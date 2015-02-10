Нечисть, зовущая с собой

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 415 Комментарии: 3 +6 Вчера, 19:24 by

Эти две истории рассказала мне мама, они произошли с её знакомыми, когда маме было лет 10.произошла со знакомой девочкой, живущей в их посёлке. У этой девочки умерла мама и каждую ночь приходила к ней во сне, и звала с собой. Бабушка, узнав об этом, просто сказала внучке, чтобы та не отвечала на зов матери и не уходила с ней. Причём даже не объяснила почему.Дней через 9 после смерти мамы, снится девочке снова тот же сон. Мама её говорила, что скучает, ждёт и обещала, что если дочка пойдёт с ней, то у них будет всё замечательно. Даже обещала подарить прекрасную куклу, что для девочки 60-х было просто мечтой.В конце концов, дочка согласилась и пошла с матерью. Но всё как-то спотыкалась и не могла нормально идти. Мать стала злиться на неё и даже кричать, что не успеют они никуда из-за этого! Схватила дочку за руку и буквально потащила за собой. Дочка обиделась и начала сопротивляться. Вырвалась и уселась, обиженная, на какой-то диван. И тут запели петухи. Мать исчезла.Девочку нашли утром, спящую на лавочке у дома. В одной ночнушке. А это было осенью, когда по утрам уже и заморозки были. К счастью, с девочкой ничего плохого не случилось. Удивительно, но она даже не заболела!произошла в том же посёлке, но позже. Овдовела одна женщина. И спустя какое-то время начал муж к ней во снах приходить и с собой звать.Не хотела она, причины находила, но однажды он её уговорил. Два дня она на пороге дома просыпалась. А на третий день снится ей, что идут они полем, лесом, места вокруг красивые. И подводит муж её к дому большому, деревянному, огороженному высокой красивой оградой.Заходит муж за ограду и жену за собой приглашает, а она зайти не может. Вроде и ворота большие открыты, а у нее войти никак не получается. Она и так, и по-другому пытается — ни в какую!Муж тянет её к себе, злится, торопит, а она плачет, но пролезть, даже боком, никак не может. Сузились ворота так, что зажали её намертво. Муж бегает, суетится, а сделать ничего не может. И слышит жена, что первые петухи поют. У мужа лицо до неузнаваемости перекосило, и он исчез. Женщина от испуга потеряла сознание.Нашли её ближе к полудню, живую. На кладбище. Под оградкой. Видно, во сне под ней пролезть пыталась. Ровно наполовину пролезла под ней и застряла. Потом так и ждала, пока её найдут и помогут освободиться. Как и что было дальше с этой женщиной, мне неизвестно, но вроде те ночные переживания всё-таки сказались на её здоровье.Я думаю, что в обеих историях не души родных людей, а нечисть во сне приходила.Автор - Гармония.

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