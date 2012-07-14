Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Велосипед

Ночью, как обычно, я видела много ярких снов, которые одним мощным потоком лились в моей голове. И среди всех этих снов я особо запомнила один, в котором говорилось, чтобы я ни в коем случае не каталась на велосипеде в ближайшее время.
Этот сон снился мне утром, поэтому я задумалась, так как где-то читала, что утром снятся в основном вещие сны.
Проснувшись, я рассказала свой сон маме, она не придала этому значения. В течении дня я стала забывать про свой сон, думая, что это всего лишь СОН.
Вечером я пошла на прогулку. Когда я уже собралась уходить, папа и мама приехали с работы. Они стали выгружать вещи на лавочку возле подъезда, и среди прочего оказался папин велосипед. Он стоял, упёршись о лавку. Мне почему-то жутко захотелось прокатиться на нём. Я уже перекинула ногу через раму велика, как вдруг вспомнила про сон. Решив не рисковать, я перекинула ногу обратно и пошла помогать родителям выгружать багажник.
Выгрузив всё на лавку, мы собрались идти домой. Папа попросил меня покатить его велик. Взяв велосипед, я потащила его к дому, но, не успев проехать и пяти метров, колесо развернулось на 180 градусов. То есть оно было разрегулировано, и если бы я села прокатиться, то уже навернулась бы, переломала себе что-то и стукнулась башкой своей.

После этого случая я стала внимательнее относиться к своим снам.


Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:31
Вчера, 19:31 by Алиса ШахПросмотров: 487Комментарии: 9
+8

Ключевые слова: Велосипед сон папа авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 19:32
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (944|-2)
Публикаций: 331
Комментариев: 2 568
Ну за уши притянуто, конечно...

и если бы я села прокатиться, то уже навернулась бы, переломала себе что-то и стукнулась башкой своей.


А тут типичное накручивание самого жуткого и страшного из того, что могло произойти. Или это для "перчинки" в истории?

Без оценки.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: Евангелион
Вчера, 20:30
-1
Группа: Посетители
Репутация: (12|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 371
А о чем вообще был сон?
Зарегистрирован: 20.09.2013
 
#3 написал: Nlo
Вчера, 20:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 533
Ну и правильно остереглись. Сны вещие кстати не только утром снятся. Утром сны просто более красочные, иногда лучше запоминаются
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:49
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (3182|-1)
Публикаций: 2 167
Комментариев: 12 602
Можно было и по подробнее раскрыть суть сна и последствий, а так был сон, но я его программу не выполнила.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#5 написал: Алиса Шах
Вчера, 21:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 311
Нет, ну во сне же не было программы. Это было как предостережение. Я ехала на велосипеде, а потом услышала, что не надо на нём ездить в ближайшее время. Дальше было во сне что-то нехорошее.
Зарегистрирован: 24.05.2020
 
#6 написал: Barbelo
Вчера, 21:59
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 163
Как-то слишком коротка. Ведь явно, во сне подробностей было больше.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#7 написал: Tanusha13666
Вчера, 22:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 303
У меня в жизни есть 2 главных типа вещих снов: если приснилось, что порвала или сильно исцарапала обувь, то так оно через пару дней и будет (для меня это жуткая трагедия, ибо я перфекционист страшнейший в плане одежды и обуви, всё должно быть идеально); и второй: если снится, что деньги получила, значит они неожиданно откуда-то появляются (не считая зарплаты, тут и так понятно, к чему они снятся). Может это и не совсем мистика, но процентов на 80-90 эти сны сбываются)
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#8 написал: Алиса Шах
Вчера, 22:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 311
Цитата: Barbelo
Как-то слишком коротка. Ведь явно, во сне подробностей было больше.

Ну вот сон был таким коротким, я уже обьясняла. Среди кучи снов попался один маленький, предупреждающий об опасности так сказать.
Зарегистрирован: 24.05.2020
 
#9 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 00:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 272
Ну и правильно, что не поехали. Может просто сон, а может и реальное предупреждение. Лучше перебдеть, так говорят. У меня сосед покатался на велеке, второй месяц на больничном с переломом. А вот такой бы сон ему приснился, может в тот день и не оседлал бы велик.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.