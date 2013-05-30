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Истории из жизни

Случай в нашем селе

Мы заселились в новый большой дом, площадью 94 квадратных метра. Улица оканчивается, и сразу озеро. Соседскому мальчику на день рождения купили велосипед, ему исполнилось три годика, и вот он как ехал, так и в озеро съехал. Непонятно как, но его словно сила какая-то вытолкнула из воды. Сидит и плачет, боялся, что за велосипед отругают, а за велосипедом три раза мужики ныряли. У ребёнка был стресс, а так как мы жили в селе, то родители нашли бабушку, которая отлила воском ему испуг.

Всё это я вспомнила, когда случилось такое, что и мне потребовалась помощь такой бабушки. Муж мой постоянно ездил по командировкам и сказал: «Если до 12 ночи не вернусь, то ложись спать, значит, на другой день приеду».

Дети спят, я в зале в кресле сидела, вязала и телевизор смотрела. Потом дождалась двенадцати, муж не вернулся, можно идти спать, а я в кресле так расслабилась, что уже и не вязала, и телевизор не смотрела, а период, что я отхожу ко сну и вставать неохота. И в этот момент возле окна кто-то сильно захлопал в ладоши. Сильный испуг — и я потеряла покой.

Днём всё нормально, но как наступает ночь, так я боюсь засыпать. Даже когда муж дома, я ложилась со слезами:

— Ты сейчас уснёшь, а я одна буду.

Муж успокаивал:

— Да это соседка ночью корову пасла на нашем газоне возле дома, а ты перепугалась.

Всё бесполезно, я видела чертей. Самых настоящих, и не одного, а нескольких. Они располагались в спальне и были хозяевами. Подробностей я не помню, но они вовлекали меня в разговор с ними. И конечно, я испытывала не страх, а настоящий ужас.

Подошла я к маме того мальчика и попросила отвести меня к той бабушке, что воском отливала её сына.

Она спросила:

— Что случилось, из детей кто испугался?

Пришлось сказать, что нет, это я до смерти напуганная.

Три раза сходила я к бабушке, отлила она меня воском, всё прошло, но я до сих пор помню тот ужас, когда волосы на голове вставали. Выходит, что в предсонном состоянии, плюс испуг, сместили меня от реальной жизни в другое измерение. Про соседку мою много толков ходило, что она с нечистой силой водится, я не очень-то и верила, пока не произошло одно интересное событие.

В двух домах от нас жила семья, с которой мы дружили, они подкопили и купили стельную корову. Улица наша была построена так, что перед домом газон, палисадник, забор у всех одинаковой краской покрашен, правление колхоза выделяло, потом за домом — хозпостройки и дверь, выходящая на задний двор. Там улочка, по которой вывозили отходы после чистки животных, корма завозили.

И вот, моя подруга утром идет в коровник, а там задняя калиточка открыта, а возле коровы — мама той женщины, моей соседки, про которую говорили, что она с нечистой силой водится.

На недоумённый взгляд старушка ответила:

— Иду, слышу, как корова мычит, поняла, что вы купили, вот, зашла посмотреть.

Корова после этого перестала подпускать хозяйку и не вставала. Пришлось искать бабку-знахарку. Пришла, накинула верёвку на шею корове, сбрызнула водой, что-то пошептала, и всё прошло.

Помню, что я спорила на эту тему, а мне одна приятельница сказала:

— Всё это чушь, нет никакого сглаза, это люди себе сами внушают.

Я ей привела пример про эту корову, корове тоже внушили?

Автор - Татьяна.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:13
Вчера, 21:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 349Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Село новый дом озеро испуг бабушка обряд ночь видение черти ужас воск

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 22:14
+2
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Репутация: (61|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 1 754
Про испуг не понял. Сумбурно, скомкано как-то. Знаю про сливание испуга, занятное дело... .
Про сглаз: больше хозяева глазят, чем якобы виновники пристального взгляда. Пристальный взгляд отводят амулеты (половые органы, круг в круге). Древние что-то знали про пристальный взгляд, но у некоторых людей такой взгляд от природы. Вот куда им деваться???
У меня одна фишка есть на предмет такого взгляда, особенно с незаконченным ожиданием. Могу поделиться. И, кстати, эта хрень снимает зависимость от судьбы.
По данной истории, как пример, надо было хозяйке мысленно подарить корову той старушке, распрощаться с коровой мысленно, обещать про себя, что будет каждый раз после дойки отдавать всё молоко той пожилой женщине и полностью смириться с таким обещанием (лучше в мыслях доходить до вычурности, импровизации: мол, на самом деле, отдам корову и буду специально к старушке ходить доить корову для неё). Ну, естественно, всамделишно так не делать. Смирение снимет сглаз, как два пальца об асфальт, - проверено и регулярно.
Меня больше интересуют действия знахарки. Накинуть верёвку - это присвоить корову себе. Сбрызнуть водой - смыть былое, которое от хозяйки, потому что именно она хозяйка, а не та старушка, которая втихаря стояла и смотрела. А вот прошептать молитву - поделиться энергией. Вообще, действия бабки-знахарки - это избавление от хозяйки, а не от той старушки. Только бабка не забрала корову, а как бы вернула ей другую корову.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Arhip
Вчера, 23:12
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А чего она так чертей боялась? Тут либо пить бросать надо, либо сказать: "Черти, идите отсюда, надоели"
У меня такой метод всегда срабатывал. Хотя иногда интересно поговорить.
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#3 написал: Tanusha13666
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Немного не поняла некоторые моменты, но в целом интересно. +
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#4 написал: Мария Сайгина
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В чем необходимость заходить через заднюю калитку, чтобы посмотреть корову. Для деревни это экзотика какая?
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
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