Случай в нашем селе

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 349 Комментарии: 4 +7 Вчера, 21:13 by

Мы заселились в новый большой дом, площадью 94 квадратных метра. Улица оканчивается, и сразу озеро. Соседскому мальчику на день рождения купили велосипед, ему исполнилось три годика, и вот он как ехал, так и в озеро съехал. Непонятно как, но его словно сила какая-то вытолкнула из воды. Сидит и плачет, боялся, что за велосипед отругают, а за велосипедом три раза мужики ныряли. У ребёнка был стресс, а так как мы жили в селе, то родители нашли бабушку, которая отлила воском ему испуг.Всё это я вспомнила, когда случилось такое, что и мне потребовалась помощь такой бабушки. Муж мой постоянно ездил по командировкам и сказал: «Если до 12 ночи не вернусь, то ложись спать, значит, на другой день приеду».Дети спят, я в зале в кресле сидела, вязала и телевизор смотрела. Потом дождалась двенадцати, муж не вернулся, можно идти спать, а я в кресле так расслабилась, что уже и не вязала, и телевизор не смотрела, а период, что я отхожу ко сну и вставать неохота. И в этот момент возле окна кто-то сильно захлопал в ладоши. Сильный испуг — и я потеряла покой.Днём всё нормально, но как наступает ночь, так я боюсь засыпать. Даже когда муж дома, я ложилась со слезами:— Ты сейчас уснёшь, а я одна буду.Муж успокаивал:— Да это соседка ночью корову пасла на нашем газоне возле дома, а ты перепугалась.Всё бесполезно, я видела чертей. Самых настоящих, и не одного, а нескольких. Они располагались в спальне и были хозяевами. Подробностей я не помню, но они вовлекали меня в разговор с ними. И конечно, я испытывала не страх, а настоящий ужас.Подошла я к маме того мальчика и попросила отвести меня к той бабушке, что воском отливала её сына.Она спросила:— Что случилось, из детей кто испугался?Пришлось сказать, что нет, это я до смерти напуганная.Три раза сходила я к бабушке, отлила она меня воском, всё прошло, но я до сих пор помню тот ужас, когда волосы на голове вставали. Выходит, что в предсонном состоянии, плюс испуг, сместили меня от реальной жизни в другое измерение. Про соседку мою много толков ходило, что она с нечистой силой водится, я не очень-то и верила, пока не произошло одно интересное событие.В двух домах от нас жила семья, с которой мы дружили, они подкопили и купили стельную корову. Улица наша была построена так, что перед домом газон, палисадник, забор у всех одинаковой краской покрашен, правление колхоза выделяло, потом за домом — хозпостройки и дверь, выходящая на задний двор. Там улочка, по которой вывозили отходы после чистки животных, корма завозили.И вот, моя подруга утром идет в коровник, а там задняя калиточка открыта, а возле коровы — мама той женщины, моей соседки, про которую говорили, что она с нечистой силой водится.На недоумённый взгляд старушка ответила:— Иду, слышу, как корова мычит, поняла, что вы купили, вот, зашла посмотреть.Корова после этого перестала подпускать хозяйку и не вставала. Пришлось искать бабку-знахарку. Пришла, накинула верёвку на шею корове, сбрызнула водой, что-то пошептала, и всё прошло.Помню, что я спорила на эту тему, а мне одна приятельница сказала:— Всё это чушь, нет никакого сглаза, это люди себе сами внушают.Я ей привела пример про эту корову, корове тоже внушили?Автор - Татьяна.

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