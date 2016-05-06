На кладбище в поиске приключений

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 388 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 12:29 by

Случилось это года три назад, мне тогда было 20. Мы с друзьями часто выбирались на природу. Наше излюбленное место мы гордо называли Булычевка. Там мы пели песни, жгли костры, или просто любовались красотой леса. Километра за три, там есть кладбище. Я где-то слышала, что там хоронили в т.ч. тюремщиков.Итак, в ту теплую осеннюю ночь мы решили отправиться туда на поиски приключений. Нас было пятеро: три девушки и два парня. Дорогу мы знали отлично. Нужно было сначала идти по лесной дороге, а потом свернуть на асфальтовую. Дошли мы до кладбища без приключений, но войти не решились, как-то жутко было. Пошли дальше по дороге.С той же стороны, где было кладбище, мы заметили заброшенное здание. Оно было двухэтажное, некоторых стен не было, прослойка между первым этажом и вторым тоже отсутствовала. Посередине в крыше было ровное круглое отверстие 2 на 2 метра. В общем, достаточно странное строение, явно не жилое. Почему-то Лёха решил, что это заброшенный крематорий (до сих пор его так называем).Лазили мы внизу, наверное, полчаса, пока кто-то не нашел ржавую лестницу на крышу. Она начиналась с 2 метров над землей, поэтому мальчишки нас поочередно туда подсаживали. Наверху было свежо. Мы довольно долго прогуливались по крыше, смотрели на кладбище, на лес, кричали в странное отверстие в крыше, из которого доносилось глухое эхо. Вике казалось, что из этого отверстие вылетает что-то неведомое, но мы не придавали значения ее словам.Вдоволь нагулявшись, мы уселись на краю крыши и беседовали на отвлеченные темы. Вскоре мы услышали крики в лесу со стороны памятнику Дурову (в той местности известный циркач погиб от шальной пули). Эти крики были ни на что не похожи. «ЭЭ…ЭЭ…ЭЭ…» — издавалось с периодичностью в полминуты. Мы уже и всякие теории выдвигали на тему, что же это может быть: рожающая собака, сбежавший сумасшедший, серийный убийца, испуганное животное, некий механизм? Но ни одно живое существо не может так истошно и долго орать! Маленькое волнение быстро превращалось в невыносимый ужас.Минут 20 мы «слушали» эти крики на крыше заброшенного крематория, пока вопли не стали медленно, но постоянно ускоряясь, приближаться. Мы не знали, что делать, и нам было страшно. Решили быстрее спуститься, надеясь, что оно не застанет нас на лестнице. Пока слазили, Андрей чуть не упал (лестница хлипкая, и заканчивается далеко над землей). Побежали в суматохе, постоянно падая, к дороге. А крики все приближались.Вдалеке появился огонек. Когда шли по дороге меня постоянно трясло. Я обернулась – огонек бесшумно и с невероятной скоростью мчался к нам. Мы были как раз около входа на кладбище, и нам ничего умнее не придумалось, чем спрятаться от него там. Мы прошли несколько могил. Появился домик. Он был заперт, но ключ висел около замка. Он не подошел. Мы простояли около могил несколько минут, вглядываясь в сторону входа. Огонек так же бесшумно промчался мимо входа на высоте полметра. Крики затихли, но страх не отступал, хотя сама ситуация, что мы спрятались от странного существа на кладбище, была комична. Поэтому выждав еще несколько минут, мы осторожно двинулись к выходу.Автор - Нина.

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