Призрак маленькой крестницы

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:32

Сделано_в_СССР Просмотров: 390 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 12:32 by

Пишу историю со слов лучшей подруги.У меня умерла крестница, ей было полтора годика. Я на тот момент была беременна, но хоронить надо было. Мать ее напилась с горя и спала, у нее даже денег не было на похороны. Покупала все я и мой муж: платье, гробик, игрушки… Стол тоже я делала, сама была в каком-то непонятном состоянии, все делала на автомате.Первое, что произошло, было постукиванием по гробику. Я забилась в истерике. Все прошло, похоронили мы мою крестницу, пришли домой, а там все провода из розеток вытащены. Мы с мужем были в шоке, так как Влада (крестница) любила играть с проводами.Дальше больше: ночью в ванной слышался стук, будто по ванне бьют. Когда я набирала воду в ванну и выходила, слышался тот же стук, но уже с плесканием воды.На 9 дней мы помянули Владу, все разошлись, как вдруг начали кричать попугаи и метаться по клетке. Я была настолько напугана – не передать словами. А потом начали взрываться лампочки, мы шли на кухню, включили свет – и лампочки тут же взрывались. Позже начала раскачиваться клетка с попугаями, я заорала и села на пол. Тут же все прекратилось, но после этого мы спим с включенным светом.Автор - Len882007.

Ключевые слова: Крестница смерть похороны стук взрывы лампочек

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