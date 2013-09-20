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Истории из жизни

Мистика или физическое явление?

Расскажу о двух необъяснимых случаях, свидетельницей одного из коих стала моя мама в глубоком детстве, а участницей второго я была сама.

Первый случай произошел с моей мамой, когда ей было лет восемь или девять. Ее мама жила в маленьком наслеге и работала в колхозе.

А детей в то время собирали с таких наслегов и отправляли учиться в районный центр, так как школ, видимо, в то время было не так много и не в каждом наслеге. Зимой во время учебы они жили в интернатах на полном государственном обеспечении.

А на летние каникулы мама приезжала домой. Бабушка была бригадиром и ездила по летникам.

Как-то моя мама увязалась за матерью на дальний летник, который находился в старинном этэхе. У бабушки был колхозный бык, на котором она перемещалась между летниками и развозила продукты и другой необходимый груз.

И вот, когда они приблизились к старому балагану, они увидели странного человека в необычной одежде и со странным предметом в руках. Бабушка его окликнула, думала кто-то из колхозников.

Мистика или физическое явление?


Тот никак не отреагировал и продолжал смотреть на них. Тогда они подошли поближе, и тот человек вдруг растворился, как дым от дуновения ветра.

Детская память цепкая, и моя мама запомнила во что он был одет и предмет в его руках до мельчайших подробностей. Она рассказывала, что позднее, рассматривая изображения одежды якутов семнадцатого-восемнадцатого веков в энциклопедиях, вспомнила того человека.

Он выглядел точь-в-точь, а предмет в его руках был холодным оружием - то ли батас, то ли батыйа назывался.

Вторая история произошла со мной. Тогда я училась в школе в шестом или седьмом классе. Как-то учительница физики оставила победителей школьной олимпиады, чтобы подготовить к районной олимпиаде. Среди них была и я.

Мы решали задачи и не заметили как пролетело время. К тому времени все из школы ушли, осталась только сторожиха, комната которой находилась на первом этаже. Она поднималась к нам на второй этаж, чтобы спросить, когда мы уйдем. Еще сказала, что потушила везде свет.

Мы сидели и занимались в полной тишине и вдруг услышали, что в классе под нами на первом этаже бегают и кричат дети, хлопают дверьми.

Мистика или физическое явление?


Учительница удивилась, откуда в столь поздний час дети, может с улицы забежали, и пошла посмотреть.

Мы из любопытства тоже потянулись следом. Приходим: тишина, покой, темно и класс закрыт. Поднимаемся обратно, продолжаем решать задачи, и вдруг опять шум. Что такое?

Тут уже мы (дети) не выдерживаем и опять бежим вниз, а учительница едва поспевает за нами.

Опять тишина, темнота и закрытый класс. Тогда учительница пошла к сторожихе, чтобы спросить, не слышала ли она чего?

Сторожиха отвечает, что ничего не слышала. Хотя потом она рассказала, что ночью иногда слышит разные шумы, идет проверять - ничего нет.

Поэтому никто, оказывается, не хотел быть сторожем в школе. До нее много сторожей поменялось. А она говорит: "Я уже старая, чего мне бояться? Главное, что зарплату хорошо платят". Вот такая бесстрашная женщина.

Как объяснить эти два явления? Есть версия, что иногда картинки прошлого или даже звуки записываются как на пленку и при соответствующих условиях (тишина, неподвижный воздух и т.п.) они проявляются. Они называются хрономиражи. Физики допускают их возникновение как физическое явление, но пока они научно не доказаны.

Автор - Лотанариэ.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:34
Сегодня, 07:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 433Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Наслег мама бабушка работа странный человек призрак шум дети сторож хрономиражи

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Комментарии

#1 написал: Евангелион
Сегодня, 12:49
+1
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Репутация: (18|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 033
В моей родной деревне в школе похожая дичь происходила. Сторожиха слышала это, но как то не охотно рассказывала и было видно, что ей там не по себе бывает
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#2 написал: Славянин777
Сегодня, 12:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (170|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 256
Физики допускают их возникновение как физическое явление, но пока они научно не доказаны.

Здравствуйте!
Сравнительно недавно, приехал я в лес с металлодетектором.
Был в нём 2 раза.
Ландшафт приблизительно изучил.
Сразу вышел на старую дорогу, некогда идущую по краю оврага, частично поросшую кустарником.
Отступил от края дороги метров 20 и пошёл вдоль неё счастье своё искать.
Пик - пик, радостно пискнул детектор, копнул, есть первая монетка.
Дальше иду, снова пик - пик, ещё монетка.
Прохожу ещё немного среди кустов и металлодедектор просто залился перезвоном, который он выдаёт на серебро. Запускаю в землю лопату и вот в моей ладони лежат два серебряных десятикопеечных советских билона 1923 и 1930 гг...
Браво Фартуне!!!
Сижу рядом с ямкой на коленях и разглядываю монетки.
Саму дорогу закрывают кусты.
И тут слышу, что по этой дороге в мою сторону едет телега. Даже стук от копыт труженицы - лошадки по земле услышал.
Но звук от лошадки и телеги удивил.
Он будто бы глухим эхом от деревьев отражался...
Я замер.
Всё так и есть, телега в мою сторону едет и колеса на телеге скрипят...
Я среди кустов, меня с дороги не видно.
Пропущу думаю мимо себя и как в песне поётся:
Ей налево, мне направо,
ну и до свидания...
Слышу, что лошадка и телега сменили направление и стали спускаться в овраг, так же поскрипывая колесами.
И тут скрип пропал.
Был и нет.
Я осторожно вышел на дорогу.
Никого.
Смотрю на дороге действительно съезд есть в овраг, но настолько поросший кустарником, что там ни то что лошадка с телегой, танк на днище сядет...
Обвел взглядом 360" вокруг себя.
Я здесь совсем один, позабыт - позаброшен...)
Прислушался, Тишина!
"Просканировал" взглядом овраг.
Даже ветка нигде не шелохнулась...
Поймал себя на том, что я стою посреди леса и улыбаюсь неизвестности...)
Чудеса да и только!
Списал всё на "Тени из Прошлого"...
Вернулся на прежнее место и продолжил поиск.
Но удивлялся весь день услышанному.

За Историю Плюс!
Спасибо!
Нравятся мне такие моменты!!!
Зарегистрирован: 21.12.2019
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (57|-1)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 700
Плюсанул, особенно за вторую историю. В этой истории заключена подсказка, что временем можно управлять с помощью эмоций радости.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
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