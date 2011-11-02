Клятва на могиле
Эту историю мне рассказала мама. Произошла она во времена, когда меня даже в планах не было. Отец с матерью только познакомились и начали, как говорится, женихаться. Мама была из бедной семьи и с первого взгляда не понравилась будущей свекрови. Кто знал, что из простой неприязни может вырасти настоящая трагедия. Чтобы не путаться, буду называть родителей по именам.
Впрочем, встретила Аглая Федоровна девушку очень ласково: накормила, расспросила и, выяснив все детали, поманила пальцем сына, мол, на минуточку, есть разговор. Из прикрытой двери 20-летняя Настенька довольно отчетливо слышала, как мать громким шепотом отчитывает ее Сережу за невесту, которая пришлась явно не ко двору: «Ты с ума сошел! Голодранку! В мой дом! Да у меня золото в шкафу, ой сопрет...».
Щеки Настасьи загорелись от обиды, и девушка, не желая слушать оскорблений, пулей выскочила в коридор. Спешно надевая старенькие ботинки, она кожей ощущала, как сверлит ее взглядом неприятная старуха. А та, как ни в чем не бывало, подошла к невесте сына, обняла и сахарным голоском пропела: «Девочка моя, ты сама понимаешь, не пара тебе наш Сергей. Я не для того в 40 лет рожала, чтобы отдать в руки такой, как ты, все наше нажитое добро. Ты найдешь себе ровню, а Сереже нужна девочка из хорошей семьи - объединиться капиталами, так сказать».
Настя еле вырвалась из цепких объятий той, что недавно угощала ее разносолами, и, не прощаясь, вылетела из дома. На скамейке во дворе любимого она проплакала до вечера в надежде, что вот-вот Сережа выбежит с извинениями. Но ни через час, ни через два парень не пришел. Рыдая, она побрела домой, с центра Улан-Удэ в 40-й квартал. Денег у несчастной не было даже на трамвай.
Дома, в бараке, поругавшись в очередной раз с пьяной матерью, Настя расстелила на кухне свою продранную раскладушку и начала укладываться, как вдруг в дверь постучали.
На пороге, виновато опустив голову, стоял ее Сережа. Рядом лежала плотно набитая сумка.
«Насть, ты прости, что сразу не вышел, - бубнил возлюбленный, не глядя в глаза. - Я думал, уговорю мать, но та уперлась, она у меня такая, упрямая. Ты это, давай у тебя поживем, а она успокоится, еще звать будет».
Обрадованная Настя с радостью пустила жениха в дом, и вскоре они без торжества расписались. Здесь так и хочется написать, что жили долго и счастливо. Но нет, совсем не так. На этом моменте мама, когда рассказывает, всегда начинает нервно чесаться. С тех пор у нее начался нервный дерматит и не проходит до сих пор.
Дня не проходило без козней матери Сергея: звонки с проклятиями, угрозы, спектакль с инфарктом и вызовы сына к смертному одру умирающей маменьки - все пережили мои несчастные родители. Здесь нужно оговориться, что бабуля была вдовой. Муж ее умер почти сразу после рождения наследника, оставив семье 4-комнатную квартиру в центре города, дачу, машину и неплохой денежный запас (дед, как я поняла, занимал какой-то крупный пост то ли в Новосибирске, то ли в Красноярске, а в Улан-Удэ они переехали, когда он вышел на пенсию).
Но вернемся к событиям давних лет. Итак, поняв, что измором сына с невесткой не возьмет, Аглая Федоровна решила перейти к хитрости. Она сделала вид, что простила: позвала их жить к себе, и тут началось. Оказывается, милая бабуля увлеклась походами к гадалкам, экстрасенсам и прочим любителям нечисти. Хотя на дворе стояли советские времена, найти их интересующимся проблем не было. И пусть бы бегала она, сколько угодно (в наговоры и порчу лично я не верю). Но посчастливилось ей попасть на прием к бабке-знахарке, или ведунье, не знаю, как назвать, но она травки разные собирала. И дала отцовой матери склянку с какой-то настойкой, велев подливать невестке в чай.
Однажды утром, попив чая, у Настасьи резко закрутил живот, да так сильно, что хоть волком вой. Увидев побледневшую врагиню, испугалась даже сама Аглая. А когда под девушкой начала растекаться лужа крови, она первая бросилась звонить в скорую. У мамы был выкидыш, на 12-й неделе беременности. От травки это случилось или нет, неизвестно. Но от испуга поздно раскаявшаяся мать призналась во всем сыну: и про гадалок, и про бабку-знахарку. Папа тогда только молча хлопнул дверью и уехал к жене в больницу. А когда вернулся, нашел мать мертвой. Инфаркт.
Казалось бы, на этом должна была история закончиться. Ан нет. После похорон в доме начались стуки, шорохи, скрипы. В спальне покойной, которую молодые закрыли на замок, кто-то горестно вздыхал, а однажды, протирая зеркало, мама отчетливо увидела в нем свою мертвую свекровь! Но смотрела она оттуда не как обычно: презрительно и с поджатыми губами, а жалобно и как будто о чем-то хотела попросить. Той же ночью маме приснился сон: она стояла на кладбище перед могилой свекрови, и вокруг никого не было. Проснувшись, мама испытывала неприятное чувство, ей все время казалось, что она должна что-то сделать, но не знала, что. Сон повторялся каждую ночь. Маме посоветовали обратиться к шаману.
Впав в транс, грузный мужчина лет 40 вдруг заговорил высоким женским голосом свекрови: «Настя, прости, прости!». Минут пять подряд он выкрикивал имя матери, а потом сник и резко проснулся, заговорив уже своим голосом. Шаман рассказал, что свекрови нет покоя на том свете, она очень раскаивается в том, что убила внучку, и просит прощения.
В тот же день мама с папой съездили на могилку к бабушке и сказали, как советовал шаман, глядя прямо в портрет, что прощают ее и не злятся. А когда отец уже развернулся спиной, мама торопливо присела на корточки возле могилки: «Аглая Федоровна, ты забрала у меня малыша, ты и пошли другого. Будет девочка, клянусь, назову твоим именем».
Вот, собственно, и все. Аглая – это я. Появилась на свет через 9 месяцев после случившегося.
Автор - Аглая Федотова.
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Сегодня, 16:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 712Комментарии: 5
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