Дорога в рай?

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:01

Nelly Listopad Просмотров: 86 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 05:01 by

Случай произошёл со мной в 2007 году. Так случилось, что попала я на операционный стол; все, что произошло дальше - или игра сознания под медикаментозным воздействием наркоза, или нечто иное, которое воспринималось мной как реальность.Я обнаружила себя, идущей через огромное зелёное поле. Единственная грунтовая дорожка, хорошо утоптанная, уходила до горизонта, как и само поле. Линия горизонта четко обозначалась и была целью моего движения. Почему я шла именно туда - сказать не могу, но я знала, что идти нужно именно к горизонту.Немного о самом поле - огромная площадь переливающейся волнами изумрудной травы, с длинными листьями. Стебли обвивали мои ноги, но были настолько мягкими, словно шелковыми, что я старалась сама их касаться. Поле словно «жило» от одного переката до другого, хотя ветра не было. Поле на горизонте граничило с небесным сводом. Именно небесный свод, а не небо. Цвет исключительно небесно-голубой, яркий и насыщенный. Такое небо бывает весной, но на моем небосводе не было ни одного облака. А ещё был свет. Он лился со всех сторон, но источника света я не видела. И это был не просто свет: наверное, больше подходит слово «благодать». Этот свет нёс тепло, которое не жгло, а обволакивало меня, ласкало мою кожу. Обращаю внимание, что из одежды на мне белая невесомая батистовая рубашка до колен, с широкими рукавами. По кайме рукавов и подолу выбита прошва, узоры замысловатые, необычные.Я шла по дорожке, наслаждаясь своим состоянием. В душе был какой-то неописуемый восторг, радость, счастье. Душа пела. И одновременно был покой. Не было тревог, злости, раздражения, грусти, неизвестности или страха. Только поле, небо и свет.И тут я понимаю, что сзади меня тоже кто-то идёт. Я оглядываюсь и вижу свою бабушку, которая умерла за 20 лет до этого. Бабушка молодая и красивая, гораздо моложе своего возраста на момент смерти. Меня абсолютно не удивляет ее появление. Как будто вчера виделись. Иду дальше, она не отстаёт, о чем-то говорим. И тут я вижу ответвление от моей дорожки, оно уходит влево. Дорожку плохо видно, она мало истоптана, совсем мало, вся в траве. И трава другая, жесткая, колючая. И бабушка мне говорит: «Поворачивай!». Я не хочу, все внутри сопротивляется, я хочу туда, к горизонту! Но звучит повторное, уже очень строгое: «Поворачивай!». И я вынуждена подчиниться.Трава режет мои ноги, стебли цепляются, я с трудом продвигаюсь вперёд, становится холодно, яркие краски - тусклыми, появляется сумятица в душе, сопротивление, острое желание вернуться назад! Бабушка идёт сзади, сердито приказывает идти вперёд. И тут стало совсем холодно. Небо сизым, трава жухлой. И откуда-то издалека раздаются глухие удары. Я их не слышу, а чувствую вибрацию в воздухе. Звук нарастает, бабушка исчезает, появляется боль в теле.Я возвращаюсь в реальный мир и понимаю, что глухие удары - это хлопки рук врача возле моего лица. Я пытаюсь открыть глаза, наконец-то встречаюсь с ним взглядом. Врачей несколько, но четко вижу только этого. Он критически меня оценивает, потом спрашивает: «Как тебя зовут?» Я с трудом отвечаю. Он стягивает с головы шапку, вытирает потное лицо и говорит: «Жить будешь».Как оказалось потом, во время операции показатели жизнедеятельности были критически низкими, хотя изначально никаких предпосылок к такому повороту событий не предполагалось.Приказала мне бабушка свернуть на еле натоптанную дорожку, увела в сторону. Видно, не время.Прошло достаточно долгое время после случившегося, но то чувство комфорта из памяти не стирается.

Ключевые слова: Операция бабушка горизонт трава дорога авторская история

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