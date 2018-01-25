В яме

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 218 Комментарии: 3 +8 Сегодня, 14:59 by

Я скептик, в мистику, экстрасенсов, привидения и прочую ерунду не верю, в темноте мимо кладбища ходить не боюсь (приходится, на автобус идти как раз по дороге мимо кладбища, и никак его не обойти). Но случилось со мной однажды то ли наваждение, то ли не знаю как это назвать…Было мне тогда 12 лет. Ноябрь, пасмурный осенний день. Мы жили в частном доме, держали хозяйство. За домом была неглубокая яма, в которую по осени прикапывали свеклу животным на зиму, но в тот год она почему-то стояла пустая. Возле ямы лежала куча песка, мы тогда строили новый сарай, и я в том песке любила играть.В тот день я почему-то спустилась в яму и стала играть там, копала пещеру в одной из стен, как внезапно оттуда на меня как будто кто-то посмотрел… Пристально, не мигая, без лица, только одни выразительные глаза в темноте… Я на секунду оцепенела, потом не помню как выскочила из ямы, хотя края для меня были довольно высоко. Забежала в дом, кричу бабушке: “В яме, в яме!!”Она ничего не поняла, что там в яме, ведь я не могла больше ничего сказать от страха. Но выбежала за мной из дома, спустилась в яму, инстинктивно стала ковырять податливую почву в том месте, где я начала копать пещеру. И через пару ее гребков оттуда выпала мертвая рука…Бабушка в шоке, стала дальше разгребать и обнаружила там тело своего старшего сына, уже окоченевшее…Плач, крики, вызов полиции, соседи-понятые…Как выяснилось позже, дядю по пьяни в ссоре убили его дружки-собутыльники ещё пару дней назад, а на наши вопросы – не видели ли они его после вечерней попойки – отвечали, что да бухали, но утром он собрался и уехал зачем-то в город. Но следователи все же их раскололи. Об этом происшествии даже вышла небольшая заметка в нашей местной районной газете в разделе “Криминал”…С тех пор много лет уже прошло, а я до сих пор задаюсь вопросом, что это было? Ведь если бы мне не померещились тогда эти странные глаза, то его наверное так бы и не нашли…Автор - NatVin.

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