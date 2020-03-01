Смерть стояла за спиной отца

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:23 by

У меня папа очень сильно пил, и это всем так надоело, всем было уже все равно, так как уговоры, просьбы закодироваться, молитвы бабушек и дедушек не помогали.В общем, все способы помочь забросили давно. Он просто приходил пьяный и ложился спать, часто он начинал причитать о боли в каком-то месте, но все это было наигранно (болело, но не до такой степени), и поэтому мама всегда отвечала: «Пить меньше надо!». На этом все расходились.И вот как-то у него появился опоясывающий лишай, он опять сидел на улице и стонал от боли так, чтобы все соседи об этом знали. Я вышла и вдруг увидела его глаза! Они были, что есть мертвые, я таких не видела никогда, на меня повеяло чем-то жутким и смертью…Я побежала к маме и мужу, пытаясь объяснить им, тут я вспомнила, что возле нас жила одна бабулька, очень добрая, милая и не раз помогала мне в детстве с ангиной, которая проходила сразу же. А маме часто она лечила «рожу» причем всегда говорила, откуда «вдруг» она взялась, что дома поискать, или рассказывала, что недавно в дом занесли «то и то» - отсюда и болезнь.Бабушка была хорошая и способная, но она переехала. Не знаю почему я её вспомнила, почему мама согласилась везти папу (она давно забила на это), не знаю почему согласился папа ехать.Обычно он и больницу не обращался, в общем, череда каких-то странных случайностей. Я осталась дома, а муж и мама повезли папу к бабушке. По приезду мама сказала, что она в шоке. Эта бабулечька (царствие ей Небесное) сказала, что ещё пару часов и папа не жилец, смерть стояла за ним, даже смерть она его видела! Говорит, вы успели буквально опередить на пару часов (никто ей причину приезда не называл). Рассказала, откуда и что взялось, но тогда она ему помогла.Автор - Лилия.

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