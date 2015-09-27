Три истории о домовом

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

слон и слоненок Просмотров: 101 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 01:06 by

Три истории о домовом, который живет у нас дома. Мы с ним знакомы, уживаемся как можем.Замечено, что он не любит:1.Чужих людей.2.Шум и гам.3. Когда меня обижают (сам меня обижает. Сережку стащил. В комментариях писала).История первая. Папа и домовой.Мой папа приехал в гости. Папа - очень жизнерадостный человек, из тех, что зайдут в комнату и сразу становится тесно. Вот и в этот раз, не успел зайти, сразу включил телевизор погромче (мы его не смотрим, а дырку в обоях закрывает), в кухне радио врубил, вытащил мой аккордеон, начал играть. И внуку через комнату что-то кричит время от времени.Я сбежала в сад.Потом я решила папину энергию направить в правильное русло. Зашла, попросила его сломанной лопате заменить черенок. Папа с готовностью откликнулся. И тут случилось интересное.Стою я у дверей, жду его. Папа выходит в холл (у нас очень большая прихожая) и его начинает кидать от стены до стены. Он кричит: «Ой-ой-ой, землетрясение!» И хватается руками за воздух. Я ничего понять не могу и остолбенело смотрю на летающего отца.- Папа, - говорю, - тебе что, плохо?Он кричит:- Кто меня толкает!!На крики выскочил в тот же холл из своей комнаты мой сын и тоже офигел.Папу тем временем швыряло по всей комнате.Тут я пришла в себя, решительно подошла, взяла отца за руки и вывела его во двор.Здесь он пришел в себя, успокоился. Ушел в сад. Перечинил там все, что под руку попалось, пока я не пришла звать его обедать.Он категорически отказался заходить в дом. Я вынесла ему его вещи, и он уехал домой.Так-то он ни в Бога, ни в чёрта никогда не верил.Всегда издевательски смеялся над рассказами о мистике: "Бабы навыдумывали!"А теперь я ему говорю:- А помнишь, как мой домовой тебя за шум наказал?Папа такой:- Ну это да... чертовщина какая-то была..История классическая. Домовой и ключи.Собрались мы с мужем в отпуск на машине. Выехать надо было очень рано. И вот, по мужскому обычаю, муж стоит у порога и покрикивает, пока я зайчиком мечусь, готовлю термосы, укладываю в корзинку бутерброды (готовые, просто из холодильника), подкатываю к порогу чемоданы, плед с кровати сматываю - с собой взять. Выслушиваю едкие замечания. Начинаю психовать, хотя в дорогу не рекомендуется.Ну, вроде всё. Муж, рассматривая внушительную связку своих ключей, говорит мне:- Зачем я с собой все ключи брать буду? Рабочие отцеплю и дома оставлю.- Да-да, дорогой.- Вот смотри, сюда вешаю.И повесил на ключницу. Тут мы вышли из дома и уехали.Понятно уже, когда мы вернулись из отпуска, ключи как корова языком слизала. Были и крики - куда я их дела (дорогой, я с тобой вместе уехала), и поиски во всех мыслимых и немыслимых местах. Горечь потери заключалась в том, что ключи были «по работе» - от складов и офиса. Пришлось новые заказывать.Прошел год. Достаю я свой чемодан, собирать в очередной отпуск. Открываю - а на дне лежат ключики. Там бы мы ни за что не догадались бы искать.Вот убиться легче. Я ведь чемодан по приезду разобрала. Упаковала его в чехол. И больше в него не заглядывала.История третья. Детская.Сын с женой, озверев от недосыпания с трехмесячным ребенком, попросились приехать и выспаться. А я чтоб ночью с дитем нянькалась. Я даже обрадовалась.Во внучке души не чаю.Ночью слышу - заплакала. Я метнулась, взяла её, унесла в другую комнату, хожу с ней.А она не смотри, что маленькая, понимает, что не мама с ней. Вроде успокоится, затихнет, но как глянет на меня – и снова в крик. Так и гуляем с ней от двери до окна.Вдруг слышу, сзади шум какой-то. Поворачиваюсь. Дверца углового шкафа ме-е-едленно открывается. И открылась настежь. А шкаф у нас старый и стоит криво - назад отклоненный.Я тут всё поняла. И сказала вслух:- Это ребенок. Ей можно кричать, она маленькая. Нельзя ее обижать!И тут дверка так же медленно поползла назад и закрылась.То, что все происходило в темноте, при свете только уличного освещения, придавало колорит действию.Я думаю, что просто из любопытства посмотрел, кто тут такой горластый?В конце полагается писать мораль или выводы. Я это не умею. Буду ждать ваших комментариев.

Ключевые слова: Домовой истории случаи авторская история

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