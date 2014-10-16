Детская могила на заброшенном деревенском кладбище

Сделано_в_СССР Просмотров: 157 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 08:30 by

Хочу рассказать случай из своего детства. Нас тогда с сестрой родители отправляли к бабушке и дедушке в село.За несколько лет у нас там появилось много друзей, жившие на одной улице с нами. И вот однажды кто-то из мальчишек предложил пойти на старое кладбище, которое на тот момент было уже закрыто, то есть там уже не проводились захоронения.Сначала никто не соглашался, пока тот же мальчик не сказал, что видел там много интересного и что там совсем не страшно, даже сторожа нет, так что никто не прогонит. Любопытство взяло верх над страхом, и мы пошли.Кладбище было сильно заросшее, кресты покосились, а некоторые совсем упали, сгнили. Ничего страшного, а тем более интересного мы там не видели, кладбище было похоже больше на пустырь, чем на погост. Разве что увидели две могилы – одну большую, а другая была маленькая, мы решили, что там похоронен ребенок. Заметили их потому, что на этих могилах был очень старый как бы склеп, который почти разрушился. Надпись стерлась, и мы не смогли прочитать, но я предложила расчистить эти могилы, не зря же шли. Мы немного убрали кирпичи, вырвали сорняк и даже положили на эти холмики какие-то дикие цветочки, росшие неподалеку.Погуляв так полдня, вернулись обратно, а ночью мне сниться маленькая девочка лет пяти-шести и говорит, что пришла поблагодарить за то, что убрали ее и мамы могилы. Сказала, что умерли они давно, родственников уже не осталось и о них некому позаботиться. Я проснулась, даже не испугалась, девочка была очень милая и совсем не похожа на покойника. Когда спросила бабушку, кто там похоронен, та ответила, что никто этого уже не знает, на этом кладбище не хоронят уже лет десять.С тех пор я часто вспоминаю эту девочку, и когда бываю в церкви, всегда ставлю свечку за упокой ее души и души ее мамы. Я не знала этих людей, но мне почему-то приятно это делать. Но девочка так никогда больше мне не снилась. С тех пор прошло уже 20 лет, давно уже нет бабушки и дедушки, а я помню все, как будто это было вчера.Автор - Ната.

Ключевые слова: Детство сёстры село бабушка с дедушкой старое кладбище могилы девочка благодарность

Другие, подобные истории: