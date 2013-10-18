Дорога в рай?Случай произошёл со мной в 2007 году. Так случилось, что попала я на операционный стол; все, что произошло дальше - или игра сознания под медикаментозным воздействием наркоза, или нечто иное, которое воспринималось мной как реальность.
Я обнаружила себя, идущей через огромное зелёное поле. Единственная грунтовая дорожка, хорошо утоптанная, уходила до горизонта, как и само поле. Линия горизонта четко обозначалась и была целью моего движения. Почему я шла именно туда - сказать не могу, но я знала, что идти нужно именно к горизонту.
Немного о самом поле - огромная площадь переливающейся волнами изумрудной травы, с длинными листьями. Стебли обвивали мои ноги, но были настолько мягкими, словно шелковыми, что я старалась сама их касаться. Поле словно «жило» от одного переката до другого, хотя ветра не было. Поле на горизонте граничило с небесным сводом. Именно небесный свод, а не небо. Цвет исключительно небесно-голубой, яркий и насыщенный. Такое небо бывает весной, но на моем небосводе не было ни одного облака. А ещё был свет. Он лился со всех сторон, но источника света я не видела. И это был не просто свет: наверное, больше подходит слово «благодать». Этот свет нёс тепло, которое не жгло, а обволакивало меня, ласкало мою кожу. Обращаю внимание, что из одежды на мне белая невесомая батистовая рубашка до колен, с широкими рукавами. По кайме рукавов и подолу выбита прошва, узоры замысловатые, необычные.
Я шла по дорожке, наслаждаясь своим состоянием. В душе был какой-то неописуемый восторг, радость, счастье. Душа пела. И одновременно был покой. Не было тревог, злости, раздражения, грусти, неизвестности или страха. Только поле, небо и свет.
И тут я понимаю, что сзади меня тоже кто-то идёт. Я оглядываюсь и вижу свою бабушку, которая умерла за 20 лет до этого. Бабушка молодая и красивая, гораздо моложе своего возраста на момент смерти. Меня абсолютно не удивляет ее появление. Как будто вчера виделись. Иду дальше, она не отстаёт, о чем-то говорим. И тут я вижу ответвление от моей дорожки, оно уходит влево. Дорожку плохо видно, она мало истоптана, совсем мало, вся в траве. И трава другая, жесткая, колючая. И бабушка мне говорит: «Поворачивай!». Я не хочу, все внутри сопротивляется, я хочу туда, к горизонту! Но звучит повторное, уже очень строгое: «Поворачивай!». И я вынуждена подчиниться.
Трава режет мои ноги, стебли цепляются, я с трудом продвигаюсь вперёд, становится холодно, яркие краски - тусклыми, появляется сумятица в душе, сопротивление, острое желание вернуться назад! Бабушка идёт сзади, сердито приказывает идти вперёд. И тут стало совсем холодно. Небо сизым, трава жухлой. И откуда-то издалека раздаются глухие удары. Я их не слышу, а чувствую вибрацию в воздухе. Звук нарастает, бабушка исчезает, появляется боль в теле.
Я возвращаюсь в реальный мир и понимаю, что глухие удары - это хлопки рук врача возле моего лица. Я пытаюсь открыть глаза, наконец-то встречаюсь с ним взглядом. Врачей несколько, но четко вижу только этого. Он критически меня оценивает, потом спрашивает: «Как тебя зовут?» Я с трудом отвечаю. Он стягивает с головы шапку, вытирает потное лицо и говорит: «Жить будешь».
Как оказалось потом, во время операции показатели жизнедеятельности были критически низкими, хотя изначально никаких предпосылок к такому повороту событий не предполагалось.
Приказала мне бабушка свернуть на еле натоптанную дорожку, увела в сторону. Видно, не время.
Прошло достаточно долгое время после случившегося, но то чувство комфорта из памяти не стирается.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:01
Сегодня, 05:01 by Nelly ListopadПросмотров: 86Комментарии: 3
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