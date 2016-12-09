Попроведовали и домой пора

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 479 Комментарии: 3 +7 Вчера, 17:11 by

Я хочу поведать вам историю, которая случилась с одной моей знакомой. В правдивости её рассказа я не сомневаюсь, ибо она человек, совсем не склонный к вымыслам. Когда она это рассказывала, её трясло при одном воспоминании. Да и поделилась только потому, что верила, что поймут и поверят.— Я всего один раз рассказала своей подружке, а она посмеялась надо мной. Больше никогда и никому этого не рассказывала. Знали только родители, — сказала она.Далее с её слов. Это случилось, когда мне было 10 лет. Мы жили в домике (мама с папой и сейчас там живут), который ранее принадлежал бабушке и деду (маминым родителям). Бабушка умерла за 3 года до этого случая, а дед умер до моего рождения, и я видела его только на фотографиях.Домик небольшой, состоящий из одной комнаты. На диване спала я с папой, а в другом углу стояла кровать, где спали мама с младшей сестрой. У нас в комнате рядом с диваном стоял старинный шифоньер с тремя дверями, а посередине зеркало. Сделанный изо всего дерева. Он ещё от бабушки достался.Однажды ночью я проснулась оттого, что кто-то поёт. Глаза открыла, смотрю: у зеркала бабушка стоит, волосы накручивает перед зеркалом и что-то тихонько напевает. В окно светила луна. Меня такой ужас обуял! Лежу, хотела маму позвать, а слова сказать не могу. Отца думаю толкнуть, а пошевелиться не могу — как сковало всю. Лежу и наблюдаю за всем этим, а с самой семь потов холодных скатилось.Потом смотрю в окно, а за окном дед (!) стоит. Вы даже и представить себе не можете, как я, будучи в то время 10-летним ребёнком, была напугана!Потом дед говорит бабушке:— Ну, ладно, Евдокия, посмотрел я на внучек, пойдём домой.А бабушка повернулась к нам, увидела, что я не сплю, подошла ко мне, провела рукой по моей голове и сказала:— Спи, Настенька.Меня и выключило. Утром проснулась, сразу-то ничего вроде и не вспомнила, а когда реальность ночи ко мне вернулась, вновь дрожь пробрала. Вот так вот было. Услышав эту историю, подруга надо мной смеялась, будто выдумала я всё. А мама моя, наоборот, поверила.— Всё может быть, — сказала она.После мы не раз с мамой слышали бабушкин голос, например, что-нибудь по хозяйству во дворе делаем, а бабушка маму по имени зовёт.Вот такая история. Я ещё раз повторюсь, когда я слышала её из уст рассказчицы, меня аж всю трясло, потому что её дрожь была заразительной. Да и не ребёнок она уже (около 30 лет), чтобы так бабаек бояться, а верить или нет — решайте сами.Автор - Просто я.

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