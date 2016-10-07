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Истории из жизни

Прогулка в лесочке

Я люблю лес, особенно хвойный. Красота там, спокойствие. И, если есть возможность, всегда на полчасика-час ухожу в лес или парк. У моей свекрови свой участок в несколько гектаров, на нем есть хвойный лесок - елочки и сосенки садились еще, когда мы с мужем стали только-только встречаться, поэтому лес относительно молодой, все деревья или чуть выше меня, или по плечо.

И когда мы приезжаем в гости, я всегда на закате стараюсь сходить, отметиться, так сказать, на любимых местах. И в эти выходные так же - пока все отдыхали в доме после баньки, я пошла гулять. И стою я, значит, на любимой полянке, разглядываю новую поросль, как краем глаза вижу - темная тень шагает от елок ко мне. Оборачиваюсь, думая, что муж пришел. Но там никого нет. Я подумала, что это тени такую шутку играют, сажусь на корточки к елочкам и отчетливо слышу шаги. Ну, не то что слышу, а чувствую их (мои домашние ходят как слоны, их за километр слышно). Оборачиваюсь - никого. А сзади такой голосок:

- Ну что, нравятся мои елочки? Славные же?
Я говорю:
- Да, очень красивые. Можно, я домой пойду?
- Можно.
Я встаю, иду к дому, а сзади такой добродушный смешок и опять:
- Еще приходи!
Ага, сейчас же... Стала выходить из лесочка, а тропки нет, вышла совсем в другом месте.
- Спасибо, хоть так, - говорю, и быстренько домой. Больше туда гулять одна ни за что не пойду!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:19
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:19 by МарьюшкаПросмотров: 726Комментарии: 12
+23

Ключевые слова: Лес тени заблудилась авторская история

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Вчера, 13:51
+3
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Публикаций: 15
Комментариев: 713
Интересная история. Кто бы это мог быть?
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#2 написал: Tengu
Вчера, 13:57
+4
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 1 037
Главное - ни в коем случае эти елочки не рубить и ничего на тех гектарах не строить. А вообще забавная история. Гостеприимный леший, надо же.
Зарегистрирован: 22.04.2013
    
#3 написал: Tigger power
Вчера, 14:03
+5
Группа: Модераторы
Репутация: (2421|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 284
Интересно как) маленькие ёлочки с маленьким лесовичком +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:21
+5
Группа: Комментаторы
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Надо угощать его. И без боязни ходить
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#5 написал: Tanusha13666
Вчера, 15:45
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Жутковато, я б там на месте в обморок бы и ушла...
Зарегистрирован: 9.11.2019
#6 написал: верю-не верю
Вчера, 16:07
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Ого! У свекрови несколько гектар земли и лечочек есть. Еще и новые деревья подсадили. Классненько.
Так все по доброму описано, что я бы и не боялась. Теперь надо здороваться в пустоту и произносить мысли вслух --Как же здесь хорошо.
Всё там и будет хорошо. Плюс.

ЛеЧочек laughing --лесочек, конечно же. Надеюсь, что все так и поняли.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#7 написал: Tanusha13666
Вчера, 16:15
+3
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 282
Цитата: верю-не верю
Ого! У свекрови несколько гектар земли и лечочек есть. Еще и новые деревья подсадили. Классненько.
Так все по доброму описано, что я бы и не боялась. Теперь надо здороваться в пустоту и произносить мысли вслух --Как же здесь хорошо.
Всё там и будет хорошо. Плюс.

ЛеЧочек laughing --лесочек, конечно же. Надеюсь, что все так и поняли.

А потом пустота в ответ поздоровается с тобой - и ты снова в обморок (это я скорее о себе) smeh
Зарегистрирован: 9.11.2019
#8 написал: Zero Endorphine
Вчера, 18:05
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Едрена вошь! Голосочек, блин, с тенью! А автор не из робких)) я б поседела там от этих милых вопросов)) и потом бы заикаться начала
Зарегистрирован: 7.06.2018
#9 написал: Nlo
Вчера, 19:10
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Прелесть какая))) Ещё и разговаривает, озорник какой stuck_out_tongue
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#10 написал: Йожык
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- Ну что, нравятся мои елочки? Славные же?
Я говорю:
"Пять тыщ на карте — вот на чё я живу. Х... без соли доедаю. Ёлочка мне нравится? Ёлочка мне, б...ть, нравится?!"
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#12 написал: Мать_Драконов
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