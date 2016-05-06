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Истории из жизни

Я слышала приход смерти

Я слышала приход смерти

У меня вчера умер мой любимый муж. Всю неделю до этого он лежал в реанимации, я молилась за него как только могла.

Три дня назад я с трудом заснула в час ночи, а в два резко проснулась от жутких звуков, идущих с улицы. Это было похоже на глухой звук металла об металл, но очень равномерный: бам-бам-бам.

Мне стало дико жутко, стало знобить, как будто меня окунули в ледяную воду. Собака тоже слышала эти звуки и от страха легла на пол и засунула голову под диван. Я забралась на диван с коленками, обложилась иконами и стала читать Акафист, потом я поняла, что это пришли забрать моего мужа.

Как только я начинала читать, звуки прекращались, переставала, и они снова возобновлялись. Все прекратилось, как только рассвело окончательно, и запели птицы. Я подумала, что смогла отогнать Это, но он все равно умер через два дня.

Автор - Мася.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:42
Сегодня, 06:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 380Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Муж реанимация молитва смерть звуки собака

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 07:16
+2
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Комментариев: 1 312
"Как только я начинала читать, звуки прекращались, переставала, и они снова возобновлялись" - судя по цитате автора звук не совсем обычный, может действительно это был предвестник смерти.
В любом случае жаль , что женщине в трудное для себя время пришлось пережить еще и это - неестественное и жуткое. Вызывает сочувствие, что муж все- таки умер, автор так надеялась. ++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: Kinigos
Сегодня, 13:45
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То вчера умер, то через два дня. В любом случае автор молодец, намедни муж отошедши, а она вместо истерики эпистолярий пишет.
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