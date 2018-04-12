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Истории из жизни

Подарок с того света

Случилось это 5 лет назад 21 августа с моей лучшей подругой Лерой. Она тогда встречалась с Вовкой. Он мотоспортом занимался. Как раз перед этим злополучным днем они сильно поссорились. Не знаю из-за чего, но Лерка весь вечер проплакала, говоря, что все мужики козлы, и так далее. Вова приезжал к ней несколько раз, но Лера не прощала.

В воскресенье 21 числа у неё должен был быть день рожденья. В субботу мне позвонил Вова, попросил колечко в подарок Лере помочь выбрать и сказал: "Не хочет со мной мириться, пусть хоть память обо мне останется". Я перепугалась, подумала, что парень убиться хочет, начала его успокаивать, но он сказал, что не дурак и с крыши бросаться не собирается, а просто приятное сделать хочет, день рождения как-никак.

Через полчаса Вова уже заехал за мной на своём байке, но ехать не нём я отказалась. Пошли пешком. Колечко мы купили красивое, серебряное с зелёными гранатами в виде змейки (Лера в год змеи родилась). Вова проводил меня до дома, договорились встретиться в кафе на дне рождения, и мы расстались. Больше я его не видела.

Кафе находилось рядом с Леркиным домом, мы уже подходили к нему, как услышали истошный женский крик и визг тормозов. Обернувшись, мы увидели женщину, сидевшую на асфальте и крепко обнимающую ребёнка лет трёх, рядом лежал искорёженный мотоцикл. Подойдя поближе, у столба мы заметили мотоциклиста с неестественно запрокинутой головой, лежавшего в луже крови.

Волосы встали дыбом, теперь я услышала крик Леры. Это был Вова. Всё было как в страшном сне, через 10 минут приехала скорая (благо больница рядом находилась), за ней милиция. Вову увезли в реанимацию, мы ломанулись следом. В больнице дальше приемной нас не пустили.

В квартире Леры раздался звонок (по рассказам бабушки Леры), дверь открыла бабушка. На пороге стоял Вовка, попросил передать подарок Лере, на предложение пройти и подождать Леру дома он сказал, что его ждут, и ушел. В это время нам сказали, что Вова умер...

С тех пор Лера никогда не празднует день рождения, а ходит на кладбище и никогда не расстается с колечком в виде змеи, носит его на шее.

Автор - Анчутка.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:01
Вчера, 16:01 by Spirit ForesterПросмотров: 621Комментарии: 6
+13

Ключевые слова: Мотоциклист подарок кольцо авария бабушка

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Комментарии

#1 написал: Kiria
Вчера, 16:02
+1
Группа: Редакторы
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Публикаций: 25
Комментариев: 43
Очень жаль парня sob
Зарегистрирован: 12.04.2018
#2 написал: Сабелька
Вчера, 16:04
+1
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Публикаций: 6
Комментариев: 82
Да... Вполне жизненно... Пора уже привыкнуть, что в момент смерти люди доделывают свои земные дела.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#3 написал: Jako tako
Вчера, 17:29
+1
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Комментариев: 660
Этот момент, когда парень пришёл и передал кольцо через бабушку кажется менее правдоподобным, чем все остальное в истории. Не говорю, что все выдумка. Но обычно в историях мертвые являются людям в полусне или подобном состоянии, наверняка не просто так, а для того, чтобы у видевшего оставалось ощущение нереальности происходящего. Мертвые не могут так просто ходить где угодно (всё-таки хорошо, что не могут). Да и зачем, если это кольцо могли передать и другие действующие лица истории?
Но свой плюс я поставила.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Kinigos
Вчера, 17:29
+2
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Репутация: (189|-1)
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Комментариев: 1 266
Честно сказать, впечатление, что это не реальная история, а романтическая галиматья о "беспечном ангеле", ну или "ангеле ада" и разбитой любви.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#5 написал: Tanusha13666
Вчера, 23:32
0
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Комментариев: 652
Жаль, что выдумка. И парня жаль. Печальная история. +
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#6 написал: awesome-man
Сегодня, 00:32
0
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Репутация: (12|-1)
Публикаций: 18
Комментариев: 280
Что тут у нас, призрак, да? Неординарно, плюсую
Зарегистрирован: 18.06.2012
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