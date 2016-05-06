По ту сторону...

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 450 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 07:10 by

Когда мы с женой сошлись, первое время мыкались, то у ее родителей, то у друзей. В конце концов, мой дядя отдал нам свой старый дом, в котором никто уже не жил. Дом, действительно, был старый, с печным отоплением, но довольно добротный. Он был разделен на четыре части, так что кроме нас в этом доме жили еще три семьи.Соседей с той стороны мы видели редко, а вот семью напротив мы видели часто, наши крылечки выходили друг на друга. Мы с ними сразу познакомились: их было трое - женщина лет пятидесяти и две ее молоденькие дочки. Жена быстро с ними подружилась, особенно с девушками.Я целыми днями пропадал на работе, жена полдня училась, а остальное время сидела дома. Мы заселились в конце лета, и первое время жена очень радовалась, что у нас наконец-то появился свой угол. Ближе к осени затосковала. Говорила, что плохо спит, кто-то ее душит во сне и, когда меня нет, в доме происходят странные дела: падает посуда, теряются ее вещи, что-то стучит или скрипит.Потом она рассказала мне историю, которую услышала от дочерей соседки. Якобы в доме живет дух девушки, которая здесь умерла плохой смертью. Теперь она ненавидит всех молодых женщин и девушек, изводит их. Я, конечно, не поверил и сказал жене, что это девичьи фантазии и не надо в это верить.Жена ничего мне не ответила, но стала какая-то грустная. Похудела, осунулась. Наверное, осень на нее так действует, подумал я. Мало солнца, ночи темнее и холоднее, вот и грустит.Когда на улице совсем похолодало, начали топить печку. Жена совсем не умела это делать, она - городская и выросла в благоустроенной квартире. Я учил ее строго по инструкции, чтобы она не устроила пожар или не отравила нас угарным газом.Вроде все поняла. Забыл сказать: через какое-то время мне стали сниться странные сны. Приходила девушка с длинными волосами в белом платье или ночнушке и гладила меня по голове. Она пела странные песни и звала меня за собой. Я, понятное дело, жене об этом не стал рассказывать, чтобы лишний раз не расстраивать ее.Однажды я пришел очень поздно, сильно уставший, и лег спать, не дожидаясь, пока огонь в печи затухнет. Обычно я сам закрывал задвижку в дымоходе печи, жене не доверял.В этот раз попросил ее: "Дождись, пока угли не начнут тлеть и только потом закрывай". Жена сказала: "Ладно". Ночью мне снится опять эта девушка. Сердитая. Кричит, трясет меня за плечо. "Выходи из дома, быстро!" - слышу ее слова. Я проснулся, голова раскалывается от боли, какой-то гул в ушах. Пытаюсь будить жену, она без сознания.Я столкнул ее с кровати, ноги и руки будто чужие, не слушаются. Не помню, как подполз к двери, не помню, как стучался к соседям. Ничего не помню.Мне потом соседка рассказала. Снится ей какая-то девушка в белом, с длинными черными волосами, кричит, что надо выйти на улицу. Соседка проснулась и услышала слабый стук. Выскочила на крыльцо, а там я валяюсь без сознания. Она меня давай тормошить, я в ответ мычу что-то невнятное и рукой машу в нашу сторону.Она дочек разбудила, с одной пошла к нам, другую отправила к соседям звонить в "скорую" (тогда телефоны были не у всех). Нашли жену на полу и тоже вытащили.Оказалось, что мы чуть не угорели. Жена заслонку рано закрыла, тоже спать хотела и не стала ждать. Потом мы с женой в больнице лежали. Меня выписали быстро, а жена долго лежала. После того случая я все время думаю. Что это было?Совпадение? Я, вообще-то, атеист и во все эти бредни с мистикой не верю. Друг, которому я об этом рассказал, говорит, что это у меня, значит, ангел-хранитель есть. Вот он и спас меня. А я до сих пор ломаю над этим голову.Автор - Лотанариэ.

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