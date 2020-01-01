Бабушка — мой Ангел-Хранитель

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 178 Комментарии: 0 +3 Вчера, 22:19 by

Читала долго ваши истории, долго решалась. И решила тоже написать свою историю! Не скажу, что это история как таковая, а просто последовательность событий, которые навели меня на мысль, что у меня есть мой ангел хранитель, да и просто человек, который оберегает меня даже после смерти.Есть у меня бабушка Зина, вернее, была. Это мать моего отца. Отец был единственным сыном, поздно женился, а так как я его первая дочь, то и отношение бабушки ко мне было совсем другое. Бабушка была при жизни хирургической медсестрой, сталинской закалки, очень строгой, справедливой и в то же время мягкой. Заставляла меня убираться, мыть полы, учила как следует.Естественно, будучи ребёнком, меня это раздражало, поэтому я шкодила, баловалась, делала тяп-ляп, а бабушка меня ругала и постоянно повторяла: «Лень вперёд тебя родилась!» или «Кто же такую замухрышку замуж возьмёт?» Я огрызалась, говорила, что возьмёт, к тебе ещё на кладбище приду и покажу!В основном, конечно, мы мирно жили, родители на работе, я с бабушкой гуляла, делала уроки и всё прочее. Можно сказать, что были мы постоянно вместе. Когда мне исполнилось 14, бабушки не стало… Сначала рак одной груди, потом другой, потом метастазы, а потом просто встала утром, умылась, легла ещё подремать и умерла…Скажу, что при жизни мы часто болтали, особенно по вечерам, так как жили в одной комнате, а родители в другой. Она мне страшилки рассказывала, истории из своей молодости. И знала, что я страшная трусиха, особенно боюсь всякой нечисти, покойников.Похоронили мы её, всё нормально. В день похорон, помню, на кладбище сказала: «Баб, ты же знаешь, как я боюсь покойников, не приходи ко мне, лучше я буду к тебе сюда приходить…»Так и произошло. Только потом я стала замечать, что когда происходят какие-то значимые вещи, она всегда приходит, просит, чтобы я ей рассказала, как и что у меня в жизни, и делает это так осторожно. Вот родилась у меня сестра, поздний ребёнок — вижу сон, приходит она, садится ко мне на кровать и говорит: «Привет, как вы там?», - и я ей рассказываю всё, что происходит. Потом получила диплом — опять пришла, типа, поздравляю, молодец.Вышла замуж, родила сына, всё время приходила, спрашивала, мол, как и что, я ей рассказывала. И всегда, зная, что я боюсь, она как бы рядом и в то же время вдалеке, как бы не пугает, не подходит ближе, а просто слушает, что я ей говорю. Сказать, что в этих снах я пугаюсь — это не то слово! С одной стороны, страшно, а с другой, какое-то спокойствие и умиротворение чувствуешь, как под гипнозом.А как-то я заболела, и снится мне сон. Как будто положили меня в больницу, а мест в палатах нет: положили на кушетку в коридор. Я лежу в этом коридоре и тут смотрю, из всех палат стали выходить мои родственники, которые давно умерли — дяди, тёти, деды. Выходят и так радуются, что я тут, они все ко мне идут, руки протягивают, а я лежу на кушетке под простынёй и молчу.Страх сковал всё тело, разумом я понимаю, что их нет, но в тоже время они тут все и хотят меня потрогать, кто-то обнять. Вдруг появляется бабушка и как зашумит: «Что вышли, идите давайте, не пугайте её!», - и руки убирает с меня, обратно их в палаты отправляет. Всех отвела, посмотрела на меня, улыбнулась — и я проснулась. После этого я быстро выздоровела.Таких случаев было много. Вроде как приглядывает, смотрит, как что. Мы всегда ходим к ней на могилки, и муж, и я, и сын. И приходя, действительно, показала ей своего мужа, который такую «замухрышку» взял.Вот так вот, моя бабушка всегда со мной, пусть и смотрит на меня с того света. А мне её очень тут не хватает! Раньше я была маленькая, и было то ли стыдно, то ли ещё чего, я и не могла сказать, что очень её люблю. А теперь уже и поздно…Автор - Лариса.

Ключевые слова: Бабушка смерть похороны кладбище сны ангел-хранитель

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