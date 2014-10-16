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Истории из жизни

Связь с душами умерших

С мистикой на кладбище у меня связано несколько историй. Так как там похоронены не только мои родители, но и много родственников и даже подруга, умершая молодой и незамужней, я бываю часто на их могилках, особенно в даты их смерти.

Сразу после похорон мне приснилась мама, сокрушалась, что перед самой смертью сняла кольцо, которое ей подарил папа в день помолвки, и так и ушла без него, сказала, что кольцо ей очень дорого и просила меня передать его ей. Я рассказала об этом бабушке соседке, та посоветовала найти кольцо и просто зарыть под могилку в землю. Я так и сделала, не сильно веря в то, что так важно это на том свете, да и как украшение сможет попасть к маме, она же умерла?

Но как же я удивилась, когда мне снова приснилась мама, и сказала, что это не то кольцо, о котором она говорила. Как потом выяснилось, я отнесла на кладбище кольцо сестры, которая теперь боится, что этим я навлекла на нее неприятности или даже смерть. Что теперь делать, не знаю?

Однажды я не смогла посетить могилку покойной подруги, была в командировке в другом городе и там зашла в церковь, чтобы заказать ей поминальную службу. И вот еду я из церкви, немного расстроенная, нахлынули воспоминания о нашей дружбе, сожаления о том, что она ушла такая молодая, да еще и так страдала перед смертью. Я сижу в автобусе, а слезы помимо моей воли просто льются из глаз, и вдруг вижу в окно, на обочине стоит моя подруга, улыбается и приветливо машет мне рукой. Я так и застыла, но видение стало исчезать, как будто таять у меня на глазах. Думаю, что это она так меня успокаивала.

Автор - Оксана.
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Сегодня, 09:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 563Комментарии: 3
+12

Ключевые слова: Кладбище похороны родственники подруга сны видение

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 10:14
+3
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Репутация: (45|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 454
Так кольцо поменяли?Вот блин, а-а?Ну как теперь жить?Мне же интересно, какие украшения носят усопшие на том свете.Как приказывать одевать мое тело, и какие украшения мне там понадобятся?
Разыскать автора, и пускай дорасскажет о кольце, а то пазлы в голове не складываются.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#2 написал: акжана
Сегодня, 12:42
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Репутация: (1095|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 244
Заморочились с кольцами. Сестринское кольцо прикопали без ритуала - и вряд ли будут последствия и накручивать себя не стоит. Представить надо, что кольцо отдали как помин умершим родственникам и с ним у вашей семьи забрали что-то плохое. А что делать в таких случаях! Забыть и не запускать процесс своими переживаниями. Плюс.
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 13:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (56|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 535
Сильные истории! Мне понравилось. Плюс!
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
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