Для меня необъяснимое

Vologodskaya Просмотров: 226 Комментарии: 1 +5 Вчера, 22:19 by

Было это 12 июня 2012 года (красивая дата), в моем родном городе проходил знаменательный день: День города. Вроде даже юбилей.Я приехала к маме в гости на выходные, ну и раз совпало, то решила остаться и сходить с ней на день города, обещали что-то зрелищное.Забыла сказать: я была глубоко беременна уже, седьмой месяц шел, и отеки, и вес, тяжеловато. Но решили пойти. Как обычно - народу тьма, мест нет, всё занято; встретила брата с друзьями, нашел место, присели.Все понравилось, вроде даже Газманов приезжал (точно только сейчас вспомнила).Засобирались обратно, все-таки шум, в животе сынок начал как-то вертеться, не понравилось ему. Слышал уже, видимо, немного.Идем, вышли из парка, народ в разные направления по проезжей части идет, дорога перекрыта. Также город наш на берегу озера находится и лес его немного прикрывает.Ну и я говорю маме: "Мам, может забежим по-маленькому, ну сильно хочется". Беременная же.Пошли в лес.Я стою, жду маму, она решила со мной за компанию сходить. Смотрю на деревья вверх. Стемнело уже, тепло, хорошо, воздух после большого города чистый, разница ощущается. Взгляд привлекли верхушки сосен: высокие, красивые и ввысь тянутся.А там шар ярко-желтый весит на одном месте и расстоянии, и не гигантский, а, может быть, раза в 3 больше футбольного мяча. Я смотрю и он на одном месте. Маму зову, и мы замерли.Резко мама меня дергает: "Пошли, пока не поздно, отсюда".Вышли, но так и не поняли, что это было. Может, кто сталкивался?Время появилось - написала.Спасибо за внимание.

Ключевые слова: День города беременность парк шар авторская история

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