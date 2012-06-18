Неприкаянные души бродят...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:32

Вятка Мистическая Просмотров: 856 Комментарии: 1 +12 Вчера, 05:32 by

В те страшные дни (война 1941-45 гг.) мы и наши родственники были эвакуированы в Кировскую область, в самую лесную глухомань. Здесь, в первобытных тогда местах, ходили невероятные слухи об "огненном человеке", который часто пугал жителей, не боясь залетать и в деревню.- Это души неприкаянные бродят! - говорила бабушка и вздыхала: «Где-то Алексей сейчас мается?..» (Алексей - репрессированный в 1937 году отец автора статьи).Как-то раз мы с матерью возвращались ночью из соседнего села в нашу деревню Тимино. Мела поземка, и дорога во многих местах была занесена сугробами. Вдруг мама сжала мою ладонь: "Смотри, возле мельницы - огонек!" С плотного сугроба, на котором мы стояли, хорошо было видно темное здание с поскрипывающими от мороза и ветра крыльями, а внизу бесшумно блуждал голубоватый огонек, словно что-то выискивая в снегу. Волосы у меня под шапкой встали дыбом, по коже побежали мурашки. Тут в ближнем лесу завыли волки, и сделалось так жутко, как никогда. Вдруг огонек, словно заметив нас, выплыл на дорогу и остановился. Затем стремительно зигзагами помчался над снегами и рассыпался искрами возле леса. Волчий вой сразу же смолк. Немного постояв, мы с мамой бросились в деревню.Бабушка, узнав, что с нами произошло, всплакнула и сказала: "Наверное, это душа Алексея вас от волков спасла". А позднее вечером к нам пришла соседка, молодая еще женщина, которую все звали Васихой. Так необычно в тех местах величали по мужу! За окнами бушевала метель.Отужинав картошкой и капустой, взрослые и мы, ребятня, забрались на широченную лежанку, и начались рассказы о страшных случаях.- «Огненный-то» столб ударится о землю, и человек из него получается. Глядишь, муженек, о котором солдатка слезы льет, на ночь к ней вернулся, - рассказывала Васиха. - Конечно, плохого человека "огненный" и пуганет при случае. А другого и от волка спасет. Разное бывает.- Какой он, "огненный"? - спросила ее моя бабушка.- Люди бают, как абажур с бахромой. Сама-то его не видела. А хотела бы, - вздохнула Васиха.От ее мужа, Василия, уже полгода не было вестей с фронта.Автор - Владимир Константинов.

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