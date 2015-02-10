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Истории из жизни

Нечисть, зовущая с собой

Нечисть, зовущая с собой


Эти две истории рассказала мне мама, они произошли с её знакомыми, когда маме было лет 10.

Первая история произошла со знакомой девочкой, живущей в их посёлке. У этой девочки умерла мама и каждую ночь приходила к ней во сне, и звала с собой. Бабушка, узнав об этом, просто сказала внучке, чтобы та не отвечала на зов матери и не уходила с ней. Причём даже не объяснила почему.

Дней через 9 после смерти мамы, снится девочке снова тот же сон. Мама её говорила, что скучает, ждёт и обещала, что если дочка пойдёт с ней, то у них будет всё замечательно. Даже обещала подарить прекрасную куклу, что для девочки 60-х было просто мечтой.

В конце концов, дочка согласилась и пошла с матерью. Но всё как-то спотыкалась и не могла нормально идти. Мать стала злиться на неё и даже кричать, что не успеют они никуда из-за этого! Схватила дочку за руку и буквально потащила за собой. Дочка обиделась и начала сопротивляться. Вырвалась и уселась, обиженная, на какой-то диван. И тут запели петухи. Мать исчезла.

Девочку нашли утром, спящую на лавочке у дома. В одной ночнушке. А это было осенью, когда по утрам уже и заморозки были. К счастью, с девочкой ничего плохого не случилось. Удивительно, но она даже не заболела!

Вторая история произошла в том же посёлке, но позже. Овдовела одна женщина. И спустя какое-то время начал муж к ней во снах приходить и с собой звать.

Не хотела она, причины находила, но однажды он её уговорил. Два дня она на пороге дома просыпалась. А на третий день снится ей, что идут они полем, лесом, места вокруг красивые. И подводит муж её к дому большому, деревянному, огороженному высокой красивой оградой.

Заходит муж за ограду и жену за собой приглашает, а она зайти не может. Вроде и ворота большие открыты, а у нее войти никак не получается. Она и так, и по-другому пытается — ни в какую!

Муж тянет её к себе, злится, торопит, а она плачет, но пролезть, даже боком, никак не может. Сузились ворота так, что зажали её намертво. Муж бегает, суетится, а сделать ничего не может. И слышит жена, что первые петухи поют. У мужа лицо до неузнаваемости перекосило, и он исчез. Женщина от испуга потеряла сознание.

Нашли её ближе к полудню, живую. На кладбище. Под оградкой. Видно, во сне под ней пролезть пыталась. Ровно наполовину пролезла под ней и застряла. Потом так и ждала, пока её найдут и помогут освободиться. Как и что было дальше с этой женщиной, мне неизвестно, но вроде те ночные переживания всё-таки сказались на её здоровье.

Я думаю, что в обеих историях не души родных людей, а нечисть во сне приходила.


Автор - Гармония.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:24
Вчера, 19:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 415Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Девочка покойница мать видение петухи посёлок вдова сны покойник муж кладбище нечисть

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Комментарии

#1 написал: Alisa293
Вчера, 20:11
0
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Публикаций: 24
Комментариев: 354
Ну, да... Конечно, нечисть! Что касается первой истории, то это ведь нормально беспокоится о своем ребенке, где бы мать не находилась. Вполне допустимо, что после смерти её душа беспокоилась о дочери и та её чувствовала. Но вот как тогда она могла причинить своему ребенку вред? что касается второй истории - чистой воды страшилка с банальным сюжетом. Администраторам надо бы размещать такие истории в творческих
Зарегистрирован: 10.02.2015
 
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 00:10
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Публикаций: 2
Комментариев: 461
Интересные истории.
Но мне кажется, что мертвые родственники как раз не стали бы так уперто пытаться увести живого с собой.
Тут дело нечисто...
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#3 написал: Сицилия
Сегодня, 00:23
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И зачем я этой гадости на ночь глядя начиталась?
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