СеняВсем доброго времени суток.
Сегодня я бы хотела поделиться с Вами историей. Верить или нет - это только Ваш выбор. В ней не будет призраков, нечисти и прочей прелести. Тут только жизнь и несколько необычных моментов, непривычных стечений обстоятельств, если можно так сказать.
Заранее очень прошу прощения за сумбур, буду стараться излагать как можно более читабельно.
Итак, начну.
В моей жизни было много странного. Многие вещи со временем объясняются, но есть те, которые так и остаются загадками. Сегодня я хочу поведать Вам не очень страшную, но грустную историю про своего любимого кота Сеню.
Сама по натуре я собачница, люблю крупных собак, независимо от породы или её отсутствия, никогда не любила особенно кошек, даже есть аллергия на них, но они у меня живут и впредь.
Когда Сенька попал к нам домой, я была ещё мелкая, а мы с мамой и с бабушкой думали, что это девочка, поэтому и назвали его Ксюшей. До 2-х лет бедный котяра ходил с девчачьим именем, а потом нам кто-то сказал, что мы не правы. Так Ксюшка стал Сенькой.
Он рос шкодным котом, писался везде, хулиганил, но при этом был очень разговорчивым, звал спать, обхватывал лапами шею и утыкался носом в щеку, отзывался на свое имя и всегда приходил, когда я плакала. Он просто ложился рядом, клал голову мне на руку и ждал, пока я успокоюсь.
А ещё он разнимал собак, когда те дрались. Он подлетал к ним и начинал бить их своей невесомой лапкой по мордам, чтобы пришли в себя. Вот тогда его самого нужно было спасать. Мировой был кот. Когда мой Сеня умер, ему было около 16 лет. До болезни он был огромным, серым кастрированным котом с очень красивыми зелёными глазами.
Есть симпатичная картина одного художника, называется Моня. Вот этот Моня - вылитый Сеня.
Ближе к 16 годам Сенькин начал хворать и худеть. В итоге, у него обнаружили гипертиреоз (болезнь щитовидной железы), но состояние его не было критическим. Так заверил врач. Несколько капельниц и гормональные препараты сделают свое дело, и Сенька поправится, говорил он. Возможно, он уже не будет прежним толстячком, но ему не будет плохо, он не будет кушать в таких огромных количествах и начнёт хорошо спать. Ему сделали около 7 капельниц, тест на гормон Т4, мы обошли 3-х врачей, эндокринолога, УЗИ, кардиолога. Все в один голос говорили о лечении.
В один день он вернулся домой с капельницы, и ему было как-то по особому плохо, он качался, его тошнило. С утра, когда я уходила на работу (а ухожу я раньше всех), он пил воду из собачьей миски и как-то странно оперся мордахой на неё, как будто искал опору. Я подошла к нему и взяла на руки, а он уткнулся мне в шею и как обычно приобнял одной лапой. После он ушёл спать под собачий бок. Ещё я обратила внимание на часики, которые висели у меня на стене, они были в виде собаки, и я только неделю назад поменяла в них батарейку. Сейчас же они стояли на отметке 7:30 и секундная стрелка стояла на месте. Я уехала на работу.
Ближе к 12 часам дня позвонила мать и сказала, что на кухне лопнул бельевой трос и ударил её по руке, когда она грела чайник. Этот трос был новый и держался на металлических клиньях, которые были вбиты в бетонные балки под потолком, на нем даже ничего не висело. Я не придала значения этому: ну, бывает - вещи выходят из строя, ломаются. А через час у меня на волосах лопнула резинка, которую я купила только вчера. Эта резинка была по типу спиральки, как старые провода от телефонной трубки. И даже это не заставило меня задуматься - было слишком много работы. После этого позвонил начальник и сказал, что наша торговая точка закрывается, и у нас есть неделя, чтобы отработать смены и вывезти товар. Тут уж меня начало смущать то, что как-то быстро развиваются события, эта новость немного выбила из колеи, но нужно было держать себя в руках. Покупателей было немного, но люди вокруг все равно были. К слову, я уже поменялась со своей сменщицей так, чтобы возить Сеньку в клинику на капельницы аж на неделю вперед. В итоге получилось так, что это был мой последний день на работе.
Смена была до 22:00. За это время у нас 4 раза накрывалась касса - просто не включалась, так же с перебоями работал терминал, глючили лампочки на витрине, мигали периодически, но при этом электрический фильтр был включён и работал исправно. Приходил сотрудник ТЦ, смотрел, говорил, что все в норме. Ближе к вечеру пришла постоянная клиентка за своим заказом и как-то слово за слово сказала, что ей очень запала в душу какая-то фраза, которую она увидела в вагоне метро, знаете, которые расписаны различными цитатами из книг. Фраза была приблизительно следующая (я говорю приблизительно, потому как до сих пор не могу её загуглить, так как боюсь разрыдаться): "Он молил добрую тьму прийти и сжалиться над ним. И добрая тьма пришла".
Где-то в 7 вечера раздаётся звонок от мамы, вся в соплях и в слезах - Сеня умер. Я оставляю точку под присмотром, снимаю отчёт и бегу домой. Спускаюсь в метро и плюхаюсь в вагон. Литературный вагон. Ровнехонько надо мной, перед моими глазами, на противоположной стороне я вижу именно эту фразу. И тут слезы градом. Не знаю, как доехала, люди косились, даже женщина подошла, спросила, все ли в порядке, а что я отвечу? Спасибо, да. Прилетаю, он лежит уже твёрдый, но ещё тёплый. Снимаю с его лапы фиолетовый бинт, который держал катетер, вынимаю катетер. Дальше как во сне. Труповозка, сопли мамы, стоны собак, офигевшие глаза кошки. Собаки бежали за мужчиной, когда он уносил Сеньку в полотенце. А потом часов в 5 я уснула, но как-то через силу; вижу, что идёт ко мне кот по комнате, толстенький, красивый, только хвост опущен. Подходит, и я просыпаюсь.
Время 10 утра, я бегу в коридор, где он обычно спал, ищу его - нет, не сон.
Прошло 3 года почти, а я до сих пор не могу поверить. Это ужасное чувство осознания того, что ничего не можешь сделать. И осознание того, что он ушёл один, без нас, не на руках.
Да, сейчас многие скажут - вот, блин, люди уходят, умирают, болеют. Дико жалеть кота. Таким я отвечу - нет, не дико. Дико - это когда черствеешь и не замечаешь, что вокруг тебя есть не только человеческая жизнь, но множество её самых различных проявлений. И этой историей я ни в коем случае не обесцениваю то, что другие люди скорбят по своим родным. Просто мне захотелось рассказать кому-то о том, что был вот такой кот, замечательный, любящий и любимый. И как был странен для него и для нас его последний день на этой земле. Спи, малыш, мы тебя любим.
***
Я не ищу какой-то логики в том, что происходило с нами в этот день, возможно, она есть, возможно, это мы настолько волновались, что стали причиной возникновения этих ситуаций, но это неважно.
Спасибо всем, кто читал и комментировал. Любите своих родных и близких, ухаживайте за своими питомцами и помните, что они любят нас больше, чем себя.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:46
Сегодня, 05:44 by shiny_pumpkin_of_little_starsПросмотров: 578Комментарии: 15
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