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Истории из жизни

Отчаяние на кладбище

Был такой случай на кладбище. Прохожу мимо свежей могилы, резкая боль в голове, звон в ушах. Я отбежала метра на три в сторонку, ощущения ослабли. Отдышалась, подошла поближе, посмотрела имя. Опять боль накатила.

Вижу (не глазами): женщина стоит, рыдает, думает, что ей кошмар снится, проснуться не может. Ей снится, что она умерла, бедняга думает, что ещё жива, это кошмар, дежавю, повторяющийся сон, не знаю точно, что она в итоге выбрала из вариантов. Кинулась она ко мне, что-то кричит, а мне так плохо, что я её «видеть» перестала, только по интенсивности боли догадывалась, что она рядом.

Называю её по имени и говорю, что мне от её криков очень больно, в моей реальности она мертва, ей надо проститься с близкими и идти дальше.

Можно, конечно, всё списать на «кладбищенские» страхи, но чем дальше я отходила от этой могилы, тем меньше болела голова. А женщина та привязана к своей могиле, так вокруг того места и бродит. Главное, она живых всех видит, а мы её нет.


Автор - Ананда.
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Сегодня, 19:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 171Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Кладбище могила резкая боль в голове звон в ушах призрак женщины крик привязана к могиле

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Комментарии

#1 написал: Plebeian
Сегодня, 20:11
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Интересно, автор медиум и это практикует, либо просто страдает от своего "дара"
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Зарегистрирован: 19.11.2019
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 20:41
0
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Публикаций: 14
Комментариев: 1 747
Плюсанул, мне понравилось. Шум в ушах без источника - это, ну, просто невыносимо и ужасно. Теперь понятно, через что медиумы видят и слышат, через доминирующее влияние двойника. Надо переключится, как во сне на своё второе тело.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 21:38
0
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 855
Шутки шутками, а ведь что-то в этом есть. Однажды я решила погулять по старому дореволюционному лютеранскому кладбищу. Оно у нас рядом с поликлиникой в которой я в тот день была. На дворе стояла золотая осень, погода отличная, но дело к вечеру катилось, сумерки уже наступали. На улице тепло, безветренно, сухо. Ну я и поперлась туда, дура набитая. Уж очень мне хотелось старые склепы и надгробия посмотреть. Погуляла минут 10 и заболели у меня ноги. Да так что мочи нет, хоть караул кричи. И это при том, что с ногами у меня никогда проблем не было и до сих пор нет. Меня такая тревога что-то взяла, необъяснимый страх какой то. Я тикать оттуда. С кладбища вышла и боль стала затихать. Причем пока на выход шла она только усиливалась.А как в автобус села то и вообще пропала, как будто ее и не было. А на кладбище ломком ломило, по самую задницу чуть конечности не отнялись.Вот до сих пор не знаю что это было. Больше таких проблем на других кладбищах у меня никогда не возникало. Может тоже какой жмур неупокоенный ко мне присосаться хотел?
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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