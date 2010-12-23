Приди, погрейся

Сделано_в_СССР Просмотров: 133 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 09:18 by

Случилась эта история, когда мне было 7-8 лет: умерла прабабушка и через 2 недели папа. Мама как-то рассказывала мне и брату, как папа и прабабушка к ней приходили. Я решила написать эту историю. Позвонила сегодня своей родительнице и попросила все мне рассказать, так как подробностей не помню, прошло почти 13 лет. Дальше рассказ от ее лица.«Случилось это на 40 дней бабушки (моя прабабушка была бабушкой маме), они оба приходили. Бабушка его ругала за то, что он пришел. Я тогда привезла его рабочую куртку и сапоги, морозы тогда сильные были, снега было много. Когда приехала, все это поставила, затопила в доме и пошла на кладбище, уже по темному.Пришла, плакала и говорю ему:— Такая холодина, ты, наверное, замерз? Я в доме затопила, и вещи теплые принесла. Приди, погрейся, – и пошла домой.Ночью я проснулась от того, что кто-то в доме. Глаза открыла и увидела, что бабушка ходит по дому (была как бы прозрачной). Она раздевается, ложится на свою кровать и тяжело вздохнула, как человек после тяжелой дороги легла отдыхать, скрип кровати под тяжестью тела, все это было слышно. Я спокойно подумала: «Вот она пришла. Как оно и должно быть» – и я легла.Потом просыпаюсь снова непонятно от чего. Вижу, что на кухне свет горит, а дверь прикрыта (я-то дверь в спальню не прикрывала!), и свет там горит (я ж его не оставляла).Я подошла туда и толкнула дверь, она открылась, но я порог не переступала. Смотрю, стоит бабушка в ночной рубашке посреди кухни, на столе стоит лампа «летучая мышь», горит не электрический, а именно лампа, хотя она висела на стене, но она в тот момент стояла на столе. А папа, так как его положили в гроб в той одежде, он уже выходит, переступает порог из кухни в сени. А в сенях уже горит электрический свет, и с собой он взял теплую куртку и сапоги.Бабушка его ругает, тут поворачивается ко мне и говорит:— Чего встала? Иди, ложись спать, тебе здесь делать нечего! – и снова туда повернулась (к папе).А я говорю папе вслед:— Куда ты? Там же так холодно, иди хоть погрейся.Я четко знала, что порог из спальни в кухню нельзя переступать, нельзя туда ходить. Даже не знаю, как объяснить, вот такое чувство было и все, я развернулась и пошла снова легла спать.Потом я проснулась от того, что кто-то в дом входит и потянуло холодом. Я лежу, глаза открыла, чувствую, что бабушки нет — она уже ушла. Мне вдруг сделалось так страшно, я крепко зажмурила глаза (но знаю, что это папа пришел). Он подошел и сел на край кровати, вздохнул и сидит молча, ничего не говорит. Потом приклонился ко мне, на грудь голову положил. Я разревелась, за голову обняла и думаю, что голова как приплюснута (ему череп вскрывали на затылке) не из кусков, целая, но приплюснутая, а волосы чистые… мытые чистые волосы. Думаю: «А девчата говорили, что течет с головы, когда в гроб его перекладывали».Я тогда как разревелась, погодя успокоилась. Он немного посидел, а потом поднялся и ушел.Автор - Ева.

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