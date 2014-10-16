Сеня

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Константин Кузема - кот Моня



Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:46

shiny_pumpkin_of_little_stars Просмотров: 578 Комментарии: 15 +12 Сегодня, 05:44 by

Всем доброго времени суток.Сегодня я бы хотела поделиться с Вами историей. Верить или нет - это только Ваш выбор. В ней не будет призраков, нечисти и прочей прелести. Тут только жизнь и несколько необычных моментов, непривычных стечений обстоятельств, если можно так сказать.Заранее очень прошу прощения за сумбур, буду стараться излагать как можно более читабельно.Итак, начну.В моей жизни было много странного. Многие вещи со временем объясняются, но есть те, которые так и остаются загадками. Сегодня я хочу поведать Вам не очень страшную, но грустную историю про своего любимого кота Сеню.Сама по натуре я собачница, люблю крупных собак, независимо от породы или её отсутствия, никогда не любила особенно кошек, даже есть аллергия на них, но они у меня живут и впредь.Когда Сенька попал к нам домой, я была ещё мелкая, а мы с мамой и с бабушкой думали, что это девочка, поэтому и назвали его Ксюшей. До 2-х лет бедный котяра ходил с девчачьим именем, а потом нам кто-то сказал, что мы не правы. Так Ксюшка стал Сенькой.Он рос шкодным котом, писался везде, хулиганил, но при этом был очень разговорчивым, звал спать, обхватывал лапами шею и утыкался носом в щеку, отзывался на свое имя и всегда приходил, когда я плакала. Он просто ложился рядом, клал голову мне на руку и ждал, пока я успокоюсь.А ещё он разнимал собак, когда те дрались. Он подлетал к ним и начинал бить их своей невесомой лапкой по мордам, чтобы пришли в себя. Вот тогда его самого нужно было спасать. Мировой был кот. Когда мой Сеня умер, ему было около 16 лет. До болезни он был огромным, серым кастрированным котом с очень красивыми зелёными глазами.Есть симпатичная картина одного художника, называется Моня. Вот этот Моня - вылитый Сеня.Ближе к 16 годам Сенькин начал хворать и худеть. В итоге, у него обнаружили гипертиреоз (болезнь щитовидной железы), но состояние его не было критическим. Так заверил врач. Несколько капельниц и гормональные препараты сделают свое дело, и Сенька поправится, говорил он. Возможно, он уже не будет прежним толстячком, но ему не будет плохо, он не будет кушать в таких огромных количествах и начнёт хорошо спать. Ему сделали около 7 капельниц, тест на гормон Т4, мы обошли 3-х врачей, эндокринолога, УЗИ, кардиолога. Все в один голос говорили о лечении.В один день он вернулся домой с капельницы, и ему было как-то по особому плохо, он качался, его тошнило. С утра, когда я уходила на работу (а ухожу я раньше всех), он пил воду из собачьей миски и как-то странно оперся мордахой на неё, как будто искал опору. Я подошла к нему и взяла на руки, а он уткнулся мне в шею и как обычно приобнял одной лапой. После он ушёл спать под собачий бок. Ещё я обратила внимание на часики, которые висели у меня на стене, они были в виде собаки, и я только неделю назад поменяла в них батарейку. Сейчас же они стояли на отметке 7:30 и секундная стрелка стояла на месте. Я уехала на работу.Ближе к 12 часам дня позвонила мать и сказала, что на кухне лопнул бельевой трос и ударил её по руке, когда она грела чайник. Этот трос был новый и держался на металлических клиньях, которые были вбиты в бетонные балки под потолком, на нем даже ничего не висело. Я не придала значения этому: ну, бывает - вещи выходят из строя, ломаются. А через час у меня на волосах лопнула резинка, которую я купила только вчера. Эта резинка была по типу спиральки, как старые провода от телефонной трубки. И даже это не заставило меня задуматься - было слишком много работы. После этого позвонил начальник и сказал, что наша торговая точка закрывается, и у нас есть неделя, чтобы отработать смены и вывезти товар. Тут уж меня начало смущать то, что как-то быстро развиваются события, эта новость немного выбила из колеи, но нужно было держать себя в руках. Покупателей было немного, но люди вокруг все равно были. К слову, я уже поменялась со своей сменщицей так, чтобы возить Сеньку в клинику на капельницы аж на неделю вперед. В итоге получилось так, что это был мой последний день на работе.Смена была до 22:00. За это время у нас 4 раза накрывалась касса - просто не включалась, так же с перебоями работал терминал, глючили лампочки на витрине, мигали периодически, но при этом электрический фильтр был включён и работал исправно. Приходил сотрудник ТЦ, смотрел, говорил, что все в норме. Ближе к вечеру пришла постоянная клиентка за своим заказом и как-то слово за слово сказала, что ей очень запала в душу какая-то фраза, которую она увидела в вагоне метро, знаете, которые расписаны различными цитатами из книг. Фраза была приблизительно следующая (я говорю приблизительно, потому как до сих пор не могу её загуглить, так как боюсь разрыдаться): "Он молил добрую тьму прийти и сжалиться над ним. И добрая тьма пришла".Где-то в 7 вечера раздаётся звонок от мамы, вся в соплях и в слезах - Сеня умер. Я оставляю точку под присмотром, снимаю отчёт и бегу домой. Спускаюсь в метро и плюхаюсь в вагон. Литературный вагон. Ровнехонько надо мной, перед моими глазами, на противоположной стороне я вижу именно эту фразу. И тут слезы градом. Не знаю, как доехала, люди косились, даже женщина подошла, спросила, все ли в порядке, а что я отвечу? Спасибо, да. Прилетаю, он лежит уже твёрдый, но ещё тёплый. Снимаю с его лапы фиолетовый бинт, который держал катетер, вынимаю катетер. Дальше как во сне. Труповозка, сопли мамы, стоны собак, офигевшие глаза кошки. Собаки бежали за мужчиной, когда он уносил Сеньку в полотенце. А потом часов в 5 я уснула, но как-то через силу; вижу, что идёт ко мне кот по комнате, толстенький, красивый, только хвост опущен. Подходит, и я просыпаюсь.Время 10 утра, я бегу в коридор, где он обычно спал, ищу его - нет, не сон.Прошло 3 года почти, а я до сих пор не могу поверить. Это ужасное чувство осознания того, что ничего не можешь сделать. И осознание того, что он ушёл один, без нас, не на руках.Да, сейчас многие скажут - вот, блин, люди уходят, умирают, болеют. Дико жалеть кота. Таким я отвечу - нет, не дико. Дико - это когда черствеешь и не замечаешь, что вокруг тебя есть не только человеческая жизнь, но множество её самых различных проявлений. И этой историей я ни в коем случае не обесцениваю то, что другие люди скорбят по своим родным. Просто мне захотелось рассказать кому-то о том, что был вот такой кот, замечательный, любящий и любимый. И как был странен для него и для нас его последний день на этой земле. Спи, малыш, мы тебя любим.Я не ищу какой-то логики в том, что происходило с нами в этот день, возможно, она есть, возможно, это мы настолько волновались, что стали причиной возникновения этих ситуаций, но это неважно.Спасибо всем, кто читал и комментировал. Любите своих родных и близких, ухаживайте за своими питомцами и помните, что они любят нас больше, чем себя.

Ключевые слова: Кот Сеня смерть мистика совпадение болезнь авторская история

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