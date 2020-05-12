Шалости домового

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 130 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 04:30 by

Здравствуйте, хочу поделиться историей, которая недавно со мной произошла. Может, кому-то она покажется бредом, а может, кому-то поможет.После свадьбы мы поселились у свекрови. Со свекровью мне повезло, и отношения у нас сложились очень хорошие. Все вместе мы прожили примерно полгода, а затем Елена Петровна переехала в дом, который находился в деревне.По ее словам, она давно планировала этот переезд. Мы часто навещали ее, привозили продукты и помогали на огороде.После того, как она покинула квартиру, я столкнулась с целым рядом странных явлений. Надо сказать, что квартирка свекрови была наполнена особой атмосферой уюта и домашнего тепла. Мне очень нравилась обстановка. Мы с мужем не стали ничего менять. И придерживались того же порядка. У каждой вещи было своем место, только с некоторых пор вещи эти начали пропадать. А после долгих поисков вдруг обнаруживались либо на своем обычном месте, либо там, где их вообще не должно быть.К примеру: тарелочку для хлеба я нашла в духовке газовой плиты, а веник неожиданно оказался на балконе.Муж работал сменами, сутки через двое. В его отсутствие, с вечера начинались какие-то шорохи, слышались легкие шаги. Несколько раз краем глаза я замечала тень, мелькавшую в коридоре.Я стала побаиваться оставаться в квартире одна.Однажды вечером я разговаривала по телефону с Еленой Петровной. Вдруг на кухне раздалось позвякивание посуды. Создалось впечатление, что там кто-то хозяйничает.Я закрылась в комнате и пожаловалась свекрови на эти странные явления. К моему огромному удивлению, она рассмеялась в ответ. И посоветовала налить в блюдце молочка для домового. Это, мол, он шалит. Внимания требует.Не ожидала я от своей свекрови, образованной и интеллигентной женщины, такого ответа...Шум продолжался почти всю ночь. Я почти не спала, на кухню побоялась пойти. Заснула под утро, сквозь сон показалось, будто кошка запрыгнула на кровать и села в ногах.Утром муж вернулся со смены, не стала ему ничего рассказывать. А на ночь все-таки налила молочка в маленькую пиалу. Оставила на полу возле плиты.Утром обнаружила ее пустой, к своему удивлению. И после этого неприятные звуки прекратились, а разные вещи перестали пропадать.Свекровь посоветовала иногда оставлять немного молока на ночь. Сама на себя удивляюсь, но молоко наливала еще дважды. Правда, оно так и осталось нетронутым на утро.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Свекровь дом деревня квартира тень странные явления домовой

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