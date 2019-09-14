Призраки Костромы

Призраки КостромыКараваево: призрак предупредил о смерти
Летним вечером несколько лет назад костромичка Елена возвращалась из сада в Караваево. Вдруг она заметила идущего навстречу мужчину — причем возник он буквально из ниоткуда. Странный человек был одет в черный плащ и капюшон — так что лицо невозможно было разглядеть.
Дальше — больше. Он подошел очень близко и вдруг неожиданно сказал, что скоро умрет ее дядя-генерал. Причем время уточнил с точностью до минуты. Подумав, что это какая-то чертовщина, мало ли ходит сумасшедших, Елена забыла о необычном случае. Тем более, что дядя был жив и здоров.
Но вспомнить пришлось очень скоро — родственник действительно умер в указанный день и час.
Оказалось, что у него — запущенное заболевание. Более того из-за того, что он не успел составить на Елену завещание, она потом долго судилась с родственниками. В итоге из-за квартиры и дачи вся семья страшно перессорилась.
Кем был человек в черном. И почему он предупредил Лену об этом страшном событии, неизвестно. Сама она предполагает: может, это было такое мистическое предупреждение — если бы поверила в скорую смерть дяди, можно было бы поднять вопрос о завещании при его жизни.
Улица Наты Бабушкиной: чертовщина какая-то
Следующая история — вообще без логики. В одном из частных домов на улице Наты Бабушкиной в конце 1980-х годов жила не очень пожилая еще пенсионерка. Она очень любила днем сидеть у окна, щелкать семечки, разглядывая прохожих.
Однажды старушка увидела странную картину: несколько молодых людей в белых одеждах подошли к ее калитке и… перелетали через нее! А потом исчезли за домом. Сначала хозяйка подумала, что ей показалось. Но на следующий день история повторилась – причем в то же самое время!
Продолжалось это довольно долго, и женщина даже привыкла к своим потусторонним гостям. Она говорила, что ее дом — очень старый, вроде бы 1920-х годов, и до войны там творилась какая-то чертовщина. Так что удивляться нечему.
Единственное, чего она не могла понять, почему гости перелетали через калитку, если ее можно было открыть и пройти спокойно!
Улица Комсомольская: призрак велел убираться
Зато следующая история — даже с юмором. В доме на Комсомольской улице долгое время все было спокойно, никто через калитки не перелетал, о смерти не предупреждал.
Здесь жили двое мужчин, Иван и Николай, большие любители выпить. Может быть, этим все дальнейшие события и объясняются, но люди утверждают, что выпивохи стали жертвой самого настоящего призрака.
Итак, жен у них не было, за порядком в доме они не следили, и постепенно там образовался жуткий бардак.
Как-то в одну из пьяных посиделок Николай признался другу, что его просто достает какая-то бабка. Стоит ему выйти на собственную кухню, как он видит сидящую в углу незнакомую старуху, которая буквально сверлит его глазами! Он думал, что, может, это у него от выпивки, но оказалось, что у Ивана – аналогичное видение.
Пожилую женщину он все время встречает, когда она поднимается по лестнице. Внешне они описывали одного и того же человека: седоволосая, одетая в старомодную одежду. Причем старушка ничего не делала, просто наблюдала за жильцами.
Но выдержать взгляд бабушки было просто невозможно.
Этим она так замучила алкоголиков, что они даже пригласили экстрасенса. Потому что оказалось: старомодная бабка – отнюдь не пьяный глюк, а самое настоящее привидение. Как выяснилось, дом некогда принадлежал женщине, дух которой и являлся к нынешним обитателям.
Как рассказал экстрасенс, хозяйку настолько бесила нечистоплотность мужчин, что она решила довести их до умопомрачения, чтобы выселить грязнуль из своего бывшего дома!
Поселок Первомайский: халявные деньги обернулись порчей
А эта история — прямо фильм ужасов.
В частном двухквартирном доме в Первомайском жили две семьи – скажем, Смирновы и Ивановы. Жили вроде бы мирно, но Смирновы давно мечтали обшить свой дом вагонкой, а Ивановых и так все устраивало, они не хотели скидываться на дорогостоящий материал.
Начались споры и ссоры. А из дома на две квартиры никуда не уедешь.
И вот как-то к маленькому сыну Ивановых (это которые не хотели вагонки) на улице подошел мужчина, дал ему 3 тысячи рублей и сказал: «Передай маме долг, я у вас занимал». Мальчик так и сделал. Но оказалось, что денег у Ивановых никто не брал. На семейном совете решили, что купюры оставят до тех пор, пока их хозяин не объявится. Но добрым намерениям не суждено было исполниться – сумму постепенно начали тратить.
Тут-то и начали происходить ужасные вещи.
Стоило всем уйти из дома, как кто-то учинил страшный погром. Сначала подумали на сына-подростка, но у мальчика вряд ли хватило бы сил перевернуть все в квартире. Потом с потолка начала литься вода, неоднократно падал холодильник. На главу семейства упал кирпич, начались неприятности на работе.
А потом сверху, непонятно откуда, стали падать записки с угрозами: «Не уедете — убью».
Терпению Ивановых в конце концов пришел конец и они действительно решили съехать. Спасла их знакомая, которая посоветовала посетить старца Михаила, который жил в одной из деревень.
Всей семьей поехали к нему, и что выяснилось? Оказалось, что корень всех бед… вагонка! И порчу на Ивановых наслали их соседи – Смирновы. Они невзлюбили их после истории с обшивкой дома, за которую соседи не захотели заплатить. И решили выселить. У них была дальняя родственница, которая увлекалась разными магическими обрядами.
А те 3 тысяч рублей, которые якобы вернули в качестве долга, это, оказывается, такой старый прием: дать заговоренные деньги, которые человеку не принадлежат. А потом дождаться, когда он начнет их тратить. Якобы это снимает у человека защиту и делает его уязвимым.
В общем, старец Михаил снял с семья заклятие, но к себе они так и не вернулись — переехали к родственникам, а половину дома долго не могли продать. Звучит все это довольно-таки безумно, но угрожающие записки, говорят, реально сыпались с потолка.
Впрочем, удивляться тут нечему. Костромские гадалки, с которыми общался KO*****Y, вообще утверждают: вся Костромская область — это аномальная зона.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:18
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 18:16 by Сделано_в_СССРПросмотров: 358Комментарии: 2
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