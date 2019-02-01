Надо мной посмеялся домовой

Летяга Просмотров: 372 Комментарии: 10 +10 Сегодня, 10:21 by

В доме пропадали вещи. Которые буквально вчера лежали на привычных местах. В пылу возмущения мы переворачивали жилище вверх дном, хотя знали - поиски бесполезны.Сколько себя помню, постоянно что-то исчезало. В таком случае лучший выход - прекратить суетиться. Проверено на практике. Найти всё равно не получится, зато нервы не пострадают. И вообще, сделать вид, что не очень-то и хотелось.И тогда пропажи таинственно появлялись. Иногда на самых видных местах, где не заметить просто невозможно.С одним "но" - там их раньше не было.Мама всегда говорила, что у нас живёт домовой. И это хорошо. А дом был старый, с печным отоплением и своей длинной историей. Мы поселились недавно и получились гостями во владениях настоящего хозяина.Ну и пусть развлекается, нам не жалко. Все странные факты удачно списывали на безобидного шутника. А их, этих фактов, накопилось предостаточно.Например, один из самых ярких, но ещё не тот, о котором дальше пойдёт речь.Мы с младшей сестрой учились в старших классах. По тем временам новую одежду покупали не часто. В магазинах красовался серый ширпотреб. И вдруг нам достались чудесные непромокаемые ветровки - шик, а не обновка. Мне - синяя, а сестре - жёлтая. С капюшонами на пуговках. Хочешь - носи, хочешь - отстегни. Мы, почему-то, с капюшонами ходить постеснялись.Сняли и положили в свои ящики в шкафу.Мой синий хранился на самом видном месте - поверх остальных вещей. Ни разу не надёванный. Я натыкалась на красоту каждый раз, когда открывала ящик.И вдруг в один прекрасный день капюшона на месте не оказалось. Разумеется, перерыла я всё вокруг. Особо и рыть было нечего, это сейчас не знаешь, куда втиснуть новую покупку, чтобы поместилась.Пропажу не нашла. Грешила на сестру с её милой привычкой раздавать подружкам поносить и так немногочисленные вещи. Но зачем кому-то капюшон без куртки? Самой сестре тоже ни к чему, её ветровка была жёлтого цвета.Вроде я и не носила капюшон, а жалко было до ужаса. Так и не нашла, хотя периодически поиски возобновляла.Где-то через полгода, когда с пропажей давно смирилась, открыла ящик в очередной раз - лежит сверху мой капюшон. Абсолютно новый, со складками, каким и был изначально. Мистика?В дальнейшем происходили мелкие случаи, которые не стоит упоминать.Прошло много лет. Уже мои дети ходили в школу. Старый дом снесли, мы давно жили в квартире на этаже. Домовой переехал вместе с нами, время от времени напоминал о себе. Посмеивались над его шутками или своей рассеянностью - кто знает.Пока не произошёл из ряда вон выходящий случай. Если бы услышала подобную историю - ни за что бы не поверила. Бред. Чего только люди не придумают. Но я - главный участник события, грешить не на кого.Итак, по порядку - в то время приходилось много шить, машинку не убирали с письменного стола.Вдруг однажды во время работы слетела катушка с нитками, затем из гнезда выскочил штырь, на котором держалась эта катушка и покатился, весело звякая, по столу.Поймать я не успела, железяка свалилась на пол и куда-то закатилась.Ничего страшного, полезла под стол искать. Исползала всё вокруг. Сходила за веником, затем не поленилась, протёрла углы тряпкой. Штырь не нашла. Не велика потеря, воткнула на его место гвоздь.В дальнейшем при каждой уборке заглядывала в пылесос просто из принципа. В конце концов, забыла. Нет - и не надо, машинка и так шила.Лет через пять-шесть делали ремонт в квартире. Капитальный. В комнате сняли всё - линолеум, плинтуса, батарею, дверь, окно, голые стены оставили. Штырь даже не искали. Зачем?Купили новую мебель, а стол с машинкой передвинули к другой стене, да и шила я уже редко. Гвоздь вполне заменил пропажу. Машинка была старая, подольская, всё собирались потратиться на современную. Время от времени я что-то строчила.Однажды сидела, мирно работала и вдруг прямо перед носом раздалось весёлое "звяк-звяк". На станину машинки упал, покатился и застыл - штырь! Штырь! Тот самый, который пропал неведомо когда.Катушка неторопливо поворачивалась вокруг гвоздя.С ума я ещё не сошла - гвоздь красовался на месте. Штырь лежал передо мной, сверкая блестящим металлом.Я испугалась. Потом осторожно взяла чудо в руки. Покрутила. Вытащила гвоздь, всунула на его место штырь. Он, родимый! Встал, как влитой, словно и не пропадал на долгие годы. Катушка привычно завертелась, разматывая нитку.Этот случай я не могу объяснить никак.Все предыдущие где-то списывали на рассеянность, всяко бывало. Нашла я один раз кошелёк в холодильнике, куда машинально положила вместе с продуктами. Не всё на домового грешить.Сначала, конечно, думали, что этот злополучный штырь просто закатился куда-то под мебель. Но - если бы не ремонт. Когда всё перевернули с ног на голову, на полу делали новую стяжку, положили ламинат взамен старого линолеума.Скорее этот штырь закопали бы в бетон, чем отыскали.И через много лет он лежал передо мной. Откуда? Застрял в самой машинке? Там негде застревать. В любом случае, сто раз осматривали. К тому же, я видела, что штырь упал на пол и покатился под стол.Для проделок домового - слишком долгий срок. Хотя, что мы о нём знаем? Может, на ремонт рассердился.Вещи в доме пропадали. Появлялись тихо, в наше отсутствие. Чтобы упали с вызовом, прямо перед носом - нет, никогда такого не происходило.Объяснений никто из семьи не придумал. Смирились с фактом - на свете случаются чудеса, которые не нашего ума дело. Не мы первые, не мы последние столкнулись с непостижимым явлением.Зато, лишний раз убедились - если что-то пропало и сразу не нашлось, искать бесполезно. Само появится.P. S. История настоящая, не для рейтинга и лайков вымышлена. Когда начинаю задумываться, что это было - не по себе становится. Но - было и от этого никуда не денешься.Автор - Lidia.Caplencova.

Ключевые слова: Домовой дом пропажи штырь ремонт находка

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