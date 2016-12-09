Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Попроведовали и домой пора

Я хочу поведать вам историю, которая случилась с одной моей знакомой. В правдивости её рассказа я не сомневаюсь, ибо она человек, совсем не склонный к вымыслам. Когда она это рассказывала, её трясло при одном воспоминании. Да и поделилась только потому, что верила, что поймут и поверят.

— Я всего один раз рассказала своей подружке, а она посмеялась надо мной. Больше никогда и никому этого не рассказывала. Знали только родители, — сказала она.

Далее с её слов. Это случилось, когда мне было 10 лет. Мы жили в домике (мама с папой и сейчас там живут), который ранее принадлежал бабушке и деду (маминым родителям). Бабушка умерла за 3 года до этого случая, а дед умер до моего рождения, и я видела его только на фотографиях.

Домик небольшой, состоящий из одной комнаты. На диване спала я с папой, а в другом углу стояла кровать, где спали мама с младшей сестрой. У нас в комнате рядом с диваном стоял старинный шифоньер с тремя дверями, а посередине зеркало. Сделанный изо всего дерева. Он ещё от бабушки достался.

Однажды ночью я проснулась оттого, что кто-то поёт. Глаза открыла, смотрю: у зеркала бабушка стоит, волосы накручивает перед зеркалом и что-то тихонько напевает. В окно светила луна. Меня такой ужас обуял! Лежу, хотела маму позвать, а слова сказать не могу. Отца думаю толкнуть, а пошевелиться не могу — как сковало всю. Лежу и наблюдаю за всем этим, а с самой семь потов холодных скатилось.

Потом смотрю в окно, а за окном дед (!) стоит. Вы даже и представить себе не можете, как я, будучи в то время 10-летним ребёнком, была напугана!

Потом дед говорит бабушке:

— Ну, ладно, Евдокия, посмотрел я на внучек, пойдём домой.

А бабушка повернулась к нам, увидела, что я не сплю, подошла ко мне, провела рукой по моей голове и сказала:

— Спи, Настенька.

Меня и выключило. Утром проснулась, сразу-то ничего вроде и не вспомнила, а когда реальность ночи ко мне вернулась, вновь дрожь пробрала. Вот так вот было. Услышав эту историю, подруга надо мной смеялась, будто выдумала я всё. А мама моя, наоборот, поверила.

— Всё может быть, — сказала она.

После мы не раз с мамой слышали бабушкин голос, например, что-нибудь по хозяйству во дворе делаем, а бабушка маму по имени зовёт.

Вот такая история. Я ещё раз повторюсь, когда я слышала её из уст рассказчицы, меня аж всю трясло, потому что её дрожь была заразительной. Да и не ребёнок она уже (около 30 лет), чтобы так бабаек бояться, а верить или нет — решайте сами.

Автор - Просто я.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:11
Вчера, 17:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 479Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Знакомая дом семья бабушка дедушка смерть детство ночь пение луна ужас видение

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 17:23
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2514|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 431
Вопросов много, но за отсутствием автора задавать не буду. Пришли, посмотрели, бывает +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#2 написал: Jako tako
Вчера, 17:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (50|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 501
Можно предположить, что это героине приснилось. Тем более, сны бывают такими реалистичными. Как сейчас проверить, было ли это на самом деле..
Главное, что бабушка с дедом не сделали ничего плохого. Напугали только сильно.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#3 написал: az.ecmb
Вчера, 18:56
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 313
Скучно было (да и сейчас тоже) в деревнях. Особенно вечерами. Особенно осенью- зимой. И на старшее поколение надежды нет. Вот и придумывали рассказки для посиделок на лавочке. Правда, и в этом разнообразием темы блистать-то не с чего (скучно ведь!), вот и получается все больше как автомат калашникова по советским чертежам - то "бабушка приходила", то "дедушка приходил".
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.