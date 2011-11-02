Клятва на могиле

Сделано_в_СССР Просмотров: 712 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 16:21 by

Эту историю мне рассказала мама. Произошла она во времена, когда меня даже в планах не было. Отец с матерью только познакомились и начали, как говорится, женихаться. Мама была из бедной семьи и с первого взгляда не понравилась будущей свекрови. Кто знал, что из простой неприязни может вырасти настоящая трагедия. Чтобы не путаться, буду называть родителей по именам.Впрочем, встретила Аглая Федоровна девушку очень ласково: накормила, расспросила и, выяснив все детали, поманила пальцем сына, мол, на минуточку, есть разговор. Из прикрытой двери 20-летняя Настенька довольно отчетливо слышала, как мать громким шепотом отчитывает ее Сережу за невесту, которая пришлась явно не ко двору: «Ты с ума сошел! Голодранку! В мой дом! Да у меня золото в шкафу, ой сопрет...».Щеки Настасьи загорелись от обиды, и девушка, не желая слушать оскорблений, пулей выскочила в коридор. Спешно надевая старенькие ботинки, она кожей ощущала, как сверлит ее взглядом неприятная старуха. А та, как ни в чем не бывало, подошла к невесте сына, обняла и сахарным голоском пропела: «Девочка моя, ты сама понимаешь, не пара тебе наш Сергей. Я не для того в 40 лет рожала, чтобы отдать в руки такой, как ты, все наше нажитое добро. Ты найдешь себе ровню, а Сереже нужна девочка из хорошей семьи - объединиться капиталами, так сказать».Настя еле вырвалась из цепких объятий той, что недавно угощала ее разносолами, и, не прощаясь, вылетела из дома. На скамейке во дворе любимого она проплакала до вечера в надежде, что вот-вот Сережа выбежит с извинениями. Но ни через час, ни через два парень не пришел. Рыдая, она побрела домой, с центра Улан-Удэ в 40-й квартал. Денег у несчастной не было даже на трамвай.Дома, в бараке, поругавшись в очередной раз с пьяной матерью, Настя расстелила на кухне свою продранную раскладушку и начала укладываться, как вдруг в дверь постучали.На пороге, виновато опустив голову, стоял ее Сережа. Рядом лежала плотно набитая сумка.«Насть, ты прости, что сразу не вышел, - бубнил возлюбленный, не глядя в глаза. - Я думал, уговорю мать, но та уперлась, она у меня такая, упрямая. Ты это, давай у тебя поживем, а она успокоится, еще звать будет».Обрадованная Настя с радостью пустила жениха в дом, и вскоре они без торжества расписались. Здесь так и хочется написать, что жили долго и счастливо. Но нет, совсем не так. На этом моменте мама, когда рассказывает, всегда начинает нервно чесаться. С тех пор у нее начался нервный дерматит и не проходит до сих пор.Дня не проходило без козней матери Сергея: звонки с проклятиями, угрозы, спектакль с инфарктом и вызовы сына к смертному одру умирающей маменьки - все пережили мои несчастные родители. Здесь нужно оговориться, что бабуля была вдовой. Муж ее умер почти сразу после рождения наследника, оставив семье 4-комнатную квартиру в центре города, дачу, машину и неплохой денежный запас (дед, как я поняла, занимал какой-то крупный пост то ли в Новосибирске, то ли в Красноярске, а в Улан-Удэ они переехали, когда он вышел на пенсию).Но вернемся к событиям давних лет. Итак, поняв, что измором сына с невесткой не возьмет, Аглая Федоровна решила перейти к хитрости. Она сделала вид, что простила: позвала их жить к себе, и тут началось. Оказывается, милая бабуля увлеклась походами к гадалкам, экстрасенсам и прочим любителям нечисти. Хотя на дворе стояли советские времена, найти их интересующимся проблем не было. И пусть бы бегала она, сколько угодно (в наговоры и порчу лично я не верю). Но посчастливилось ей попасть на прием к бабке-знахарке, или ведунье, не знаю, как назвать, но она травки разные собирала. И дала отцовой матери склянку с какой-то настойкой, велев подливать невестке в чай.Однажды утром, попив чая, у Настасьи резко закрутил живот, да так сильно, что хоть волком вой. Увидев побледневшую врагиню, испугалась даже сама Аглая. А когда под девушкой начала растекаться лужа крови, она первая бросилась звонить в скорую. У мамы был выкидыш, на 12-й неделе беременности. От травки это случилось или нет, неизвестно. Но от испуга поздно раскаявшаяся мать призналась во всем сыну: и про гадалок, и про бабку-знахарку. Папа тогда только молча хлопнул дверью и уехал к жене в больницу. А когда вернулся, нашел мать мертвой. Инфаркт.Казалось бы, на этом должна была история закончиться. Ан нет. После похорон в доме начались стуки, шорохи, скрипы. В спальне покойной, которую молодые закрыли на замок, кто-то горестно вздыхал, а однажды, протирая зеркало, мама отчетливо увидела в нем свою мертвую свекровь! Но смотрела она оттуда не как обычно: презрительно и с поджатыми губами, а жалобно и как будто о чем-то хотела попросить. Той же ночью маме приснился сон: она стояла на кладбище перед могилой свекрови, и вокруг никого не было. Проснувшись, мама испытывала неприятное чувство, ей все время казалось, что она должна что-то сделать, но не знала, что. Сон повторялся каждую ночь. Маме посоветовали обратиться к шаману.Впав в транс, грузный мужчина лет 40 вдруг заговорил высоким женским голосом свекрови: «Настя, прости, прости!». Минут пять подряд он выкрикивал имя матери, а потом сник и резко проснулся, заговорив уже своим голосом. Шаман рассказал, что свекрови нет покоя на том свете, она очень раскаивается в том, что убила внучку, и просит прощения.В тот же день мама с папой съездили на могилку к бабушке и сказали, как советовал шаман, глядя прямо в портрет, что прощают ее и не злятся. А когда отец уже развернулся спиной, мама торопливо присела на корточки возле могилки: «Аглая Федоровна, ты забрала у меня малыша, ты и пошли другого. Будет девочка, клянусь, назову твоим именем».Вот, собственно, и все. Аглая – это я. Появилась на свет через 9 месяцев после случившегося.Автор - Аглая Федотова.

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