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Истории из жизни

По ту сторону...

По ту сторону...


Хочу рассказать реальную историю от человека, который был участником или действующим лицом в ней. Дальше буду вести речь от его лица, чтобы был максимальный эффект присутствия.

Когда мы с женой сошлись, первое время мыкались, то у ее родителей, то у друзей. В конце концов, мой дядя отдал нам свой старый дом, в котором никто уже не жил. Дом, действительно, был старый, с печным отоплением, но довольно добротный. Он был разделен на четыре части, так что кроме нас в этом доме жили еще три семьи.

Соседей с той стороны мы видели редко, а вот семью напротив мы видели часто, наши крылечки выходили друг на друга. Мы с ними сразу познакомились: их было трое - женщина лет пятидесяти и две ее молоденькие дочки. Жена быстро с ними подружилась, особенно с девушками.

Я целыми днями пропадал на работе, жена полдня училась, а остальное время сидела дома. Мы заселились в конце лета, и первое время жена очень радовалась, что у нас наконец-то появился свой угол. Ближе к осени затосковала. Говорила, что плохо спит, кто-то ее душит во сне и, когда меня нет, в доме происходят странные дела: падает посуда, теряются ее вещи, что-то стучит или скрипит.

Потом она рассказала мне историю, которую услышала от дочерей соседки. Якобы в доме живет дух девушки, которая здесь умерла плохой смертью. Теперь она ненавидит всех молодых женщин и девушек, изводит их. Я, конечно, не поверил и сказал жене, что это девичьи фантазии и не надо в это верить.

Жена ничего мне не ответила, но стала какая-то грустная. Похудела, осунулась. Наверное, осень на нее так действует, подумал я. Мало солнца, ночи темнее и холоднее, вот и грустит.

Когда на улице совсем похолодало, начали топить печку. Жена совсем не умела это делать, она - городская и выросла в благоустроенной квартире. Я учил ее строго по инструкции, чтобы она не устроила пожар или не отравила нас угарным газом.

Вроде все поняла. Забыл сказать: через какое-то время мне стали сниться странные сны. Приходила девушка с длинными волосами в белом платье или ночнушке и гладила меня по голове. Она пела странные песни и звала меня за собой. Я, понятное дело, жене об этом не стал рассказывать, чтобы лишний раз не расстраивать ее.

Однажды я пришел очень поздно, сильно уставший, и лег спать, не дожидаясь, пока огонь в печи затухнет. Обычно я сам закрывал задвижку в дымоходе печи, жене не доверял.

В этот раз попросил ее: "Дождись, пока угли не начнут тлеть и только потом закрывай". Жена сказала: "Ладно". Ночью мне снится опять эта девушка. Сердитая. Кричит, трясет меня за плечо. "Выходи из дома, быстро!" - слышу ее слова. Я проснулся, голова раскалывается от боли, какой-то гул в ушах. Пытаюсь будить жену, она без сознания.

Я столкнул ее с кровати, ноги и руки будто чужие, не слушаются. Не помню, как подполз к двери, не помню, как стучался к соседям. Ничего не помню.

Мне потом соседка рассказала. Снится ей какая-то девушка в белом, с длинными черными волосами, кричит, что надо выйти на улицу. Соседка проснулась и услышала слабый стук. Выскочила на крыльцо, а там я валяюсь без сознания. Она меня давай тормошить, я в ответ мычу что-то невнятное и рукой машу в нашу сторону.

Она дочек разбудила, с одной пошла к нам, другую отправила к соседям звонить в "скорую" (тогда телефоны были не у всех). Нашли жену на полу и тоже вытащили.

Оказалось, что мы чуть не угорели. Жена заслонку рано закрыла, тоже спать хотела и не стала ждать. Потом мы с женой в больнице лежали. Меня выписали быстро, а жена долго лежала. После того случая я все время думаю. Что это было?

Совпадение? Я, вообще-то, атеист и во все эти бредни с мистикой не верю. Друг, которому я об этом рассказал, говорит, что это у меня, значит, ангел-хранитель есть. Вот он и спас меня. А я до сих пор ломаю над этим голову.

Автор - Лотанариэ.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:10
Сегодня, 07:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 450Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Семья дядя дом странные сны предупреждение угар ангел-хранитель жена печка соседи

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 08:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1069|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 151
Возможно в свое время молодая и красивая была причиной "плохой смерти" девушки, дух которой не может покинуть дом и проявляет себя. Отсюда ненависть, ревность к женскому полу - изводит и забирает энергию и наоборот хорошее отношение к новому хозяину. Мне кажется она его и разбудила в ночь , когда молодые чуть не угорели. В старых домах часто живут свои призрачные обитатели. Потом там эти печки с заслонками. Столько народу от них угорело. Моя родственница с мужем и грудничком -сыном, прошлой зимой тоже чуть не угорели. Арендовали домик с печным отоплением. Пришли поздно ночью с гостей, затопили жарко печку и тоже муж видимо рано закрыл заслонку. Хотя он был слегка выпивши, но ночью проснулся первым, так как заплакал ребенок, начал будить жену, только та была уже без сознания. В итоге в больницу попала моя родственница, ребенок абсолютно не пострадал, муж тоже не пострадал, все шутил, что у него родовик сильный.
За историю ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 10:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (264|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 651
Да уж, с печкой шутки плохи! Если топить печь, то не поздно вечером - это золотое правило!. Вернулись поздно - лучше вообще не топить, а если уж растопили, то заслонку не закрывать. Мы жили почти семь лет в деревенском доме с печным отоплением. И слава Богу не было таких происшествий, хотя мой муж коренной горожанин.
В общем, думаю призрак девчушки помог да и все.
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:13
0
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Репутация: (57|-1)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 700
Тоже плюсанул, тема чрезвычайно актуальная. Конечно, история выдумана, но каждый год упорно женская чрезмерная заботливость уносит жизни детей и мужчин.
В моей юности был случай, женщина (семья жила за пять домов от меня) собиралась на работу, мирно спали её пять детей и муж. Она, чтобы всем было тепло, задвинула задвижку дымохода и ушла. Пришла с работы в шестом часу, а они всё спят, такие румяные, но не дышат... . С ума сошла.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
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