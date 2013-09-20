Мистика или физическое явление?

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 433 Комментарии: 3 +8 Сегодня, 07:34 by

Расскажу о двух необъяснимых случаях, свидетельницей одного из коих стала моя мама в глубоком детстве, а участницей второго я была сама.произошел с моей мамой, когда ей было лет восемь или девять. Ее мама жила в маленьком наслеге и работала в колхозе.А детей в то время собирали с таких наслегов и отправляли учиться в районный центр, так как школ, видимо, в то время было не так много и не в каждом наслеге. Зимой во время учебы они жили в интернатах на полном государственном обеспечении.А на летние каникулы мама приезжала домой. Бабушка была бригадиром и ездила по летникам.Как-то моя мама увязалась за матерью на дальний летник, который находился в старинном этэхе. У бабушки был колхозный бык, на котором она перемещалась между летниками и развозила продукты и другой необходимый груз.И вот, когда они приблизились к старому балагану, они увидели странного человека в необычной одежде и со странным предметом в руках. Бабушка его окликнула, думала кто-то из колхозников.Тот никак не отреагировал и продолжал смотреть на них. Тогда они подошли поближе, и тот человек вдруг растворился, как дым от дуновения ветра.Детская память цепкая, и моя мама запомнила во что он был одет и предмет в его руках до мельчайших подробностей. Она рассказывала, что позднее, рассматривая изображения одежды якутов семнадцатого-восемнадцатого веков в энциклопедиях, вспомнила того человека.Он выглядел точь-в-точь, а предмет в его руках был холодным оружием - то ли батас, то ли батыйа назывался.произошла со мной. Тогда я училась в школе в шестом или седьмом классе. Как-то учительница физики оставила победителей школьной олимпиады, чтобы подготовить к районной олимпиаде. Среди них была и я.Мы решали задачи и не заметили как пролетело время. К тому времени все из школы ушли, осталась только сторожиха, комната которой находилась на первом этаже. Она поднималась к нам на второй этаж, чтобы спросить, когда мы уйдем. Еще сказала, что потушила везде свет.Мы сидели и занимались в полной тишине и вдруг услышали, что в классе под нами на первом этаже бегают и кричат дети, хлопают дверьми.Учительница удивилась, откуда в столь поздний час дети, может с улицы забежали, и пошла посмотреть.Мы из любопытства тоже потянулись следом. Приходим: тишина, покой, темно и класс закрыт. Поднимаемся обратно, продолжаем решать задачи, и вдруг опять шум. Что такое?Тут уже мы (дети) не выдерживаем и опять бежим вниз, а учительница едва поспевает за нами.Опять тишина, темнота и закрытый класс. Тогда учительница пошла к сторожихе, чтобы спросить, не слышала ли она чего?Сторожиха отвечает, что ничего не слышала. Хотя потом она рассказала, что ночью иногда слышит разные шумы, идет проверять - ничего нет.Поэтому никто, оказывается, не хотел быть сторожем в школе. До нее много сторожей поменялось. А она говорит: "Я уже старая, чего мне бояться? Главное, что зарплату хорошо платят". Вот такая бесстрашная женщина.Как объяснить эти два явления? Есть версия, что иногда картинки прошлого или даже звуки записываются как на пленку и при соответствующих условиях (тишина, неподвижный воздух и т.п.) они проявляются. Они называются хрономиражи. Физики допускают их возникновение как физическое явление, но пока они научно не доказаны.Автор - Лотанариэ.

Ключевые слова: Наслег мама бабушка работа странный человек призрак шум дети сторож хрономиражи

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