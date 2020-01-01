Ведьма

Lana F Просмотров: 35 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:39 by

Это произошло с моей подругой. Как-то раз мы договорились с ней, что она приедет ко мне с ночевкой и мы с ней поболтаем, выпьем вина, в общем обсудим все, что накопилось с последнего раза, когда мы виделись. Я была выходная, поэтому, проснувшись, я позавтракала, сделала уборку, сходила за вином, закусками и ждала свою подругу. С ней мы подружились на работе, но потом она уволилась, а затем уволилась и я, но связь мы поддерживали. Всегда считала ее близкой по духу. Звонит телефон.- Ало, открывай тамбурную дверь.- Иду – я бросила все дела на кухне и пошла радостно открывать дверь.Она накинулась на меня с объятьями, я ответила на её объятия, от радости встречи мы попрыгали в обнимку на одном месте и затем пошли обратно в квартиру.- Ну, как дела? Рассказывай, я смотрю ты постриглась, тебе очень круто – говорила я пока нарезала сыр.- Спасибо. Да что рассказывать, по сути все одно и то же, начальство надоело, только и делают, что требуют, а сами жопой шевелить не хотят, у Саши хоть все хорошо складывается, он говорит мне, чтобы я уволилась, но ты же понимаешь, что я не могу зависеть от кого-то полностью. Тебе нужно помочь?- Нет, нет, сиди, я уже почти все. Ну, по поводу работы у всех почти одно и то же, только требуют и требуют, но давай не о работе, все-таки и так редко видимся, а еще при редких встречах работу обсуждать, – мы посмеялись и сменили тему. Вечер проходил отлично, душевные разговоры, вкусная еда, закуски, белое сухое. И как-то невзначай мы затронули тему родителей. Обсуждали методы воспитания, что бы мы сделали в той или иной ситуации. И тут моя подруга опустила глаза.- Ты знаешь, у меня был один очень странный случай, до сих пор не знаю, верить или нет, я никому не рассказывала, да и мама никогда не вспоминала об этом, – грустно произнесла она, было видно, что ей больно об этом говорить.- Что случилось? – я так напряглась, у меня тысяча мыслей пронеслось в голове за десять секунд, которые она молчала.Было ей года четыре или четыре с половиной, в общем, детсадовский возраст. Спала она в тот день с мамой, отец был на ночной службе, поэтому поспать с мамой пока нет папы – она любила. Мама её не работала, поэтому пока она была в садике, мама успевала сделать все по дому и немного уделить время себе. Звенит будильник, она открывает глаза, ее обнимает мама и говорит: «давай просыпайся, чтобы не опоздать в садик»- Я не хочу в садик, можно я не пойду? – садик она не любила, а в особенности завтраки, а если завтрак в садике начинался с манной каши, то не любила она его вдвойне. Поэтому, если оставалось время, то завтракала она дома.- Нет, ты пойдешь сегодня в садик, сколько уже можно пропускать, ты и так постоянно дома сидишь, нужно с другими детишками общаться.- Но я не хочу, ну, пожауйстааа.- Я сказала нет, почему ты не слушаешься!- Ну, мама! – тут ее мама резко проваливается в сон, она начинает ее трогать, но мама спит, она начинает кричать: «Мамочка! Мамочка!». Расплакалась. но вдруг её мама открывает свои глаза и она вся заплаканная кидается к ней и обнимает ее.- Мамочка, я так испугалась, что с тобой сучилось? Тебе плохо?- Я не твоя мама – с ухмылкой произнесла она и в конце еще улыбнулась.- А кто ты? Где моя мама? – она просто сидела на кровати и хлопала глазами. Маленький ребенок сидел и недоумевал, какую игру с ним затеяли.- Твоя мама сейчас вариться в котле, потому что ты ее не слушаешься, я забираю мам у непослушных детишек. – она смотрела на неё и улыбалась.- Я папе все расскажу! – выкрикнула моя подруга, захлебываясь от слез.- А если ты расскажешь своему папе, то маму ты никогда не увидишь. Знаешь, что мы делаем с такими непослушными детишками? Сажаем их в клетку и держим там, они растут в клетке, а клетка с годами становится для них все меньше и меньше, а когда они вырастают, то спины у них становятся кривыми, на ногах они стоять не могут, потому что всю жизнь провели на коленях. – она посмеялась. Если я тебя заберу, то папа и не вспомнит про вас.У моей подруги, пока рассказывала все, на глазах наворачивались слезы. Я слушала и думала, что, если это актерская игра, то она превосходно справлялась, я бы на моменте того, как она провалилась в сон, рассмеялась бы.- Пожалуйста, верни мою маму, я буду слушаться ее, я обещаю – взахлеб твердила моя подруга.- Твоя мама рвется наружу, переживает, ха-ха-ха, даже не знаю, что делать, отпустить её или же все-таки заняться твоим воспитанием…- Пожалуйста, отпусти, я её очень люблю, она самая лучшая мама.- Цени свою маму, так как она любит тебя, а если я еще раз услышу тебя и твои капризы, то точно вернусь и заберу тебя и твою маму. И никому не рассказывай обо мне, тебе все равно никто не поверит, а папа подумает, что мать твоя сумасшедшая!Тут мама подруги снова засыпает. Подруга перестает плакать, растирает глаза и сидит ждет, когда мама очнется.- Доченька, моя любимая, господи, что с твоим лицом! – слезы полились у матери из глаз.Она пошла, намочила полотенце холодной водой и начала прикладывать его к лицу моей подруги. Так они и договорились оставить эту историю при себе и никому не рассказывать, но подруга всю жизнь держала это в себе, а когда спросила в порыве ссоры маму об этом, то та даже и не вспомнила, каждый раз ей казалось, что это детское воображение, но ее никогда не пугали и не рассказывали в детстве страшных историй. После этого случая, спустя несколько недель, с помощью мальчишки из детского садика, моя подруга отбила почки и попала в больницу с внутреннем кровотечением, в последующем мама забрала ее из детского садика.В тот вечер она разоткровенничалась со мной, а когда она рассказала эту историю мне, то прозвучала такая фраза: «Неужели я набралась храбрости и поделилась с кем-то этой историей, мне было так страшно, всегда было страшно, но теперь я чувствую облегчение». Она до сих пор не знает, как запомнила все детали произошедшего с ней, но она помнит, как касалась своего лица и чувствовала, что ее лицо увеличилось в два раз от слез и что моргать было сложно. А самое главное, что она наконец-то отпустила эту историю.

Ключевые слова: Ведьма дети детство авторская история

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