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Истории из жизни

Надо мной посмеялся домовой

В доме пропадали вещи. Которые буквально вчера лежали на привычных местах. В пылу возмущения мы переворачивали жилище вверх дном, хотя знали - поиски бесполезны.

Сколько себя помню, постоянно что-то исчезало. В таком случае лучший выход - прекратить суетиться. Проверено на практике. Найти всё равно не получится, зато нервы не пострадают. И вообще, сделать вид, что не очень-то и хотелось.

И тогда пропажи таинственно появлялись. Иногда на самых видных местах, где не заметить просто невозможно.

С одним "но" - там их раньше не было.

Мама всегда говорила, что у нас живёт домовой. И это хорошо. А дом был старый, с печным отоплением и своей длинной историей. Мы поселились недавно и получились гостями во владениях настоящего хозяина.

Ну и пусть развлекается, нам не жалко. Все странные факты удачно списывали на безобидного шутника. А их, этих фактов, накопилось предостаточно.

Например, один из самых ярких, но ещё не тот, о котором дальше пойдёт речь.

Мы с младшей сестрой учились в старших классах. По тем временам новую одежду покупали не часто. В магазинах красовался серый ширпотреб. И вдруг нам достались чудесные непромокаемые ветровки - шик, а не обновка. Мне - синяя, а сестре - жёлтая. С капюшонами на пуговках. Хочешь - носи, хочешь - отстегни. Мы, почему-то, с капюшонами ходить постеснялись.

Сняли и положили в свои ящики в шкафу.

Мой синий хранился на самом видном месте - поверх остальных вещей. Ни разу не надёванный. Я натыкалась на красоту каждый раз, когда открывала ящик.

И вдруг в один прекрасный день капюшона на месте не оказалось. Разумеется, перерыла я всё вокруг. Особо и рыть было нечего, это сейчас не знаешь, куда втиснуть новую покупку, чтобы поместилась.

Пропажу не нашла. Грешила на сестру с её милой привычкой раздавать подружкам поносить и так немногочисленные вещи. Но зачем кому-то капюшон без куртки? Самой сестре тоже ни к чему, её ветровка была жёлтого цвета.

Вроде я и не носила капюшон, а жалко было до ужаса. Так и не нашла, хотя периодически поиски возобновляла.

Где-то через полгода, когда с пропажей давно смирилась, открыла ящик в очередной раз - лежит сверху мой капюшон. Абсолютно новый, со складками, каким и был изначально. Мистика?

В дальнейшем происходили мелкие случаи, которые не стоит упоминать.

Прошло много лет. Уже мои дети ходили в школу. Старый дом снесли, мы давно жили в квартире на этаже. Домовой переехал вместе с нами, время от времени напоминал о себе. Посмеивались над его шутками или своей рассеянностью - кто знает.

Пока не произошёл из ряда вон выходящий случай. Если бы услышала подобную историю - ни за что бы не поверила. Бред. Чего только люди не придумают. Но я - главный участник события, грешить не на кого.

Итак, по порядку - в то время приходилось много шить, машинку не убирали с письменного стола.

Надо мной посмеялся домовой
Подольская швейная машинка, Яндекс картинки krsk.au.ru

Вдруг однажды во время работы слетела катушка с нитками, затем из гнезда выскочил штырь, на котором держалась эта катушка и покатился, весело звякая, по столу.

Поймать я не успела, железяка свалилась на пол и куда-то закатилась.

Ничего страшного, полезла под стол искать. Исползала всё вокруг. Сходила за веником, затем не поленилась, протёрла углы тряпкой. Штырь не нашла. Не велика потеря, воткнула на его место гвоздь.

В дальнейшем при каждой уборке заглядывала в пылесос просто из принципа. В конце концов, забыла. Нет - и не надо, машинка и так шила.

Лет через пять-шесть делали ремонт в квартире. Капитальный. В комнате сняли всё - линолеум, плинтуса, батарею, дверь, окно, голые стены оставили. Штырь даже не искали. Зачем?

Купили новую мебель, а стол с машинкой передвинули к другой стене, да и шила я уже редко. Гвоздь вполне заменил пропажу. Машинка была старая, подольская, всё собирались потратиться на современную. Время от времени я что-то строчила.

Однажды сидела, мирно работала и вдруг прямо перед носом раздалось весёлое "звяк-звяк". На станину машинки упал, покатился и застыл - штырь! Штырь! Тот самый, который пропал неведомо когда.

Катушка неторопливо поворачивалась вокруг гвоздя.

С ума я ещё не сошла - гвоздь красовался на месте. Штырь лежал передо мной, сверкая блестящим металлом.

Я испугалась. Потом осторожно взяла чудо в руки. Покрутила. Вытащила гвоздь, всунула на его место штырь. Он, родимый! Встал, как влитой, словно и не пропадал на долгие годы. Катушка привычно завертелась, разматывая нитку.

Этот случай я не могу объяснить никак.

Все предыдущие где-то списывали на рассеянность, всяко бывало. Нашла я один раз кошелёк в холодильнике, куда машинально положила вместе с продуктами. Не всё на домового грешить.

Сначала, конечно, думали, что этот злополучный штырь просто закатился куда-то под мебель. Но - если бы не ремонт. Когда всё перевернули с ног на голову, на полу делали новую стяжку, положили ламинат взамен старого линолеума.

Скорее этот штырь закопали бы в бетон, чем отыскали.

И через много лет он лежал передо мной. Откуда? Застрял в самой машинке? Там негде застревать. В любом случае, сто раз осматривали. К тому же, я видела, что штырь упал на пол и покатился под стол.

Для проделок домового - слишком долгий срок. Хотя, что мы о нём знаем? Может, на ремонт рассердился.

Вещи в доме пропадали. Появлялись тихо, в наше отсутствие. Чтобы упали с вызовом, прямо перед носом - нет, никогда такого не происходило.

Объяснений никто из семьи не придумал. Смирились с фактом - на свете случаются чудеса, которые не нашего ума дело. Не мы первые, не мы последние столкнулись с непостижимым явлением.

Зато, лишний раз убедились - если что-то пропало и сразу не нашлось, искать бесполезно. Само появится.

P. S. История настоящая, не для рейтинга и лайков вымышлена. Когда начинаю задумываться, что это было - не по себе становится. Но - было и от этого никуда не денешься.


Автор - Lidia.Caplencova.
Источник.

Сегодня, 10:21 by ЛетягаПросмотров: 372Комментарии: 10
+10

Ключевые слова: Домовой дом пропажи штырь ремонт находка

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 11:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (298|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 736
А мне нравятся такие истории. У меня самой такая есть про ключи. Когда я её перечитываю, то думаю, что сама с трудом бы поверила в такое!
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#2 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 11:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 153
У самого дома были такие ситуёвины, может как нибудь созрею на историю.
Плюс
Зарегистрирован: 11.02.2016
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:44
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 121
Комментариев: 6 367
Штырь попал, видимо, в какую-то червоточину пространства. Поплутал там, и обратно выкинуло. В случайный момент.
Не знаю как насчёт домового. Но если замок ломается, или ключи вдруг заплутают перед свиданием. Но явный знак, что одни разочарования потом будут.
Недавно вот пульт потеряли. Нашла, когда полы мыла в месте, которое сорок раз просмотрено.
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#4 написал: акжана
Сегодня, 11:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1117|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 288
Я, как всеми принято, нитку привязываю к ножке стола или стула и прошу вернуть пропажу. В большинстве случаев через некоторое время вещь находим на видном месте. Наша рациональность неистребима, поэтому все- таки списываю на свою невнимательность и спешку, хотя кто его знает, может ритуал срабатывает.
Такое впечатление, что тырить домашние вещи - это у домовых пунктик. Хорошо, что хоз. мелочи, а не деньги или например документы.
Хорошая история. Плюс+
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#5 написал: Летяга
Сегодня, 12:32
+1
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Комментариев: 9 387
У меня самой была подобная история, уже рассказывала её в комментах. Пропал мундштук. Объявился во время уборки через два переезда, т.е. вообще в другой квартире. Ну хоть не на глазах))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#6 написал: слон и слоненок
Сегодня, 13:30
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Комментариев: 28
Моя история с очками.https://strashno.com/istoriya-2018/strannaya-propazha/

А совсем недавно тоже домовой отжег. Муж мне подарил красивый набор: кольцо и серьги с молочным янтарем. Перед сном серьги были на мне, утром одной серьги в ухе не оказалось.
Я была уверена, что сережка где то в постели запуталась. Фигушки. Кровать перетрясла до последней тряпочки, отодвигала ее, разойдясь в своем рвении, убрала всю спальню, осматривая и протирая все поверхности - нет как нет. А жалко то как сережку! Я так разозлилась, что начала ходить по комнатам и ругаться в голос: свинОта, забрал у женщины безделушку, бессовестный, ограбил меня ..и прочее. Прям от души ругалась, хорошо дома одна была.))
Вечером подошла в спальне шторы закрыть - опаньки. Сережка лежит на подоконнике. Вот так.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#7 написал: daytaler
Сегодня, 15:00
+2
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Репутация: (53|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 577
Цитата: акжана
Такое впечатление, что тырить домашние вещи - это у домовых пунктик.

Не-а, не пунктик, а клептомания.

Цитата: слон и слоненок
Прям от души ругалась, хорошо дома одна была.))

Это Вы так думали, что одна.А Он в то время сидел в шкафу и хохотал, но главное с серьгой в ухе.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#8 написал: Light_a_dark
Сегодня, 15:04
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Репутация: (329|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 688
Цитата: Летяга
Ну хоть не на глазах))

Не дай Бог такое лицезреть!
История закончилась не далее, как сегодня утром.
В августе месяце начали проверку готовности младшей дочери к учебе в универе методом опроса.
Дочь сказала, что у неё всё есть, ничего не надо. И тут муж задаёт вопрос:" А флешка?" Каждый учебный год заканчивался потерей флешки!" Малая лезет в свои залежи хомяка, роется там и озвучивает :
-Флешки нет! Наверное в универе забыла, когда рефераты распечатывала.
Естественно, мы с мужем повозмущались. Малая мне говорит:
- Мама, спроси у флэшки, где она?
Я спросила, мне показали, что флэшка рядом с бумагой.
Обрыли все ящики с столе у ребенка. Ничего не нашли.
Я на всякий случай перерыла всю свою сумку методом вытряхивания из неё всего содержимого на диван, собрала всё обратно, флэшки нет.
Купили новую.
Прихожу сегодня на работу, лезу в кармашек сумки за ключами от кабинета и нащупываю в кармашке какую-то свернутую бумажину. Достаю, смотрю и не могу понять, что это? А это семена цветов, которые мне дала свекровь ещё той осенью, завернутые в газету. Посадить я их не смогла по причине утери оных. Сильно не искала, ну потеряла и потеряла. вынула их, положила на стол, смотрю, знакомый фиолетовый цвет пластика торчит из газеты. ФЛЭШКА- потеряшка!!!
Вот как? Перетряхивала сумку-это слабо сказано. Были вывернуты все кармашки, чтобы вытряхнуть все возможные и невозможные крошки из этого "гнезда старой вороны", как обозвал мою сумку один мой знакомый))) А ключи в этот кармашек я кладу-вынимаю 5 раз в неделю. Откуда это всё появилось? Ответа нет
Позвонила дочке, призналась. Она уже привыкла к непоняткам. Только сказала:
- Ну она же тебе ответила, что лежит с бумажками)

Цитата: dr.Zoidberg
У самого дома были такие ситуёвины, может как нибудь созрею на историю.

Пишите!
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#9 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 15:07
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Публикаций: 0
Комментариев: 365
Блин, думала, тут опять будет какая-то фигня про боковое зрение, но нет) довольно интересные случаи. И если первый можно еще объяснить, что кто-то из домашних напроказничал, то про штырь вообще круто)

у нас недавно пропала лопатка для обуви, неоново желтая и очень заметная. Пару дней помыкавшись без неё (часто теряю вещи), я решительно взялась за дело: перетряхнула все небольшое пространство прихожей: коробка на входе, вешалка и небольшой стеллаж. Нет лопатки. Ну, думаю, собака сперла и сожрала. В этот же день сижу за компом, приходит МЧ, слышу его радостное: "О, ты лопатку нашла! а где?" Я подскочила: "в смысле нашла?! Ты ее видишь?" Он: "ну да, вот лежит же...". Выхожу в прихожую, и вот оно: лежит прям на самом видном месте, на большой клетке хорька, которая всегда в поле зрения из любой точки входа в прихожую, т.к. стоит прямо напротив двери входной. Капец) вот как так? не заметить это неоновое пятно просто было нельзя, на самом видном месте)
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#10 написал: слон и слоненок
Сегодня, 15:33
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Комментариев: 28
Цитата: daytaler
Это Вы так думали, что одна.А Он в то время сидел в шкафу и хохотал, но главное с серьгой в ухе.


Представила себе картинку.))Я ему похохочу, он у меня такие корки мочит, рассказывать - так никто не поверит.
Зарегистрирован: 20.11.2017
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