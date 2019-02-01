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Истории из жизни

40 дней после смерти соседа

Было это осенью. Жили мы себе спокойно, на осень переехали на дачу – урожай собрать, и прочие хлопоты. Справа от нашего дома жили рядом соседи. Все было хорошо, мы с ними неплохо общались, иногда и в гости приглашали.

И вот, однажды ноябрьским утром спим мы себе тихо, и тут врывается папа и кричит: «Сосед! Сосед умер!» Смерть соседа произошла совершенно случайно и непредвиденно: он угорел в бане. Я сразу как-то жутко испугалась. Думала, как это могло произойти.

В последующие сорок дней происходили очень странные для нас, обычных людей, вещи. Я догадывалась, что потусторонний мир существует, но не придавала этому значения. Раньше я слышала все эти истории про призраков, но относилась к этому нейтрально и безразлично. Никогда не думала, что могу сама испытать это и стать свидетелем таких мистических событий. Я до сих пор помню, как мы скорбели над его гробом.

На девять дней пошли мы к нашим соседям помянуть усопшего. Это был первый раз, когда я столкнулась с необъяснимыми вещами. Мы сидели за столом, и вдруг на кухне что-то падает. Мы идём смотреть, что упало, чтобы поднять эту вещь, но ничего на полу не находим. Странно. И котов на кухне не было. Мы пошли назад и услышали через некоторое время очень громкий стук калитки (она у соседей железная), как будто кто-то вошёл и закрыл её со всей силы. Но ветер был не такой сильный, чтобы калитка так громко ударила.

Проходит время, и прямо под окном, где я сидела, мы слышим, как отчётливо заржала лошадь. Откуда? Ведь лошадь стоит в сарае, на месте. А недавно у нее родился маленький жеребёнок, но потом умер.

Тот вечер был самый странный. Даже когда мы пошли домой, странности на этом не закончились. Каждый день в нашей беседке папа находил на столе разбросанные окурки от сигарет. Ночью у нас пепельница всегда стояла там. Её никто не трогал. Кот не мог бы так вытянуть лапой сигарету, пепельница сразу бы упала, птица тоже туда не залетает. А сосед как раз курил, как и папа, частенько просил сигарету.

Со мной ничего странного не происходило, но вот маме было тяжело в эти сорок дней. Она поставила свечку за умершего, и тогда ей стало лучше. Я думаю, что погибший сосед мог присутствовать даже и у нас в доме, но его никто не видел.

В то время соседи почти каждый день приходили к нам, потому что им было тоже немного жутко. Но жена погибшего мужчины относилась ко всему происходящему вполне спокойно. Когда что-то падало или двигались шторы, она просто говорила: «Это он пришел».

Когда прошло сорок дней, все стало тихо и обычно, как раньше. С того дня уже прошло 3-4 года, может, чуть больше, но такое не забыть. Сейчас вспоминаешь – и до сих пор мурашки по коже.


Автор - Диана.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:30
Вчера, 21:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 306Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Осень дача соседи смерть соседа похороны сорок дней девять дней громкий стук странные события

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Вчера, 23:24
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Короче, ничего конкретного.
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