Связь с душами умерших

Сделано_в_СССР Просмотров: 563 Комментарии: 3 +12 Сегодня, 09:35 by

С мистикой на кладбище у меня связано несколько историй. Так как там похоронены не только мои родители, но и много родственников и даже подруга, умершая молодой и незамужней, я бываю часто на их могилках, особенно в даты их смерти.Сразу после похорон мне приснилась мама, сокрушалась, что перед самой смертью сняла кольцо, которое ей подарил папа в день помолвки, и так и ушла без него, сказала, что кольцо ей очень дорого и просила меня передать его ей. Я рассказала об этом бабушке соседке, та посоветовала найти кольцо и просто зарыть под могилку в землю. Я так и сделала, не сильно веря в то, что так важно это на том свете, да и как украшение сможет попасть к маме, она же умерла?Но как же я удивилась, когда мне снова приснилась мама, и сказала, что это не то кольцо, о котором она говорила. Как потом выяснилось, я отнесла на кладбище кольцо сестры, которая теперь боится, что этим я навлекла на нее неприятности или даже смерть. Что теперь делать, не знаю?Однажды я не смогла посетить могилку покойной подруги, была в командировке в другом городе и там зашла в церковь, чтобы заказать ей поминальную службу. И вот еду я из церкви, немного расстроенная, нахлынули воспоминания о нашей дружбе, сожаления о том, что она ушла такая молодая, да еще и так страдала перед смертью. Я сижу в автобусе, а слезы помимо моей воли просто льются из глаз, и вдруг вижу в окно, на обочине стоит моя подруга, улыбается и приветливо машет мне рукой. Я так и застыла, но видение стало исчезать, как будто таять у меня на глазах. Думаю, что это она так меня успокаивала.Автор - Оксана.

Ключевые слова: Кладбище похороны родственники подруга сны видение

Другие, подобные истории: