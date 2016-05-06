Я слышала приход смерти

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 380 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 06:42 by

У меня вчера умер мой любимый муж. Всю неделю до этого он лежал в реанимации, я молилась за него как только могла.Три дня назад я с трудом заснула в час ночи, а в два резко проснулась от жутких звуков, идущих с улицы. Это было похоже на глухой звук металла об металл, но очень равномерный: бам-бам-бам.Мне стало дико жутко, стало знобить, как будто меня окунули в ледяную воду. Собака тоже слышала эти звуки и от страха легла на пол и засунула голову под диван. Я забралась на диван с коленками, обложилась иконами и стала читать Акафист, потом я поняла, что это пришли забрать моего мужа.Как только я начинала читать, звуки прекращались, переставала, и они снова возобновлялись. Все прекратилось, как только рассвело окончательно, и запели птицы. Я подумала, что смогла отогнать Это, но он все равно умер через два дня.Автор - Мася.

Ключевые слова: Муж реанимация молитва смерть звуки собака

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