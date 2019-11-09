Ведьма?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Kiria Просмотров: 342 Комментарии: 6 +6 Вчера, 20:21 by

Прадедушка мой, Прохор, во время войны потерял свою жену. На тот момент осталось у него на руках трое детей - старшая дочь, моя бабушка Катя (я рассказывала о ней в прошлой публикации, Царствие ей небесное), средний сын Павлик и маленькая дочь Александра. Женился он во второй раз на женщине, звали ее Лида, у нее был тоже ребенок от первого брака. И вот они зажили дружной и большой семьей. Воспитала моих родных, как своих.И вот, вскоре уезжают они с хутора в город Россошь Воронежской области. Бабуля моя, Катя, вышла замуж, родила двух сыновей и двух дочерей (самая младшая - это моя мама). Брат и сестра б. Кати тоже разъехались по своим жизненным дорогам. Любила моя мама приезжать в Россошь к дедушке и бабушке. Все свое детство проводила там. Время шло. Мама моя вышла замуж и появилась я. Тоже часто возила меня и моих двоюродных сестер и братьев к ним. Бабулю Лиду мы очень любили, а как она готовила... м-м-м, обожали её украинские щи на душистом масле.Так вот, в последнее время мама моя начала замечать, да и все окружающие соседи, что начала наша бабушка Лида бегать к соседу, по слухам, занимался он чем то нечистым. Так бабуля его дохаживала до самой смерти, и умер он у нее на руках. Вот тут-то и начались некоторые события, которые не поддаются объяснениям...Когда умер дедушка Прохор (94 года), приехали мы на похороны. Все убитые горем, измученные, уставшие. Слово за слово, моя мама поругалась с б.Лидой, не помню из-за чего, поэтому не хочу сочинять ересь.Бабуля на нее говорит:- Ох, Ирка, плохо тебе будет.Мама ей в ответ:- Тебе самой плохо будет.Эта перепалка длилась, по моим меркам, минут десять. В итоге я забрала маму, и пошли спать.Ночью она проснулась от жуткой головной боли, просила меня таблетку Цитрамона ей принести. Выпила. Не легчает. Проходит некоторое время, опять просит меня принести, по-моему, Анальгин. Толку нет. Мама не выдержала, пошла искать б. Лиду. Она сидела на порожках и пряла пряжу, хотя время было далеко за полночь.Мама ей:- Ба, плохо. Дай что-нибудь от головы.Та отвечает:- Сейчас, Ириш.И поплелась к себе в комнату, вытащила из аптечки какую-то таблетку, на наших глазах что-то пошептала и говорит:- Пей.Маме стало легче через 5 минут.Вскоре мы уехали домой. Прошло время, бабуля сильно сдала, осунулась, годы-то тоже были немалые.Забирает ее к себе б. Александра в Воронеж. А у нее лежал муж парализованный. Б. Александра уходит на работу, а б. Лида так и сидела часами у него в комнате. Это всем казалось странным. Они очень долго общались за закрытой дверью. А на вопросы, которые задавали им, о чем беседуете, всегда оставались неотвеченными. Умирает в итоге б. Лида в тяжелых муках. И спустя год умирает муж б. Александры, перед этим очень сильно прося ее:- Саша, возьми.Та говорила, чтобы он не просил ее об этом. Очень долго мучился... Со слов б. Александры, она ничего не взяла у него. Но дома по сей день у нее творится что-то непонятное. Ни я, ни моя семья не можем оставаться у нее в квартире вообще. Жуткий страх наползает в одно мгновение. Может, все это предрассудки. Я допускаю такую мысль. Но, насколько я знаю, ведьма не может умереть, не передав свой дар. И вот вопрос - кому все же она его отдала?

Ключевые слова: Ведьма заговор дар авторская история

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