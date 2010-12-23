Для меня необъяснимое

Для меня необъяснимоеБыло это 12 июня 2012 года (красивая дата), в моем родном городе проходил знаменательный день: День города. Вроде даже юбилей.
Я приехала к маме в гости на выходные, ну и раз совпало, то решила остаться и сходить с ней на день города, обещали что-то зрелищное.
Забыла сказать: я была глубоко беременна уже, седьмой месяц шел, и отеки, и вес, тяжеловато. Но решили пойти. Как обычно - народу тьма, мест нет, всё занято; встретила брата с друзьями, нашел место, присели.
Все понравилось, вроде даже Газманов приезжал (точно только сейчас вспомнила).
Засобирались обратно, все-таки шум, в животе сынок начал как-то вертеться, не понравилось ему. Слышал уже, видимо, немного.
Идем, вышли из парка, народ в разные направления по проезжей части идет, дорога перекрыта. Также город наш на берегу озера находится и лес его немного прикрывает.
Ну и я говорю маме: "Мам, может забежим по-маленькому, ну сильно хочется". Беременная же.
Пошли в лес.
Я стою, жду маму, она решила со мной за компанию сходить. Смотрю на деревья вверх. Стемнело уже, тепло, хорошо, воздух после большого города чистый, разница ощущается. Взгляд привлекли верхушки сосен: высокие, красивые и ввысь тянутся.
А там шар ярко-желтый весит на одном месте и расстоянии, и не гигантский, а, может быть, раза в 3 больше футбольного мяча. Я смотрю и он на одном месте. Маму зову, и мы замерли.
Резко мама меня дергает: "Пошли, пока не поздно, отсюда".
Вышли, но так и не поняли, что это было. Может, кто сталкивался?
Время появилось - написала.
Спасибо за внимание.
Вчера, 22:19 by VologodskayaПросмотров: 226Комментарии: 1
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