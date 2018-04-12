Подарок с того света

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:01

Spirit Forester Просмотров: 621 Комментарии: 6 +13 Вчера, 16:01 by

Случилось это 5 лет назад 21 августа с моей лучшей подругой Лерой. Она тогда встречалась с Вовкой. Он мотоспортом занимался. Как раз перед этим злополучным днем они сильно поссорились. Не знаю из-за чего, но Лерка весь вечер проплакала, говоря, что все мужики козлы, и так далее. Вова приезжал к ней несколько раз, но Лера не прощала.В воскресенье 21 числа у неё должен был быть день рожденья. В субботу мне позвонил Вова, попросил колечко в подарок Лере помочь выбрать и сказал: "Не хочет со мной мириться, пусть хоть память обо мне останется". Я перепугалась, подумала, что парень убиться хочет, начала его успокаивать, но он сказал, что не дурак и с крыши бросаться не собирается, а просто приятное сделать хочет, день рождения как-никак.Через полчаса Вова уже заехал за мной на своём байке, но ехать не нём я отказалась. Пошли пешком. Колечко мы купили красивое, серебряное с зелёными гранатами в виде змейки (Лера в год змеи родилась). Вова проводил меня до дома, договорились встретиться в кафе на дне рождения, и мы расстались. Больше я его не видела.Кафе находилось рядом с Леркиным домом, мы уже подходили к нему, как услышали истошный женский крик и визг тормозов. Обернувшись, мы увидели женщину, сидевшую на асфальте и крепко обнимающую ребёнка лет трёх, рядом лежал искорёженный мотоцикл. Подойдя поближе, у столба мы заметили мотоциклиста с неестественно запрокинутой головой, лежавшего в луже крови.Волосы встали дыбом, теперь я услышала крик Леры. Это был Вова. Всё было как в страшном сне, через 10 минут приехала скорая (благо больница рядом находилась), за ней милиция. Вову увезли в реанимацию, мы ломанулись следом. В больнице дальше приемной нас не пустили.В квартире Леры раздался звонок (по рассказам бабушки Леры), дверь открыла бабушка. На пороге стоял Вовка, попросил передать подарок Лере, на предложение пройти и подождать Леру дома он сказал, что его ждут, и ушел. В это время нам сказали, что Вова умер...С тех пор Лера никогда не празднует день рождения, а ходит на кладбище и никогда не расстается с колечком в виде змеи, носит его на шее.Автор - Анчутка.

Ключевые слова: Мотоциклист подарок кольцо авария бабушка

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