили мы его с соседкой, помянули. Сообщили его внучатой племяннице из Бобруйска, чтобы за наследством ехала (ее адрес нашли у него в бумагах, письмо пятнадцатилетней давности).
Квартира-то государству переходила, всё равно бы вещи по растянули, а так родственникам память…
Вечером с мужем сцепились, слово за слово – разбежались по комнатам. Я закрыла дверь, выключила свет, легла спать, и вдруг дверь открылась.
На пороге сосед. Знаю ведь, что умер. Сама хоронила. Мороз по коже.
Стоит, смотрит на меня, головой качает – не надо так! – говорит, не надо… Не ругайтесь.
Я со страху начала одеяло на голову натягивать. Сосед только головой качал. Не приближался и не уходил.
Вдруг топот из соседней комнаты, влетает мой муж с вытаращенными глазами. Прости, говорит.
И шепчет, – ты его видишь? Кого? – спрашиваю. А мурашки с чупакабра размерами уже не бегают, уже пинают мое безвольное тело…
Посмотрела – возле двери уже нет соседа. Помирил…
Автор - Ольга Белая.
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Новость отредактировал Kiria - Вчера, 10:53
Вчера, 10:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 003Комментарии: 7
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