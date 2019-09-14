Кто не давал спать родственникам после похорон?

Сделано_в_СССР Просмотров: 218 Комментарии: 1 +8 Сегодня, 09:33 by

Когда умерла моя бабушка, мне было 13 лет. Умерла она в пасхальную неделю, и люди вовсю поговаривали о том, что она попадёт прямо в рай. Действительно, она была добрым, душевным, спокойным человеком. Больше всего меня шокировало в те дни то, что перед смертью она успела напечь пасок, которые торжественно стояли в зале на столе. Потом в этой же комнате стоял гроб, где все прощались с бабушкой, а на её лице застыла умиротворённая улыбка.После похорон эти пасочки стояли на столе ещё много лет, потому что дедушка держал их в доме на память о бабушке. А для меня это было ежегодным напоминанием (мы приезжали нечасто в село) о бренности тела и нетленности результата трудов человечьих: бабушки нет давно, а паски, сделанные её руками, стоят годами на столе.Но вернёмся в тот день, когда похоронили бабушку. Мы с двоюродным братом на похоронах стояли рядом, конечно, боялись. Тут неожиданно сзади подошла чужая женщина лет 50 и обоим нам бросила за шиворот по пригорошне кладбищенской земли. Я на всю жизнь запомнила тот холод, который прокатился по моему позвоночнику, пока земля падала вниз.Брат вообще стоял перепуганный, а я спросила:— Зачем вы это сделали?— Чтобы вы не боялись свою бабушку.Через минуту, когда я пришла в себя, женщины этой даже след простыл, как будто и не было её никогда.Через годы я узнала, что это кладбищенская порча, что это очень серьёзно. У меня начались проблемы со здоровьем (и с позвоночником особенно), у брата со здоровьем вроде бы ничего, но он до сих пор одинок (ему 40 лет), личная жизнь не сложилась совсем. Подскажите, как избавляются от этого?И самое главное в этой истории: сразу же после похорон мы ночевали на веранде вместе с мамой. Места в доме не хватало на всех, но было уже тепло, поэтому укрылись мы вместе с мамой одной простынёй на двоих. Мама заснула, а я заснуть не могла, примерно в 12 ночи я начала слышать, как будто скрипят половицы, словно кто-то ходит рядом с нами. Думаю, от страха просто почудилось. Лежала с закрытыми глазами и усиленно пыталась заснуть.Вдруг неожиданно и очень резко (просто рывком!) с нас срывается простыня, мама проснулась просто в шоке, это просто невозможно! Чтобы успокоить меня, мама стала говорить мне, что это она дёрнула простыню. Но на самом деле это не так. Потом мама рассказывала родственникам, что она спала, когда покойная бабушка сорвала с нас простыню. Зачем? Что это было?Автор - Ландыш.

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