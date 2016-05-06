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Истории из жизни

Про нечистую. Мистические истории...

• Бабушка приходила •

Про нечистую. Мистические истории...

Бабушка умирала три дня, мучилась, все болело, 95 ей было. И вот, умерла... Прошли сутки... все готовились к похоронам.
Мама подремала... проснулась... тяжело... лежу, говорит... свет горит... дверь открыта в комнате...
И в двери появилась бабушка... в комнату не заходит...
Мама говорит ей вслух: "Мама, ты же умерла... ты что, как ты?"
А она ей не словами ответила, мама не может объяснить... Рот она не открывала, а как бы мысль послала: "Я пришла, потому что соскучилась"...
И в то время тетка видит в другой комнате ту же картину...
Только тетка опомнилась и сказала ей: "Ты к нам не ходи, мы к тебе придем"!
И бабушка исчезла...

• Леший вывел •

Про нечистую. Мистические истории...

Произошла эта история с моей бабушкой, в д. Носово Кировской области... Бабуля была тогда ещё молодой.

Ну вот, говорит, иду... иду... а лес густой… уже было часов около 16 дня… Ну и пасмурно... Лето... и заблудилась...
И вижу, говорит, мужик вдалеке... Но очень большой.
Пошла ближе.
Говорю: "Помогите... Я заблудилась..." подошла ближе и офигела - дядька ростом метра 4. С бородой. Он молчит и не говорит, лишь рукой показал, что тип пошли за мной...
Она поседела тогда, кстати...
Он ее вывел к дороге и исчез.

Бабушка говорила, что раньше это все люди видели, а сейчас не стало "корзиться"... т.е. не стало видеться нынешнему люду...
У бабушки свое объяснение на это: что бог не стал позволять это видеть, так как народ испортился...

• Кикиморы в ней •

Про нечистую. Мистические истории...

Бабушка рассказывала. У них в деревне Носово тетка жила.
И у этой тетки кикиморы сидели.
Она разговаривала одновременно своим голосом и другим чужим...
Она все плакала... никто не мог вывести эту кикимору... ни бабки-знахарки, ни попы-отчитники...
Вот она сидит с бабушкой говорит нормально... а та, которая в ней, орет:
"Дай жрать!"
Я еще боялась, что во мне такая же заведется...
Она себя начинала по животу гладить, и говорит: "Успокойся, сейчас домой пойдем"... И та фигня затыкалась...
Причем бабушка говорила, что одновременно… - вторая эта "кикимора" прям перебивала ее, отвечала, грубила собеседникам...
И та тетенька плакала, что как она устала с ней...

Вот так раньше, умельцы - колдуны и ведьмы умели портить людей, подсаживать в них всяких разных там "Кикимор" или как в других губерниях называли "Икоток"... Причем у каждой подсаженной твари было женское либо мужское имя, свой характер...

• Мама рассказывала. Суседко •

Про нечистую. Мистические истории...

Спали они с папой, еще молодые, как раз у бабушки в гостях в д. Носовы. В доме, мама говорит, спать тяжко стало, задыхаться начала. Проснулась, глаза открыть не могу - навалилась на нее эта штука, начала душить, мама руки пыталась убрать, а существо лишь тяжело пыхтел в уши... Руки волосатые, мощные, похожи на мужские. Мама кричала, а оно лишь говорило: "Худо будет, Худо будет!"
Мама со всей силы толкнула, оно отлетело, и папа проснулся, видел и слышал стук, топот, и что-то черное волосатое мелькнуло на пороге. Ну и через день у них дом погорел...

Называли у них в деревне это явление - "Суседко"... (он же - "Домовой")

• Церковные бесы •

Про нечистую. Мистические истории...

Как мне поведала одна знакомая из Кирова, что когда её брат был служителем одного из храмов, мол, видел и слышал в темное время суток, как начинается другая, ночная жизнь храма: перемещаются какие-то тени, хихикает кто-то в углу, бормочет что-то, даже щиплются... Рассказывал в полной серьезности, адекватности и трезвости это...

*** P.S***

по материалам Дмитрия Ворона:
Как гласит один старинный текст, есть церковь божья, белая, и есть церковь черная. И обе находятся в одном месте - храме. Богомольные люди приходят, крестясь, дабы лобызать крест, бить челобитные поклоны и молить об избавлении от хворей (которые, по христианскому учению, сам бог и наслал, как наказание за первородный грех).
Колдуны приходят в церковь по черному делу, приносят работку церковному Бесу.

Через него можно делать многое - скидывать болезни и порчи, омолаживаться за счет другого, портить свадебную церемонию и даже изводить насмерть. Например, можно припомнить порчу издых, когда ничего не подозревающей жертве бабка-чернознатка дунет в правое ухо, да слова скажет верные, то человек богомольный помрет после сего вскоре. Чернознатами звали тех, кто знается с чертом.
Методы колдунов нашептаны Бесом и проверены временем, потому суть изощренные и непредсказуемые. Есть много порч, которые совершаются глядя на церковные купола, такие причеты творятся на ссору, на то, чтобы горб вырос и даже на смерть есть говорки. Довольно известна порча, когда спрашивают жертву, сколько куполов у церкви, и как только ответит, про себя нужные слова твердят, тем портят, да лихо, так, что ни одна знахарка не вылечит. Как и всякий Бес, церковная Нечисть требует постоянного "прикорма". Это делается как через хулу (кувыркание свечей, плевание и разбивание икон), а также различные подношения (на церковном перекрестке иногда в ходе обряда полуночного режут черного петуха). Хула творится разными способами: переворачивают распятие, гнут его, ломают, нередко такие заговоренные предметы, подвергнутые "осквернению", потом подбрасывают к порогу врага.

Автор - по рассказам И. Халявиной.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:29
Сегодня, 03:29 by Вятка МистическаяПросмотров: 740Комментарии: 18
+16

Ключевые слова: Кировская область Вятка колдовство нечистая сила бесы церковь Домовой Кикиморы умершие

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 08:10
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 024
Хотя в жизни часто слышишь похожие истории про домового и церковной нечисти, впечатляет, что автор пользуется только фактами и потому все истории реалистичны, преподнесены достаточно жутко. Язык рассказов своеобразно-народный - завораживает.
Касательно белых и черных церквей: церкви они разные бывают, от попа зависит ли, от паствы, от места - без понятия, но не каждая церковь защищает от нечисти. Люди могли издалека паломничать в определенные церкви и храмы - где по их мнению, особая благодать, набожный, "правильный" поп, намолено предками, и все такие дела.
Интересные рассказы, хороший иформ. материал. ПЛЮС +++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: daytaler
Сегодня, 08:36
-2
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 199
Цитата: акжана
церковь защищает от нечисти

Церковь не от чего не защищает.Это всего лишь здание с параболическими антеннами.Они увеличивают силу мысли или силу слова для ретрансляции оператору.Вот какой замысел уже определяет разум в человеке.Все физика.Абара всего лишь корректор и главный редактор издания — "Лиходел".
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#3 написал: Ksenya078
Сегодня, 08:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (227|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 537
Очень понравилось как преподнесён материал, всё по делу. С удовольствием прочла! Спасибо,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#4 написал: daytaler
Сегодня, 09:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 199
— Мама ты же умерла, чего приперлась?
— Так я соскучилась.
— Зато мы нет, давай в общем, скатертью дорожка.
— Ага, ага, я так и знала.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#5 написал: Марьюшка
Сегодня, 09:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 41
Про кикимор не очень впечатлила. Похоже на психическое заболевание, когда две личность в голове. Остальные очень понравились, особенно про церкви! Конечно, +
Зарегистрирован: 5.06.2019
#6 написал: daytaler
Сегодня, 09:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 199
Цитата: Марьюшка
Похоже на психическое заболевание

Пси — это информация.В сознание подселили искусственный интеллект, что-то наподобие "Алисы".Информация информацией изгоняется.А у нас таблетками пытаются избавится.Это то же, что протереть жёсткий диск спиртом в надежде на то, что вирусы передохнут.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#7 написал: Ель
Сегодня, 09:44
0
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 50
"Довольно известна порча, когда спрашивают жертву, сколько куполов у церкви, и как только ответит, про себя нужные слова твердят, тем портят, да лихо, так, что ни одна знахарка не вылечит."
Думаю, что ...Может не после ответа, а в процессе ответа ? Не важно о чем спрашивать. Пока человек отвечает, он переключен. Подача любого качественного сигнала в этот момент воспринимается подсознанием как свое родное, без защиты. Сигнал может быть и положительным, не принципиально по действию. Другое дело сила этого сигнала. Подозреваю что в церкви он будет просто на порядок сильнее, резонанс. Подача словом, образом, мыслью, или действием. А если добавить в качестве топлива эмоций... Схема проста :Привлечение, Удержание, Управление. Способов куча.
Ну и главное. За все придется так или иначе ОТВЕЧАТЬ.
Зарегистрирован: 19.05.2020
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:10
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Репутация: (1717|-2)
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Комментариев: 6 124
Кикиморы точно на какое то заболевание похожи.
А бесы на картинке из Вия что ли? lol
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#9 написал: daytaler
Сегодня, 11:24
0
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 199
Цитата: зелёное яблочко
А бесы на картинке из Вия что ли?

Гляньте-ка, а бесы в туфлях поверх носков.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#10 написал: акжана
Сегодня, 11:38
+1
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 024
daytaler": - "Церковь не от чего не защищает.Это всего лишь здание с параболическими антеннами.Они увеличивают силу мысли или силу слова для ретрансляции оператору."
Не стоит слишком буквально истолковывать слова . О понятии, что церковь защищает от нечисти мы обыватели знаем следующее:
Согласна, что сама Церковь вообще не защищает,Церковь и Храм,это дом Божий,но в доме этом много люда всякого бывает и те которые живут при доме,не каждый праведник.
Ну а как-же Церковь защитит простых людей?
В Церковь приходят,чтоб поговорить в молитвах с Богом и его Святыми,чтоб успокоить душу и тело своё ,поправить здоровье,получить совет правильный и наставления Священника. Безусловно, церковь помогает и защищает людей. У нас абсолютно разное взгляды на данный вопрос
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#11 написал: xlarafitum
Сегодня, 11:38
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Публикаций: 6
Комментариев: 150
Тоже часто задавалась вопросом - почему раньше людям нечисть чаще показывала с, чем сейчас...
Зарегистрирован: 27.01.2013
#12 написал: Jako tako
Сегодня, 14:30
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 349
Цитата: зелёное яблочко
А бесы на картинке из Вия что ли? lol

Да
Для меня раньше церковь всегда была намоленным местом, где априори должно быть только добро и свет. Но это раньше.
омолаживаться за счет другого
Ох, как интересно
Хорошие истории.
Давно не читала историй о домовых, в которых они предупреждали о хорошем. И читала ли?
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#13 написал: Евангелион
Сегодня, 16:09
+1
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Репутация: (14|1)
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Комментариев: 616
На счет 1-й истории - такое многие рассказывают после смерти близких. А остальные - типичные кулстори, но это не делает их неинтересными
Зарегистрирован: 20.09.2013
  
#14 написал: Eifersucht
Сегодня, 17:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 666
Мне понравилось про церковных бесов, одна эта история в три строчки перевешивает все остальные. Сложно сказать, кто это на самом деле. Может быть сущности, питающиеся свободной (брошенной) энергией людей-верующих. Никакой агрессии они не проявляют, это поведение, скорей, от сытости, а не от голода.
С удовольствием почитал материалы Дмитрия Ворона. Но для меня, честно говоря, удивительно, что Ворон включает словосочетание "за счёт другого". Он должен был знать, что в церкви свободной энергии очень много. Думаю, пиарит мужик ради себя.
Дело в следующем. Церковь - это прежде всего конденсатор биологической энергии, которую приносят и отдают добровольно верующие. Эту вещь чувствуешь, когда заходишь туда, особенно около икон, если вместо иконы стоял бы человек, то он бы излучал невероятное здоровье с такой энергией.
А может колдуны не то что служат церковному бесу, а знают, как эту свободную энергию забирать из пространства, а не просто у другого кого.
Скидывать болезни, омолаживаться.... . А не по этой ли причине приходят в церковь большинство прихожан? Но это большинство не получает просимого просто по причине незнания как, а не по причине существенного греха. И в таком случае молитва - это условие отдачи, а не приёма.
Чего ни возьми во взаимодействиях, если не будет потенциала, то никакого движения не будет - это касается и энергии. Поток отдачи всегда приветствуется, а вот поток забора предосудителен (якобы бес здесь замешан). Как бы сказал Ворон, что верующий излечился на самом деле от похода в церковь, по воле Божьей или по бесовскому научению? Дифференцировать эти изначальные события невозможно в принципе, значит рассуждать о чернознатках, колдунах и прочих безудержных магах не имеет смысла. А может бабушка хвалит про себя ребёнка, который правильно ответил на вопрос о количестве куполов? Или расстраивает свадьбу влюблённый парень, которому невеста ещё раньше до своего теперешнего жениха обещалась и клялась? Или вам улыбнулся перегаром сосед в правое ухо во время литургии? Что будет кричать народ, читающий и принимающий Ворона? Да бабушку на костёр за колдовство, влюблённого парня хорошенько отмудохать, соседа камнями закидать.
Но ради чего негатив такой впихивается в народ то там, то здесь, а потому что противоположный потенциал рождает поток приёма - эту хрень надо скрыть от большинства, потому что церкви не нужны излеченные люди в большинстве своём - может родиться в народе понимание процесса, а вместе с этим потеряется тайна церкви. То же самое можно сказать и об атеизме, с его крайкомами, обкомами, райкомами.
Колдуны каким-то макаром создают противоположный потенциал для забора свободной энергии в церкви. А вот как? Вопрос.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#15 написал: NEMO 1
Сегодня, 17:11
0
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Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 251
Интересные истории, таких много случается, но не все так оформлены)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
#16 написал: Kinigos
Сегодня, 17:22
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 758
Цитата: Ель
Пока человек отвечает, он переключен. Подача любого качественного сигнала в этот момент воспринимается подсознанием как свое родное, без защиты

Супер, рассуждаете как опытный карманник.
Иллюстрации зловещие.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#17 написал: Ель
Сегодня, 18:26
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 50
Принцип работает со множеством действий. Техникой владею,очень слабо. Но иногда срабатывало. Можно с виду задеть человека очень легко, он и упадет. На сигналах и реакции на них.Если ВО ВРЕМЯ реакции на сигнал (может быть любой, лишь бы человек отреагировал) подать другой сигнал, и с третьим сигналом то же сделать, человек превращается на доли секунды в "тумбочку". А дальше не упускать эти мгновения.

Кому интересно, поищите в инстаграмме ildargareev . На видео очень маленькая часть, в которой кое что показывается и поясняется. Самые интересные фишки пока не выложены. Просто не поверят и не поймут. Хотя и того что есть умному человеку за глаза....
Кто посмотрит и будут вопросы, отвечу. Можете и там спросить, тоже ответят.
Зарегистрирован: 19.05.2020
#18 написал: Ель
Сегодня, 18:51
0
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Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 50
Цитата: Ель
Принцип работает со множеством действий. Техникой владею,очень слабо. Но иногда срабатывало. Можно с виду задеть человека очень легко, он и упадет. На сигналах и реакции на них.Если ВО ВРЕМЯ реакции на сигнал (может быть любой, лишь бы человек отреагировал) подать другой сигнал, и с третьим сигналом то же сделать, человек превращается на доли секунды в "тумбочку". А дальше не упускать эти мгновения.

Кому интересно, поищите в инстаграмме ildargareev . На видео очень маленькая часть, в которой кое что показывается и поясняется. Самые интересные фишки пока не выложены. Просто не поверят и не поймут. Хотя и того что есть умному человеку за глаза....
Кто посмотрит и будут вопросы, отвечу. Но лучше там спросить, подробнее будет.
Зарегистрирован: 19.05.2020
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