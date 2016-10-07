Прогулка в лесочке

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Марьюшка Просмотров: 726 Комментарии: 12 +23 Вчера, 12:19 by

Я люблю лес, особенно хвойный. Красота там, спокойствие. И, если есть возможность, всегда на полчасика-час ухожу в лес или парк. У моей свекрови свой участок в несколько гектаров, на нем есть хвойный лесок - елочки и сосенки садились еще, когда мы с мужем стали только-только встречаться, поэтому лес относительно молодой, все деревья или чуть выше меня, или по плечо.И когда мы приезжаем в гости, я всегда на закате стараюсь сходить, отметиться, так сказать, на любимых местах. И в эти выходные так же - пока все отдыхали в доме после баньки, я пошла гулять. И стою я, значит, на любимой полянке, разглядываю новую поросль, как краем глаза вижу - темная тень шагает от елок ко мне. Оборачиваюсь, думая, что муж пришел. Но там никого нет. Я подумала, что это тени такую шутку играют, сажусь на корточки к елочкам и отчетливо слышу шаги. Ну, не то что слышу, а чувствую их (мои домашние ходят как слоны, их за километр слышно). Оборачиваюсь - никого. А сзади такой голосок:- Ну что, нравятся мои елочки? Славные же?Я говорю:- Да, очень красивые. Можно, я домой пойду?- Можно.Я встаю, иду к дому, а сзади такой добродушный смешок и опять:- Еще приходи!Ага, сейчас же... Стала выходить из лесочка, а тропки нет, вышла совсем в другом месте.- Спасибо, хоть так, - говорю, и быстренько домой. Больше туда гулять одна ни за что не пойду!

Ключевые слова: Лес тени заблудилась авторская история

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