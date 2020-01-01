Целительница

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 280 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 05:09 by

Каждый слышал о людях, которые лечат заговорами, или даже обращался к ним.***В детстве, я помню, моя мама очень болела. Каждый прожитый год ей давался всё труднее и труднее. Врачи разводили руками, не понимая, от чего её состояния ухудшается. После смерти отца в доме появилась женщина, которая со временем стала для нас родным человеком. Она разделяла с нами и ужин, и обед, а иногда и завтрак. Мама считала её сестрой и подругой в течение четырех лет. Обе ходили в храм. Молились за здоровье.Как-то мама взяла меня с собой на очередное обследование. Врач долго беседовал и выяснял, от чего слабость в организме, нет аппетита. Мама на глазах резко постарела и начала чахнуть. Хотя симптомы недомогания длились очень давно. В свои пятьдесят она выглядела на все шестьдесят пять лет. После долгой беседы врач сказал:- Вам нужно ехать к бабушке.- Какой? - удивлённо переспросила мама.Врач рассказал о необычной бабушке, которая лечит на расстоянии, но к ней всё равно придется съездить пару раз. Мама вдохновилась надеждой и первым автобусом поехала в другой край.Обычная бабуля, очень приветливая и разговорчивая. Сразу усадила на стул и начала что-то нашёптывать сзади над головой. Оставила маму с ночёвкой, а утром вручила ей воду в объеме 3 литров. Сказала, чтобы через две недели приехала снова и привезла с собой нутрию (тушку). Домой посторонних не пускала до утра, телефон не брала. "Кто принёс в дом “плохое”, того оно и будет тянуть. Я на расстоянии полечу, почитаю, как увижу что-то ещё, позвоню", - добавила бабушка.Мама приехала домой. Вечером, как просила бабуля, окропила небольшим количеством воды квартиру, а остальную воду оставила для питья. О своей поездке мама не говорила никому. Её подружка, которая была в доме у нас постоянно, исчезла. Два дня она о себе не напоминала. И вдруг... Звонок в домофон, телефон сотовый начал разрываться, тут же домашний телефон. И так в течение часа. Мама сбавила громкость и сказала не обращать внимания. В маминых глазах было беспокойство и удивление. Подойдя к окну, она увидела, как от подъезда отходит её подруга и звонит по телефону. Я никогда не видела маму такой. Встав с утра, она чем-то начала заниматься, и тут раздался звонок по телефону...Звонила та самая бабушка, интересуясь о состоянии, о вечерних гостях. По разговору было понятно, что она в видениях видела и чувствовала именно ту самую женщину, которая была вечером.- Таня. Её состояние было похоже на бесноватость, которая должна была попасть к тебе. Сейчас её не будет видно где-то неделю, она будет такая же слабая, как была ты, как чуть появятся силы, она выйдет на улицу. Своими удивлениями и завистью она довела себя и окружающих, но в ней сидит непонятное вам существо. Тебе она вред больше не причинит. Жду тебя через две недели, как и договаривались.Мама положила телефонную трубку. И улыбнулась, сказав мне:- Вот это да... - и задумалась.Прошло время, а мама стала себя чувствовать гораздо лучше. Пришли силы, она помолодела, стала жизнерадостной, жизнь стала такой же, как и была до встречи с этой женщиной-подругой. К бабушке-целительнице она ездила ещё пару раз и созванивалась.Самое интересное в том, что та самая женщина, которая обивала порог, делила пищу, давала советы и каждый день была с нами, исчезла. Её вообще не стало в нашей жизни. А если и встречались, то она меняла направление и обходила стороной.Необъяснимо мне до сих пор поведение и реакция маминой бывшей подруги. Ну как говорят: “Всё к лучшему."Автор неизвестен.

Ключевые слова: Детство мама недомогание врач целительница существо

Другие, подобные истории: