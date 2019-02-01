Надо мной посмеялся домовой

Надо мной посмеялся домовойВ доме пропадали вещи. Которые буквально вчера лежали на привычных местах. В пылу возмущения мы переворачивали жилище вверх дном, хотя знали - поиски бесполезны.
Сколько себя помню, постоянно что-то исчезало. В таком случае лучший выход - прекратить суетиться. Проверено на практике. Найти всё равно не получится, зато нервы не пострадают. И вообще, сделать вид, что не очень-то и хотелось.
И тогда пропажи таинственно появлялись. Иногда на самых видных местах, где не заметить просто невозможно.
С одним "но" - там их раньше не было.
Мама всегда говорила, что у нас живёт домовой. И это хорошо. А дом был старый, с печным отоплением и своей длинной историей. Мы поселились недавно и получились гостями во владениях настоящего хозяина.
Ну и пусть развлекается, нам не жалко. Все странные факты удачно списывали на безобидного шутника. А их, этих фактов, накопилось предостаточно.
Например, один из самых ярких, но ещё не тот, о котором дальше пойдёт речь.
Мы с младшей сестрой учились в старших классах. По тем временам новую одежду покупали не часто. В магазинах красовался серый ширпотреб. И вдруг нам достались чудесные непромокаемые ветровки - шик, а не обновка. Мне - синяя, а сестре - жёлтая. С капюшонами на пуговках. Хочешь - носи, хочешь - отстегни. Мы, почему-то, с капюшонами ходить постеснялись.
Сняли и положили в свои ящики в шкафу.
Мой синий хранился на самом видном месте - поверх остальных вещей. Ни разу не надёванный. Я натыкалась на красоту каждый раз, когда открывала ящик.
И вдруг в один прекрасный день капюшона на месте не оказалось. Разумеется, перерыла я всё вокруг. Особо и рыть было нечего, это сейчас не знаешь, куда втиснуть новую покупку, чтобы поместилась.
Пропажу не нашла. Грешила на сестру с её милой привычкой раздавать подружкам поносить и так немногочисленные вещи. Но зачем кому-то капюшон без куртки? Самой сестре тоже ни к чему, её ветровка была жёлтого цвета.
Вроде я и не носила капюшон, а жалко было до ужаса. Так и не нашла, хотя периодически поиски возобновляла.
Где-то через полгода, когда с пропажей давно смирилась, открыла ящик в очередной раз - лежит сверху мой капюшон. Абсолютно новый, со складками, каким и был изначально. Мистика?
В дальнейшем происходили мелкие случаи, которые не стоит упоминать.
Прошло много лет. Уже мои дети ходили в школу. Старый дом снесли, мы давно жили в квартире на этаже. Домовой переехал вместе с нами, время от времени напоминал о себе. Посмеивались над его шутками или своей рассеянностью - кто знает.
Пока не произошёл из ряда вон выходящий случай. Если бы услышала подобную историю - ни за что бы не поверила. Бред. Чего только люди не придумают. Но я - главный участник события, грешить не на кого.
Итак, по порядку - в то время приходилось много шить, машинку не убирали с письменного стола.
Подольская швейная машинка, Яндекс картинки krsk.au.ru
Вдруг однажды во время работы слетела катушка с нитками, затем из гнезда выскочил штырь, на котором держалась эта катушка и покатился, весело звякая, по столу.
Поймать я не успела, железяка свалилась на пол и куда-то закатилась.
Ничего страшного, полезла под стол искать. Исползала всё вокруг. Сходила за веником, затем не поленилась, протёрла углы тряпкой. Штырь не нашла. Не велика потеря, воткнула на его место гвоздь.
В дальнейшем при каждой уборке заглядывала в пылесос просто из принципа. В конце концов, забыла. Нет - и не надо, машинка и так шила.
Лет через пять-шесть делали ремонт в квартире. Капитальный. В комнате сняли всё - линолеум, плинтуса, батарею, дверь, окно, голые стены оставили. Штырь даже не искали. Зачем?
Купили новую мебель, а стол с машинкой передвинули к другой стене, да и шила я уже редко. Гвоздь вполне заменил пропажу. Машинка была старая, подольская, всё собирались потратиться на современную. Время от времени я что-то строчила.
Однажды сидела, мирно работала и вдруг прямо перед носом раздалось весёлое "звяк-звяк". На станину машинки упал, покатился и застыл - штырь! Штырь! Тот самый, который пропал неведомо когда.
Катушка неторопливо поворачивалась вокруг гвоздя.
С ума я ещё не сошла - гвоздь красовался на месте. Штырь лежал передо мной, сверкая блестящим металлом.
Я испугалась. Потом осторожно взяла чудо в руки. Покрутила. Вытащила гвоздь, всунула на его место штырь. Он, родимый! Встал, как влитой, словно и не пропадал на долгие годы. Катушка привычно завертелась, разматывая нитку.
Этот случай я не могу объяснить никак.
Все предыдущие где-то списывали на рассеянность, всяко бывало. Нашла я один раз кошелёк в холодильнике, куда машинально положила вместе с продуктами. Не всё на домового грешить.
Сначала, конечно, думали, что этот злополучный штырь просто закатился куда-то под мебель. Но - если бы не ремонт. Когда всё перевернули с ног на голову, на полу делали новую стяжку, положили ламинат взамен старого линолеума.
Скорее этот штырь закопали бы в бетон, чем отыскали.
И через много лет он лежал передо мной. Откуда? Застрял в самой машинке? Там негде застревать. В любом случае, сто раз осматривали. К тому же, я видела, что штырь упал на пол и покатился под стол.
Для проделок домового - слишком долгий срок. Хотя, что мы о нём знаем? Может, на ремонт рассердился.
Вещи в доме пропадали. Появлялись тихо, в наше отсутствие. Чтобы упали с вызовом, прямо перед носом - нет, никогда такого не происходило.
Объяснений никто из семьи не придумал. Смирились с фактом - на свете случаются чудеса, которые не нашего ума дело. Не мы первые, не мы последние столкнулись с непостижимым явлением.
Зато, лишний раз убедились - если что-то пропало и сразу не нашлось, искать бесполезно. Само появится.
P. S. История настоящая, не для рейтинга и лайков вымышлена. Когда начинаю задумываться, что это было - не по себе становится. Но - было и от этого никуда не денешься.
Автор - Lidia.Caplencova.
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Сегодня, 10:21 by ЛетягаПросмотров: 372Комментарии: 10
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