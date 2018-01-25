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Истории из жизни

В яме

Я скептик, в мистику, экстрасенсов, привидения и прочую ерунду не верю, в темноте мимо кладбища ходить не боюсь (приходится, на автобус идти как раз по дороге мимо кладбища, и никак его не обойти). Но случилось со мной однажды то ли наваждение, то ли не знаю как это назвать…

Было мне тогда 12 лет. Ноябрь, пасмурный осенний день. Мы жили в частном доме, держали хозяйство. За домом была неглубокая яма, в которую по осени прикапывали свеклу животным на зиму, но в тот год она почему-то стояла пустая. Возле ямы лежала куча песка, мы тогда строили новый сарай, и я в том песке любила играть.

В тот день я почему-то спустилась в яму и стала играть там, копала пещеру в одной из стен, как внезапно оттуда на меня как будто кто-то посмотрел… Пристально, не мигая, без лица, только одни выразительные глаза в темноте… Я на секунду оцепенела, потом не помню как выскочила из ямы, хотя края для меня были довольно высоко. Забежала в дом, кричу бабушке: “В яме, в яме!!”

Она ничего не поняла, что там в яме, ведь я не могла больше ничего сказать от страха. Но выбежала за мной из дома, спустилась в яму, инстинктивно стала ковырять податливую почву в том месте, где я начала копать пещеру. И через пару ее гребков оттуда выпала мертвая рука…

Бабушка в шоке, стала дальше разгребать и обнаружила там тело своего старшего сына, уже окоченевшее…

Плач, крики, вызов полиции, соседи-понятые…

Как выяснилось позже, дядю по пьяни в ссоре убили его дружки-собутыльники ещё пару дней назад, а на наши вопросы – не видели ли они его после вечерней попойки – отвечали, что да бухали, но утром он собрался и уехал зачем-то в город. Но следователи все же их раскололи. Об этом происшествии даже вышла небольшая заметка в нашей местной районной газете в разделе “Криминал”…

С тех пор много лет уже прошло, а я до сих пор задаюсь вопросом, что это было? Ведь если бы мне не померещились тогда эти странные глаза, то его наверное так бы и не нашли…

Автор - NatVin.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:59
Сегодня, 14:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 218Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Дом хозяйство ноябрь яма игры песок пещера глаза темнота страх тело сына друзья убийство

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Комментарии

#1 написал: Lotus
Сегодня, 16:25
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 82
Ужас какой, убили и прикопали там же на огороде?
Зарегистрирован: 25.01.2018
#2 написал: Фредерика
Сегодня, 16:54
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 8
Вот это действительно жуть.
Душа дяди была ещё близко возле своего тела вот и дала вам знак. За историю плюс.
Зарегистрирован: 22.11.2020
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 17:17
+1
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Репутация: (110|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 681
Бывает же такое. Уверена, что это сам дядя помог найти тело.
На самом деле, сама ситуация страшнее мистики.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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