Велосипед

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:31

Алиса Шах Просмотров: 487 Комментарии: 9 +8 Вчера, 19:31 by

Ночью, как обычно, я видела много ярких снов, которые одним мощным потоком лились в моей голове. И среди всех этих снов я особо запомнила один, в котором говорилось, чтобы я ни в коем случае не каталась на велосипеде в ближайшее время.Этот сон снился мне утром, поэтому я задумалась, так как где-то читала, что утром снятся в основном вещие сны.Проснувшись, я рассказала свой сон маме, она не придала этому значения. В течении дня я стала забывать про свой сон, думая, что это всего лишь СОН.Вечером я пошла на прогулку. Когда я уже собралась уходить, папа и мама приехали с работы. Они стали выгружать вещи на лавочку возле подъезда, и среди прочего оказался папин велосипед. Он стоял, упёршись о лавку. Мне почему-то жутко захотелось прокатиться на нём. Я уже перекинула ногу через раму велика, как вдруг вспомнила про сон. Решив не рисковать, я перекинула ногу обратно и пошла помогать родителям выгружать багажник.Выгрузив всё на лавку, мы собрались идти домой. Папа попросил меня покатить его велик. Взяв велосипед, я потащила его к дому, но, не успев проехать и пяти метров, колесо развернулось на 180 градусов. То есть оно было разрегулировано, и если бы я села прокатиться, то уже навернулась бы, переломала себе что-то и стукнулась башкой своей.После этого случая я стала внимательнее относиться к своим снам.

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