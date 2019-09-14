Призраки Костромы

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:18

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Сделано_в_СССР Просмотров: 358 Комментарии: 2 +6 Вчера, 18:16 by

Летним вечером несколько лет назад костромичка Елена возвращалась из сада в Караваево. Вдруг она заметила идущего навстречу мужчину — причем возник он буквально из ниоткуда. Странный человек был одет в черный плащ и капюшон — так что лицо невозможно было разглядеть.Дальше — больше. Он подошел очень близко и вдруг неожиданно сказал, что скоро умрет ее дядя-генерал. Причем время уточнил с точностью до минуты. Подумав, что это какая-то чертовщина, мало ли ходит сумасшедших, Елена забыла о необычном случае. Тем более, что дядя был жив и здоров.Но вспомнить пришлось очень скоро — родственник действительно умер в указанный день и час.Оказалось, что у него — запущенное заболевание. Более того из-за того, что он не успел составить на Елену завещание, она потом долго судилась с родственниками. В итоге из-за квартиры и дачи вся семья страшно перессорилась.Кем был человек в черном. И почему он предупредил Лену об этом страшном событии, неизвестно. Сама она предполагает: может, это было такое мистическое предупреждение — если бы поверила в скорую смерть дяди, можно было бы поднять вопрос о завещании при его жизни.Следующая история — вообще без логики. В одном из частных домов на улице Наты Бабушкиной в конце 1980-х годов жила не очень пожилая еще пенсионерка. Она очень любила днем сидеть у окна, щелкать семечки, разглядывая прохожих.Однажды старушка увидела странную картину: несколько молодых людей в белых одеждах подошли к ее калитке и… перелетали через нее! А потом исчезли за домом. Сначала хозяйка подумала, что ей показалось. Но на следующий день история повторилась – причем в то же самое время!Продолжалось это довольно долго, и женщина даже привыкла к своим потусторонним гостям. Она говорила, что ее дом — очень старый, вроде бы 1920-х годов, и до войны там творилась какая-то чертовщина. Так что удивляться нечему.Единственное, чего она не могла понять, почему гости перелетали через калитку, если ее можно было открыть и пройти спокойно!Зато следующая история — даже с юмором. В доме на Комсомольской улице долгое время все было спокойно, никто через калитки не перелетал, о смерти не предупреждал.Здесь жили двое мужчин, Иван и Николай, большие любители выпить. Может быть, этим все дальнейшие события и объясняются, но люди утверждают, что выпивохи стали жертвой самого настоящего призрака.Итак, жен у них не было, за порядком в доме они не следили, и постепенно там образовался жуткий бардак.Как-то в одну из пьяных посиделок Николай признался другу, что его просто достает какая-то бабка. Стоит ему выйти на собственную кухню, как он видит сидящую в углу незнакомую старуху, которая буквально сверлит его глазами! Он думал, что, может, это у него от выпивки, но оказалось, что у Ивана – аналогичное видение.Пожилую женщину он все время встречает, когда она поднимается по лестнице. Внешне они описывали одного и того же человека: седоволосая, одетая в старомодную одежду. Причем старушка ничего не делала, просто наблюдала за жильцами.Но выдержать взгляд бабушки было просто невозможно.Этим она так замучила алкоголиков, что они даже пригласили экстрасенса. Потому что оказалось: старомодная бабка – отнюдь не пьяный глюк, а самое настоящее привидение. Как выяснилось, дом некогда принадлежал женщине, дух которой и являлся к нынешним обитателям.Как рассказал экстрасенс, хозяйку настолько бесила нечистоплотность мужчин, что она решила довести их до умопомрачения, чтобы выселить грязнуль из своего бывшего дома!А эта история — прямо фильм ужасов.В частном двухквартирном доме в Первомайском жили две семьи – скажем, Смирновы и Ивановы. Жили вроде бы мирно, но Смирновы давно мечтали обшить свой дом вагонкой, а Ивановых и так все устраивало, они не хотели скидываться на дорогостоящий материал.Начались споры и ссоры. А из дома на две квартиры никуда не уедешь.И вот как-то к маленькому сыну Ивановых (это которые не хотели вагонки) на улице подошел мужчина, дал ему 3 тысячи рублей и сказал: «Передай маме долг, я у вас занимал». Мальчик так и сделал. Но оказалось, что денег у Ивановых никто не брал. На семейном совете решили, что купюры оставят до тех пор, пока их хозяин не объявится. Но добрым намерениям не суждено было исполниться – сумму постепенно начали тратить.Тут-то и начали происходить ужасные вещи.Стоило всем уйти из дома, как кто-то учинил страшный погром. Сначала подумали на сына-подростка, но у мальчика вряд ли хватило бы сил перевернуть все в квартире. Потом с потолка начала литься вода, неоднократно падал холодильник. На главу семейства упал кирпич, начались неприятности на работе.А потом сверху, непонятно откуда, стали падать записки с угрозами: «Не уедете — убью».Терпению Ивановых в конце концов пришел конец и они действительно решили съехать. Спасла их знакомая, которая посоветовала посетить старца Михаила, который жил в одной из деревень.Всей семьей поехали к нему, и что выяснилось? Оказалось, что корень всех бед… вагонка! И порчу на Ивановых наслали их соседи – Смирновы. Они невзлюбили их после истории с обшивкой дома, за которую соседи не захотели заплатить. И решили выселить. У них была дальняя родственница, которая увлекалась разными магическими обрядами.А те 3 тысяч рублей, которые якобы вернули в качестве долга, это, оказывается, такой старый прием: дать заговоренные деньги, которые человеку не принадлежат. А потом дождаться, когда он начнет их тратить. Якобы это снимает у человека защиту и делает его уязвимым.В общем, старец Михаил снял с семья заклятие, но к себе они так и не вернулись — переехали к родственникам, а половину дома долго не могли продать. Звучит все это довольно-таки безумно, но угрожающие записки, говорят, реально сыпались с потолка.Впрочем, удивляться тут нечему. Костромские гадалки, с которыми общался KO*****Y, вообще утверждают: вся Костромская область — это аномальная зона.Автор - неизвестен.

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