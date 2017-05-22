Добрый Дед Мороз

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Никита Меньков Просмотров: 448 Комментарии: 5 +14 Сегодня, 08:49 by

Замечательная новогодняя история от моего знакомого Василия Ивановича, инженера-технолога.«Меня растили мама и бабушка. Отец погиб на фронте уже в конце войны, брат погиб раньше, в партизанах. Мы жили в Краснодонском районе, на родине молодогвардейцев. Мама работала на фабрике в Ворошиловграде, меня оставляла с бабушкой, и нам было очень хорошо вдвоём, бабушка сильно меня любила и баловала. Но мама в четыре года отдала меня в детский сад, чтобы привыкал к коллективу, а потом я пошёл учиться в школу…Когда я учился во втором классе, нас пригласил к себе на Новый год родственник — Лукьян Константинович, живший в Москве. Он был уже пожилым, с белой бородой, весёлый и добрый, похожий на Деда Мороза. Дедушка Лукьян, как я его называл, работал в редакции газеты, овдовел ещё до войны, но теперь снова женился — на молодой вдове, усыновил двух её мальчишек и воспитывал их как своих. Он был отзывчивым и гостеприимным, привечал у себя родственников и друзей, никому не отказывал в помощи. И я очень обрадовался, когда мы получили его приглашение: Новый год у него должен был непременно получиться весёлым, а ещё мне так хотелось увидеть Москву, я там ни разу прежде не был…Бабушка была очень привязана к своему дому и хозяйству и поначалу не хотела с нами ехать, но мы с мамой всё-таки её уговорили… Мне запомнилось, как перед отъездом, собирая вещи в дорогу, она обратилась к портрету моего брата Фили, висевшему над её кроватью, со словами:— Мы ненадолго едем, милый мой… Только праздник встретить… Непривычная я к дальней дороге…До сих пор она не могла смириться с тем, что Фили больше нет, и разговаривала с ним на портрете как с живым…***До Ростова-на-Дону мы добирались на попутной машине, а уже оттуда в Москву — на поезде. Ехали долго, дня три, не меньше. Это сейчас поезда летают, как птицы… Печи натопили, и в вагоне было тепло. Я любовался в окошко зимним пейзажем — заснеженными полями и рощами, рассматривал на стене плакаты, на которых были изображены дети… Проводница принесла откуда-то совсем маленькую ёлочку, которая так ароматно пахла! И мы, все дети, что были в вагоне, помогали наряжать деревце — тогда игрушки были простенькие, из бумаги, ваты, проволоки… Но нам этот «наряд» очень нравился, ёлочка стояла в конце коридора, и мы гуляли по вагону, и любовались ею…Мама перед отъездом отправила дедушке Лукьяну телеграмму, и он встретил нас на вокзале. Он сначала показался мне очень стареньким, но потом я увидел, какой он бодрый, подвижный, у него были улыбающиеся глаза и морщинки возле них. Он обнял нас всех, потом взял наши вещи в охапку, и мы двинулись куда-то. И бабушка, и я побаивались большого шумного города, и всё время озирались по сторонам, боясь угодить под машину. Дедушка Лукьян подвёл нас к своему «Запорожцу», положил вещи в багажник, мы сели в машину и поехали.После недолгого пути мы остановились возле многоэтажной «сталинки», где жил дедушка Лукьян, зашли в дом и поднялись на пятый этаж. Там, в его квартире, было много народа. Нас познакомили с его женой Таисией, сыновьями Димой и Климом и другими гостями — подругой Таисии, её сыном Генкой, а также молодой парой супругов и их трёхлетним сыном Вовкой. Нас накормили обедом, и мы чуть-чуть отдохнули после дороги. Квартира была просторной, трёхкомнатной, и всем здесь было уютно.Вечером мама Вовки — Нонна — взяла нас, ораву детей, на прогулку. Вот теперь-то я успел рассмотреть Москву… Как же здесь было красиво перед Новым годом! Улицы, витрины магазинов были украшены лампочками, блестящими шарами, гирляндами, мишурой… Мы были на Красной площади, видели Кремль и собор Василия Блаженного, гуляли по улице Горького… А потом были в кино, на новом фильме «Свадьба с приданым», и, возвращаясь оттуда, напевали:На крылечке твоёмКаждый вечер вдвоём…На следующий день дедушка Лукьян принёс с рынка ёлку, которая была выше меня, и мы, мальчишки, стали наряжать её. Здесь были интересные игрушки из ваты, картона, стекла и другого материала: подставочные фигуры Деда Мороза и Снегурочки под ёлку, фигурки людей, животных, сказочных персонажей, стеклянные шары и лампочки с художественной росписью, флажки, колокольчики, гирлянда электрических лампочек и звезда на ёлку. Гирлянду нам помогала развешивать на ёлке Нонна, а звезду хотел непременно сам водрузить Вовка, мать подняла его на руки, и он надел игрушку на макушку дерева.Дедушка Лукьян говорил с кем-то по телефону, потом долго беспокойно бродил по квартире, стоял у окна, раздумывая о чём-то…— Ребятки, меня посылают в командировку в Электросталь, — сообщил он за обедом. — Ничего не поделаешь, надо ехать… Новый год вам придётся встречать без меня, но первого же числа я вернусь. И я приготовил для вас сюрприз, который, надеюсь, хоть сколько-нибудь искупит эту мою вину…Мы стали спрашивать его, что это за сюрприз, но дедушка Лукьян только отмахнулся:— Экие вы нетерпеливые! Вот Новый год придёт — и всё узнаете!Он собрал вещи в чемодан и в тот же день уехал; мы всей оравой проводили его до машины.***Следующим утром Нонна снова взяла нас на прогулку. Мы долго катались на санках с ледяной горки во дворе, потом стали играть в снежки и отделали друг друга так, что снег у нас был и за пазухой, и за шиворотом, и в валенках. А Вовка вообще ухнул в сугроб почти целиком, только валенки торчали сверху, и мы еле вытащили его… Нонна почистила нас как могла, но потом нам всё-таки попало от мам за то, что мы были мокрые от снега.После обеда мы слушали по радио передачу «Клуб знаменитых капитанов». Там выступали герои наших любимых приключенческих книг: Робинзон Крузо, Гулливер, барон Мюнхгаузен и другие. Они пели, и мы подпевали им:Собрались мы все вместе сегодня,Довелось нам немало пройти!Так поднимем же тост новогоднийЗа того, кто сегодня в пути.За того, кто с товарищем дружит,Кто ему помогает везде,За того, кто в несчастье не тужитИ не падает духом в беде…К вечеру наши мамы, вместе с моей бабушкой, приготовили блюда к новогоднему столу. Здесь всё было просто и буднично: щи, солянка, пирожки с картошкой и капустой, запечённая рыба… Новым для нас был только салат «Оливье», который Нонна научила готовить мою маму и бабушку, и напитки — лимонад для детей и шампанское для взрослых. Когда мы сели за стол, и я попробовал «Оливье», то тут же съел всё, что было у меня в тарелке — так он мне понравился, и бабушка положила мне ещё.Когда до Нового года оставалось не больше двух-трёх часов, в дверь вдруг кто-то постучал. Тётя Тая пошла открывать, переговорила с кем-то в коридоре, и к нам в зал вошёл… Дед Мороз! С белой бородой, в красной шубе и шапке, с таким же красным мешком и посохом в руках! Он поздоровался, оглядел всех нас и вытер рукой пот со лба.— Долго же я к вам добирался! Через леса, поля, через сугробы… Так много детишек ждут нас со Снегурочкой сегодня в гости, что мы разделились и стали поодиночке обходить их, чтобы успеть всех поздравить…Его усадили за стол, разговорились с ним о чём-то, он отвечал шутками-прибаутками. У него были большие синие глаза, добрый взгляд, мягкий, приятный голос, и он был ещё молодым — это было видно, несмотря на накладную белую бороду. Мне казалось, что я уже где-то видел этот взгляд и улыбку…Генка стал беспокоиться, что нам придётся читать Деду Морозу стихотворения, а он не знал никаких новогодних стихов. Но Дед Мороз не спрашивал стихи, он просто поговорил с каждым из нас, расспросил об успехах, потом дал детям по кулёчку конфет и несъедобные подарки, так сказать, на память: Генке — альбом для марок, Диме — настольную игру «Лото», Климу — кубики с буквами, Вове — игрушечную лошадку, а мне — книгу Жюля Верна «Дети капитана Гранта». У него были и подарки для всех взрослых, помню, моей маме он подарил шарф, а бабушке — тёплый пуховый платок. Мы поблагодарили его, он поговорил ещё чуть-чуть с нами, детьми, и сказал мне тихо, почти на ухо:— Братишка, жизнь быстро пролетает… Береги маму и бабушку, слушайся их, не ссорься и не расстраивай их… Я на тебя надеюсь…У меня было ощущение, что я разговариваю с добрым другом, которого знаю всю жизнь… Когда Дед Мороз уже прощался и уходил, я заметил, что бабушка плачет, тётя Тая — тоже в слезах, а Генкина мама сильно волнуется…Новый год мы встретили уже без него, но всё время о нём говорили. Подарки всем нам понравились и оказались полезными: Генка, например, собрал дома несколько марок и теперь мог поместить их в альбом; Дима любил развивающие игры и получил такую в подарок; Клим скоро должен был идти в первый класс и мог изучать азбуку по кубикам и складывать из них слова; ну, и, наконец, я любил приключенческие книги и как раз мечтал о новой. Уже потом, когда мы легли спать, я понял, что этого Деда Мороза нанял для нас дедушка Лукьян, который знал, что нам подарить…Мы с бабушкой спали рядом на кровати; под утро я проснулся и увидел, что она опять плачет.— Бабушка, ты что плачешь? — шёпотом спросил я.Она помолчала, вздохнула и сказала тихо:— Это наш Филенька был… Он соскучился и пришёл к нам…— Когда? — не понял я.— Да вот же, вечером, в костюме…Мне вспомнился портрет погибшего брата, и словно током ударило: Дед Мороз ведь на него был похож, просто одно лицо!Мама принесла бабушке воды и сказала:— Спи и не выдумывай. Филя двенадцать лет назад погиб, лежит в земле… Оттуда не возвращаются…— Мама, он подарил мне книгу Жюля Верна, это ведь был любимый писатель Фили… — вспомнил я. — И сказал, чтобы я берёг и слушался вас с бабушкой…Мама только вздохнула и легла спать. Мне стало жалко бабушку, я прильнул к ней, она обняла меня рукой, мы полежали какое-то время и уснули…***Утром, как только мы позавтракали, в двери зазвенел ключ и в прихожей появился дедушка Лукьян, весёлый и румяный с мороза.— С Новым годом, с новым счастьем, мои дорогие! — сказал он, раздеваясь. — Всего два дня дома не был, а так по вам скучал! А вот и обещанный сюрприз…Он раздал нам какие-то листочки. Мы стали читать, что там было написано: нас приглашали на Новогодний бал-маскарад в Большой Кремлёвский дворец 1 января 1954 года, то есть уже сегодня!Мы поблагодарили дедушку Лукьяна, и Дима спросил:— Это будет уже второй сюрприз от тебя? Вечером к нам приходил Дед Мороз, это ведь ты его прислал?— Какой Дед Мороз? — удивился дедушка Лукьян.Мы рассказали ему о вчерашнем визите Деда Мороза и показали подарки от него. Дедушка Лукьян был в недоумении. Он переговорил с нашими мамами и сказал нам:— Нет, ребята, Деда Мороза я не присылал, хотя это была бы хорошая идея… У меня для вас были только билеты на ёлку…Взрослые долго обсуждали — кто был этот Дед Мороз и откуда он взялся, решили, что какой-то артист ошибся квартирой, а то и домом.Вечером мы вместе со взрослыми были на ёлке. У входа в здание Большого Кремлёвского дворца нас встретили сказочные персонажи, Дед Мороз, Снегурочка и баянисты. В фойе Большого Кремлёвского зала было очень шумно — дети пели, танцевали, водили хороводы, устраивали игры и соревнования. Нас собрали в Георгиевском зале, выстроили вокруг ёлки, Дед Мороз поздравил всех с Новым годом, и ёлка зажглась под всеобщее ликование. Концерт вёл сам Аркадий Райкин! Выступали хор имени Пятницкого, артист Игорь Ильинский, певцы Сергей Лемешев и Галина Вишневская и многие другие. Исполнялись песни, танцы, акробатический этюд, миниатюры, сатирические куплеты и пародии, кукольные представления. После концерта Дед Мороз и Снегурочка пожелали нам хорошо отдохнуть на каникулах и успешно учиться дальше. Мы получили подарки: у каждого в коробке были фрукты, вафли, шоколадное суфле и конфеты. После праздника нам ещё устроили экскурсию по Оружейной палате, Успенскому и Благовещенскому соборам.Когда я уже дома у дедушки Лукьяна перед сном обменивался с Генкой впечатлениями от праздника, он вновь вспомнил Деда Мороза, приходившего к нам на Новый год, и сказал, что его мама узнала в нём своего брата, погибшего на войне, а тёте Тае показалось, что это её умерший муж…— Мы живём в Краснослободске, — рассказывал Генка. — Моя мама из Украины, папа после войны женился и привёз её на свою родину. А тётя Тая — её лучшая подруга, они с детства были вместе и сейчас навещают друг друга… Мы поехали к ней, а папа остался дома, он теперь скучает без нас…Мы с мальчишками спрашивали во дворе у жителей других квартир и соседних домов, не видели ли они недавно человека в костюме Деда Мороза, описали его как можно подробнее, но нет, никто не видел… Так и не узнали мы, кто же это приходил к нам…Вскоре мы с Генкой разъехались по домам, дав друг другу свои адреса и пообещав переписываться.Та новогодняя ночь была особенной, я её, наверное, никогда не забуду… Мы не только впервые ощутили атмосферу настоящего праздника, но и поверили в чудо… То было время мирное, доброе, но не зажили ещё у людей раны от войны, отобравшей самое дорогое — родных и близких… И всем хотелось, чтобы умершие, погибшие вернулись хотя бы на миг… Умом-то я, конечно, понимал, что это артист ошибся адресом. Но вспоминались бабушкины слёзы… И большие синие глаза Деда Мороза, и его добрая улыбка, и слова: «Братишка… Я на тебя надеюсь…».»5 — 8 ноября 2020 г.

Ключевые слова: Новый год праздник брат авторская история

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