Как домовой играл

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:26

Скептик 2012 Просмотров: 115 Комментарии: 1 0 Сегодня, 17:26 by

Время около шести вечера. Я дома одна. Муж на работе, скоро должен прийти. Сижу в зале, читаю книгу и жду мужа. Слышу на кухне пакеты шуршат. Так: пошуршит, затихнет, опять пошуршит и затихнет. Странно, думаю, раньше похожих звуков не было, ну так чтоб сам по себе звук создавался. Решила проверить, точно логическое объяснение есть, просто не могу его придумать. Встала пошла на звук. Звук идет из кухни.Выхожу в коридор, поворачиваю за угол. Вижу призакрытую (не до конца открытую) дверь в кухню.При входе в кухню: слева вдоль стены располагается обычно распахнутая настежь дверь. Между дверью и стеной, которая за ней, расстояние в пару десятков см. Там же, между стеной и дверью, на круглой дверной ручке, в повседневной жизни, и обитает бумажный пакет с целлофановыми пакетиками из магазинов. Дальше вдоль всё той же стены стоит стул. А на противоположной стороне кухни стоит печь (обычная, трехконфорочная с духовкой). Расположение остальной мебели рассказывать смысла нет, т.к. это роли не играет.Так вот, видя призакрытую дверь (призакрыта так, что стула за ней не видно, а остальную часть кухни до печки видно), подумала - может, стул сдвинули ближе, и он мешает двери принять обычное для неё положение – вдоль стены. Тут же обращаю внимание, что бумажный пакет (большой, в нем подушку дарили) – обитель магазинных пакетиков, стоит почему-то у печки. Странно, думаю, что за дела. Может, муж с утра поставил, а я и не заметила, хотя на кухню в течении дня не раз заходила и не на секунду, завтракала и обедала там.Это я пишу долго, на самом деле мысли летели с правильной скоростью - со скоростью мысли, пока эти три шага по коридору по направлению к кухне делала.И тут раздалось это шуршание пакета, прямо за дверью, будто кто-то стоит за дверью и шуршит. Я остановилась. Опять куча мыслей. От мышки на четвертый этаж забравшейся, до - может там муж. Еще мгновение, и из-за двери высовывается рука и бросает скомканный пакетик в бумажный пакет, который стоит у печки, как в баскетбольное кольцо.И тут шок. Я разглядела, за эту долю секунды, руку. Она явно не принадлежала человеку. Небольшая, покрытая шерстью темно коричневого цвета с пальчиками похожими на человеческие. Даже показалось, что ногти есть, но это не точно. Конвейер мыслей в голове смог эту руку идентифицировать, как обезьянью. Мне кажется, у мартышек должны быть такие ручки. Видела я обезьян только по телеку и в цирке издалека.Я замерла, нет, застыла, окоченела. Не знаю, сколько я так простояла, и сколько дум понапридумывал мой мозг. Из ступора меня вывел скрип входной двери, это муж пришел. В этот же момент дверь в кухню распахнулась и приняла свое обычное положение, ударив ручкой о стену. Будто никого там и не было - за ней. И только пакет с пакетиками стоял не на своем, законном, месте.Я попросила мужа проверить, что там за дверью. Сказала, что «показалось», что пакет шуршит, а вдруг там «мышка». Муж выполнил мою просьбу. Ничего там не было. Кроме пары смятых пакетов на полу за дверью, которые муж собрал и положил в бумажный пакет, который тоже убрал на свое место.Еще некоторое время я с опаской заходила на кухню. Но решив, что монстр либо ушел, либо… другой вариант меня не устраивает, ведь я решила больше не бояться. Так же и с ума можно сойти, если бояться жить в своем собственном доме и реагировать на любой шорох. А вот за дверь я почему-то не могу заглянуть. Вдруг там что-то или кого-то увижу. Прошу мужа взять пакетик, когда собираемся в магазин. Кстати, он спрашивает, зачем я их, т.е. пакеты, скомкала. А я молчу, как партизан. Не могу ж я сказать, что это не я.«Ну что за детский сад,» - ответит он мне.

Ключевые слова: Домовой пакет муж рука авторская история

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