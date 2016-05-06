Про нечистую. Мистические истории...

• Бабушка приходила •

• Леший вывел •

• Кикиморы в ней •

• Мама рассказывала. Суседко •

• Церковные бесы •

*** P.S***

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:29

Вятка Мистическая Просмотров: 740 Комментарии: 18 +16 Сегодня, 03:29 by

Бабушка умирала три дня, мучилась, все болело, 95 ей было. И вот, умерла... Прошли сутки... все готовились к похоронам.Мама подремала... проснулась... тяжело... лежу, говорит... свет горит... дверь открыта в комнате...И в двери появилась бабушка... в комнату не заходит...Мама говорит ей вслух: "Мама, ты же умерла... ты что, как ты?"А она ей не словами ответила, мама не может объяснить... Рот она не открывала, а как бы мысль послала: "Я пришла, потому что соскучилась"...И в то время тетка видит в другой комнате ту же картину...Только тетка опомнилась и сказала ей: "Ты к нам не ходи, мы к тебе придем"!И бабушка исчезла...Произошла эта история с моей бабушкой, в д. Носово Кировской области... Бабуля была тогда ещё молодой.Ну вот, говорит, иду... иду... а лес густой… уже было часов около 16 дня… Ну и пасмурно... Лето... и заблудилась...И вижу, говорит, мужик вдалеке... Но очень большой.Пошла ближе.Говорю: "Помогите... Я заблудилась..." подошла ближе и офигела - дядька ростом метра 4. С бородой. Он молчит и не говорит, лишь рукой показал, что тип пошли за мной...Она поседела тогда, кстати...Он ее вывел к дороге и исчез.Бабушка говорила, что раньше это все люди видели, а сейчас не стало "корзиться"... т.е. не стало видеться нынешнему люду...У бабушки свое объяснение на это: что бог не стал позволять это видеть, так как народ испортился...Бабушка рассказывала. У них в деревне Носово тетка жила.И у этой тетки кикиморы сидели.Она разговаривала одновременно своим голосом и другим чужим...Она все плакала... никто не мог вывести эту кикимору... ни бабки-знахарки, ни попы-отчитники...Вот она сидит с бабушкой говорит нормально... а та, которая в ней, орет:"Дай жрать!"Я еще боялась, что во мне такая же заведется...Она себя начинала по животу гладить, и говорит: "Успокойся, сейчас домой пойдем"... И та фигня затыкалась...Причем бабушка говорила, что одновременно… - вторая эта "кикимора" прям перебивала ее, отвечала, грубила собеседникам...И та тетенька плакала, что как она устала с ней...Вот так раньше, умельцы - колдуны и ведьмы умели портить людей, подсаживать в них всяких разных там "Кикимор" или как в других губерниях называли "Икоток"... Причем у каждой подсаженной твари было женское либо мужское имя, свой характер...Спали они с папой, еще молодые, как раз у бабушки в гостях в д. Носовы. В доме, мама говорит, спать тяжко стало, задыхаться начала. Проснулась, глаза открыть не могу - навалилась на нее эта штука, начала душить, мама руки пыталась убрать, а существо лишь тяжело пыхтел в уши... Руки волосатые, мощные, похожи на мужские. Мама кричала, а оно лишь говорило: "Худо будет, Худо будет!"Мама со всей силы толкнула, оно отлетело, и папа проснулся, видел и слышал стук, топот, и что-то черное волосатое мелькнуло на пороге. Ну и через день у них дом погорел...Называли у них в деревне это явление - "Суседко"... (он же - "Домовой")Как мне поведала одна знакомая из Кирова, что когда её брат был служителем одного из храмов, мол, видел и слышал в темное время суток, как начинается другая, ночная жизнь храма: перемещаются какие-то тени, хихикает кто-то в углу, бормочет что-то, даже щиплются... Рассказывал в полной серьезности, адекватности и трезвости это...Как гласит один старинный текст, есть церковь божья, белая, и есть церковь черная. И обе находятся в одном месте - храме. Богомольные люди приходят, крестясь, дабы лобызать крест, бить челобитные поклоны и молить об избавлении от хворей (которые, по христианскому учению, сам бог и наслал, как наказание за первородный грех).Колдуны приходят в церковь по черному делу, приносят работку церковному Бесу.Через него можно делать многое - скидывать болезни и порчи, омолаживаться за счет другого, портить свадебную церемонию и даже изводить насмерть. Например, можно припомнить порчу издых, когда ничего не подозревающей жертве бабка-чернознатка дунет в правое ухо, да слова скажет верные, то человек богомольный помрет после сего вскоре. Чернознатами звали тех, кто знается с чертом.Методы колдунов нашептаны Бесом и проверены временем, потому суть изощренные и непредсказуемые. Есть много порч, которые совершаются глядя на церковные купола, такие причеты творятся на ссору, на то, чтобы горб вырос и даже на смерть есть говорки. Довольно известна порча, когда спрашивают жертву, сколько куполов у церкви, и как только ответит, про себя нужные слова твердят, тем портят, да лихо, так, что ни одна знахарка не вылечит. Как и всякий Бес, церковная Нечисть требует постоянного "прикорма". Это делается как через хулу (кувыркание свечей, плевание и разбивание икон), а также различные подношения (на церковном перекрестке иногда в ходе обряда полуночного режут черного петуха). Хула творится разными способами: переворачивают распятие, гнут его, ломают, нередко такие заговоренные предметы, подвергнутые "осквернению", потом подбрасывают к порогу врага.Автор - по рассказам И. Халявиной.

Ключевые слова: Кировская область Вятка колдовство нечистая сила бесы церковь Домовой Кикиморы умершие

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