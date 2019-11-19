Отчаяние на кладбище

Сделано_в_СССР Просмотров: 171 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 19:41 by

Был такой случай на кладбище. Прохожу мимо свежей могилы, резкая боль в голове, звон в ушах. Я отбежала метра на три в сторонку, ощущения ослабли. Отдышалась, подошла поближе, посмотрела имя. Опять боль накатила.Вижу (не глазами): женщина стоит, рыдает, думает, что ей кошмар снится, проснуться не может. Ей снится, что она умерла, бедняга думает, что ещё жива, это кошмар, дежавю, повторяющийся сон, не знаю точно, что она в итоге выбрала из вариантов. Кинулась она ко мне, что-то кричит, а мне так плохо, что я её «видеть» перестала, только по интенсивности боли догадывалась, что она рядом.Называю её по имени и говорю, что мне от её криков очень больно, в моей реальности она мертва, ей надо проститься с близкими и идти дальше.Можно, конечно, всё списать на «кладбищенские» страхи, но чем дальше я отходила от этой могилы, тем меньше болела голова. А женщина та привязана к своей могиле, так вокруг того места и бродит. Главное, она живых всех видит, а мы её нет.Автор - Ананда.

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