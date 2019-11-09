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Истории из жизни

Ведьма?

Прадедушка мой, Прохор, во время войны потерял свою жену. На тот момент осталось у него на руках трое детей - старшая дочь, моя бабушка Катя (я рассказывала о ней в прошлой публикации, Царствие ей небесное), средний сын Павлик и маленькая дочь Александра. Женился он во второй раз на женщине, звали ее Лида, у нее был тоже ребенок от первого брака. И вот они зажили дружной и большой семьей. Воспитала моих родных, как своих.

И вот, вскоре уезжают они с хутора в город Россошь Воронежской области. Бабуля моя, Катя, вышла замуж, родила двух сыновей и двух дочерей (самая младшая - это моя мама). Брат и сестра б. Кати тоже разъехались по своим жизненным дорогам. Любила моя мама приезжать в Россошь к дедушке и бабушке. Все свое детство проводила там. Время шло. Мама моя вышла замуж и появилась я. Тоже часто возила меня и моих двоюродных сестер и братьев к ним. Бабулю Лиду мы очень любили, а как она готовила... м-м-м, обожали её украинские щи на душистом масле.

Так вот, в последнее время мама моя начала замечать, да и все окружающие соседи, что начала наша бабушка Лида бегать к соседу, по слухам, занимался он чем то нечистым. Так бабуля его дохаживала до самой смерти, и умер он у нее на руках. Вот тут-то и начались некоторые события, которые не поддаются объяснениям...

Когда умер дедушка Прохор (94 года), приехали мы на похороны. Все убитые горем, измученные, уставшие. Слово за слово, моя мама поругалась с б.Лидой, не помню из-за чего, поэтому не хочу сочинять ересь.
Бабуля на нее говорит:
- Ох, Ирка, плохо тебе будет.
Мама ей в ответ:
- Тебе самой плохо будет.
Эта перепалка длилась, по моим меркам, минут десять. В итоге я забрала маму, и пошли спать.

Ночью она проснулась от жуткой головной боли, просила меня таблетку Цитрамона ей принести. Выпила. Не легчает. Проходит некоторое время, опять просит меня принести, по-моему, Анальгин. Толку нет. Мама не выдержала, пошла искать б. Лиду. Она сидела на порожках и пряла пряжу, хотя время было далеко за полночь.
Мама ей:
- Ба, плохо. Дай что-нибудь от головы.
Та отвечает:
- Сейчас, Ириш.
И поплелась к себе в комнату, вытащила из аптечки какую-то таблетку, на наших глазах что-то пошептала и говорит:
- Пей.
Маме стало легче через 5 минут.
Вскоре мы уехали домой. Прошло время, бабуля сильно сдала, осунулась, годы-то тоже были немалые.

Забирает ее к себе б. Александра в Воронеж. А у нее лежал муж парализованный. Б. Александра уходит на работу, а б. Лида так и сидела часами у него в комнате. Это всем казалось странным. Они очень долго общались за закрытой дверью. А на вопросы, которые задавали им, о чем беседуете, всегда оставались неотвеченными. Умирает в итоге б. Лида в тяжелых муках. И спустя год умирает муж б. Александры, перед этим очень сильно прося ее:
- Саша, возьми.
Та говорила, чтобы он не просил ее об этом. Очень долго мучился... Со слов б. Александры, она ничего не взяла у него. Но дома по сей день у нее творится что-то непонятное. Ни я, ни моя семья не можем оставаться у нее в квартире вообще. Жуткий страх наползает в одно мгновение. Может, все это предрассудки. Я допускаю такую мысль. Но, насколько я знаю, ведьма не может умереть, не передав свой дар. И вот вопрос - кому все же она его отдала?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:21 by KiriaПросмотров: 342Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Ведьма заговор дар авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Вчера, 21:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 282
Интересно, как это - знать, что у тебя в роду были ведьмы? Хотя, лучше, наверно, и не знать...
Зарегистрирован: 9.11.2019
#2 написал: daytaler
Вчера, 21:38
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 123
Ну как так не может?Может.Для этого в квартире полностью раскрывают окна и двери, и даже кладут под подушку нож.Если частный дом, то в углу потолка пробивают дырочку диаметром не более окружности карандаша.
Во люди пошли, никакого любопытства.
Шахерезада, вам слово!
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#3 написал: daytaler
Вчера, 22:16
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 123
Цитата: Tanusha13666
Интересно, как это - знать, что у тебя в роду были ведьмы?

Если у вас в роду не было ведьм, то пора вам ею стать.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#4 написал: Шахерезада
Вчера, 23:40
+4
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 871
Цитата: daytaler
Шахерезада, вам слово!
С Вашего позволения могу добавить, что еще втыкают в подушку на которой лежит ведьма 13 иголок. Если у ведьмы не получилось передать свой дар, то она это может сделать после смерти, явившись во сне, так сказать на астральном плане.

Со слов б. Александры, она ничего не взяла у него. Но дома по сей день у нее творится что-то непонятное. Ни я, ни моя семья не можем оставаться у нее в квартире вообще. Жуткий страх наползает в одно мгновение. Может, все это предрассудки.
Возможно что это неупокоенный дух мужа бабы Александры завис так сказать по причине того, что так и не передал дар.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#5 написал: daytaler
Вчера, 23:55
0
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 123
Цитата: Шахерезада
Возможно что это

...дух, ищущий новых хозяев.
Не дух мужа, а отрицательная сила, имеющая собственное сознание.Скажем так, помощник в лихомыслию.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#6 написал: Шахерезада
Сегодня, 00:12
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 871
Цитата: daytaler
Не дух мужа, а отрицательная сила, имеющая собственное сознание.Скажем так, помощник в лихомыслию.
Вполне.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
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