Не обижай семью свою

Lana F Просмотров: 92 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 07:55 by

Это случилось, когда мне было восемь лет, мама до сих пор рассказывает, а у меня бегут мурашки по коже. На тот момент отношения родителей были уже на пике, все шло к разводу. Мы переехали в новую квартиру, до школы было рукой подать. Был мой первый день в школе, полдня мама провела со мной. Вернувшись домой, я ждала, когда же вернется папа с работы, чтобы на радостях пересказать все произошедшее за сегодня. Звонок в дверь. Мама открывает дверь, я бегу и на пороге останавливаюсь, увидев картину перед собой, до сих помню, то как я растерялась, в голове был один вопрос: «почему?». Отец не зашел в квартиру, а ввалился, он был очень пьян, не знаю, что его на это подтолкнуло, может праздновал мой первый раз в первый класс. Но знаю одно, ни один ребёнок не заслуживает такого.- Ты почему пьяный? Ребёнок тебя целый день ждал, чтобы поделиться новостями.- Ну, пусть делится.- Папа, ты зачем напился? Это же мой первый день в школе, я так хотела поделиться с тобой, что произошло. – помню смотрела на него и ничего кроме смятения и не понятия, я не ощущала.Он упал на пол на кухне и долго не мог поднять себя. Отсидевшись так несколько минут, он нашел в себе силы подняться, в этот момент моя мама зашла на кухню, в него будто дьявол вселился, последовала необоснованная агрессия. Он начал выкручивать ей руки, я лишь стояла и кричала: «папа, не надо, не надо!». Ноль реакций.У меня была кошка, которую я любила до безумия, на агрессию со стороны людей она реагировала очень по-свойски, она подбегала и начинала кусать за руки, за ноги, лишь бы все успокоились. Кошка сразу среагировала на крики, он схватил ее за шкирку открыл окно, высунул и начал трясти ее у меня перед глазами. Мы жили на пятом этаже.- Я твою кошку выкину к чертям собачьим, – я видела, как обезумевшие глаза наливались кровью, я уже не понимала, мой ли это отец, границы были стерты, а сцены из прошлого перед глазами до сих пор. Я лишь просила, чтобы он не обижал мою кошку, мама вела с ним борьбу, все было как в тумане, помню, что на момент пропала кошка, я забегалась и начала кричать: «Где моя Люси?».- Выкинул я твою кошку, – он сидел на кресле и смеялся.Мама бросилась на него, я упала и начала рыдать и проговаривала «моя Люсенька». Я кинулась к окну на кухне, выглянула, но никого не было. Все как в фильме ужасов. Мама не растерялась и скинула его с кресла, отодвинув подушку из кресла нашла нашу кошку. Отец выдернул провода из телефона, и затащил маму в комнату.- Звони бабуле с дедом, спрячься. – кричала она.Пишу все это, а руки трясутся, то ли от злости, то ли от страха.Я залезла под кровать, запихала туда же свою кошку, дрожащими руками воткнула провод в телефон, начала набирать их номер, но никто не поднимал трубку. Я не помню, как, но в один момент все прекратилось, он пошел в душ, а мы тем временем пытались прийти в себя. Мама действовала очень быстро.- Быстро одевайся, пока он купается, – она схватила Люси, надела куртку даже не застегнувшись, крепко сжала мою ладонь, открыла входную дверь, в этот момент отец открыл дверь в ванной, он быстро понял неладное.Мы просто вылетели из квартиры, а отец в трусах погнался за нами, он попытался ухватиться за волосы мамы, но она ловко увернулась, выбежав на улицу я почувствовала, как холодный ветер ударил меня в грудь, а снежинки обжигали мое лицо.- Быстро застегнись. – мама спрятала нашу кошку себе в куртку и не застегнувшись, держала в одной руке меня, а в другой кошку.Мы направились к родителям моего отца. Помню, дедушка опешил, увидев нас среди ночи на своем пороге. Он долго думать не стал, оделся и мы пошли обратно домой в сопровождении его родителей. Когда открылась дверь и папа увидел своего отца, он растерялся, начал орать, доказывать свою правоту, говорить о том, что он ничего не сделал. Меня закрыли в комнате, но я, конечно, будучи любопытным ребенком, подсматривала за происходящим процессом, когда дедушка понял, что не может достучаться до здравого смысла своего сына, он начал биться головой об стену, лишь бы тот заткнулся. Дедушка с бабулей ушли, мы наконец-то начали готовиться ко сну. Мама постелила себе на полу в моей комнате, а я, чтобы ей не было скучно легла с ней. У мамы очень чуткий сон, а тем более после пережитого стресса, она спит очень тревожно. Проснулась она из-за того, что почувствовала, что кто-то ходит у неё в ногах, она подумала, что это Люси, посмотрела, но Люси на тот момент спала крепким сном. Она положила голову на подушку, лежит и чувствует мелкие шажочки по ее одеялу, будто кто-то старается уложиться рядом, вьет себе гнездышко, да, поудобнее. Снова оглянулась - ничего. Решила сходить в туалет, прошла мимо отца, тот спал как убитый. Чтобы дойти до ванной нужно пройти мимо коридора, входная дверь была не очень плотная, а свет в подъезде горел всегда ярко, поэтому все щели и зрачок освещал свет из подъезда и было достаточно светло в самом коридоре. Пройдя мимо коридора, она почувствовала будто кто-то стоит в дверном проеме и следит за ней, выйдя из туалета, она решила взглянуть на дверь и увидела, то, что долго боялась кому-то рассказать. В дверном проеме стоял огромный мужчина метра два ростом, глаза были узкие как щелочки черного цвета, борода свисала до самого пола, свет из подъезда достаточно хорошо освещал, чтобы запомнить его образ и запечатать в своей памяти. Он уставился своими черными глазами на неё, взгляд был хмурый, твердый. Она была как под гипнозом. Всю оставшуюся ночь она проспала крепким сном. На следующее утро она долго думала, правда ли, то что она видела ночью, пока вечером отец не завел тему.- Слушай, я не знаю, может, я белочку поймал, но я точно помню, что, когда вы ушли и я лег на кровать, пытаясь уснуть, меня начал кто-то душить, а я ничего не мог поделать, я так испугался, я пытался вырваться, но ничего не мог сделать. Все прекратилось, когда вы вернулись. В течении ночи, я тоже не мог спать нормально, было ощущение, что кто-то сидит у меня на груди.Мама не стала ему рассказывать, что видела, не знаю, защищал ли нас тот дух или домовой, но то, что он знатно напугал отца – это факт.

Ключевые слова: Домовой дух реальная история семья авторская история

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