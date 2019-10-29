Мистические события в жизни

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 77 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 19:02 by

Здравствуйте. Нынче хватило духу написать вам письмо. А вдохновили меня недавние посиделки с подругами, которые закончились, как обычно, откровениями. Как-то незаметно разговор перешел на мистические события в жизни. И вот что удивительно, оказывается, у каждой из нас был опыт, связанный с чем-то, что объяснить невозможно. Заранее отмечу, что все мы – дамы серьезные, специалисты с высшим образованием.Варя у нас самая прагматичная и выдержанная. Работает экономистом, никогда мы не видели ее в слезах или отчаянии. Она из тех людей, что не поддаются общественному мнению, и поступает всегда только так, как считает сама нужным. Поэтому от нее я совсем не ожидала услышать такую историю. Оказывается, несколько лет назад на руке, в районе запястья, у нее опухла и воспалилась косточка. Врачи говорили то артрит, то растяжение связок, назначали лекарства, физиотерапию, но все было бесполезно. А однажды соседка посоветовала сходить к местной бабушке-знахарке. Варя, конечно, фыркнула и посмеялась. Но боль становилась все невыносимей, и пришлось ей поступиться своими принципами.Местная ведунья посоветовала ей съездить на кладбище к тезке (!) и потереть больную руку могильной землей.Условие такое было, что могила должна быть обязательно свежей, не позже, чем полгода назад. Короче говоря, на улан-удэнском кладбище Варька нужную могилку не нашла. И тут ее осенило! Всего пару месяцев назад в Иркутске похоронили ее родную бабку, в честь которой ее и назвали. Видно было совсем плохо, раз Варя решилась на авантюру - добралась до кладбища и взяла землю. Болячка прошла буквально на следующее утро. Хотя… возможно, что просто лечение, наконец, помогло.Ирина тоже никогда не отличалась особой внушаемостью, но вот, поди же ты, и ей выпало общение с неизведанным. Лет десять назад запил у нее сильно муж, Егор. Жили они тогда в Онохое. Причем всегда тихий и беззлобный мужик вдруг как с цепи сорвался: начал гонять жену и детей, распускать кулаки, да так, что приходилось пару раз прятаться у соседей. В один из таких вечеров женщина, у которой укрылась семья, призналась, что «смотрит» на воде: типа гадает и видит прошлое-будущее. Предложила и Ирке глянуть. Короче говоря, уединились они в комнате, и гадалка, вглядываясь в дно банки, спрашивает Иру: «У тебя родственница есть со шрамом на губе, брюнетка?» Немного подумав, Иришка вспомнила: «Конечно, это же Лидка, сестра моя двоюродная. С заячьей губой родилась. Операцию сделали, почти незаметно, но шрамик остался».- Она тебе зла желает, завидует, прямо вся злобой исходит, - выдала гадалка- Ой, что делать то теперь? – перепугалась подруга- Придешь домой, обыщи все, она должна оставить что-то острое.Поговорили да забыли. Иришка сделала вид, что поверила, а сама ухмыльнулась в душе и ушла домой. С тех пор прошел где-то месяц. Егор продолжал буянить, Иринка прятаться. Все по накатанной колее. Наступило лето, и женщина решила прибраться на чердаке – выбросить ненужный хлам, провозилась со шмотками до вечера, и уже под конец....В карманах старого пальто Егора обнаружила целую кучу сломанных вязальных спиц.Тут-то она и вспомнила слова гадалки. А заодно на ум пришло и то, что именно с Лидой в прошлом году они также убирали чердак, и именно с тех пор Егор и ошалел. Отнесла Иринка гадалке спицы, та их забрала и сказала, что теперь можно ни о чем не беспокоиться. Так и вышло. Егор перестал пить, взялся за ум, позже они даже переехали в город и открыли свой небольшой бизнес.А теперь пришла и моя очередь рассказать вам свою историю. Не сказать, чтобы это было сильно страшно, но неприятно. Было это почти шесть лет назад. На свет только появилась моя дочка. Еще в родильном доме сказали, что у нее пупочная грыжа. Педиатр объяснил, что когда малышка начнет садиться, вставать, то мышцы брюшного дна окрепнут и грыжа пройдет. В среднем, пупочная грыжа затягивается к 6 месяцам или году. Назначили также массаж. Но, как это часто бывает, с советами набежала родня: одни велели привязывать медный «пятачок» прямо к пупку, другие, несмотря на все мои протесты, тащили «заговаривать» к бабкам. В течение полугода родные таскали нас по ведуньям всех мастей по всем близлежащим районам Бурятии. Были в Иволгинском, Селенгинском, Заиграевском, Тарбагатайском районах.Все старушки действовали одинаково: крестили пупок, чего-то там якобы перекусывали, делали что-то наподобие массажа и обещали, что грыжа вылечена.Но пупок оказался упрямым, вместо того, чтобы стыдливо втянуться и превратиться в аккуратный кружочек, он угрожающе рос, увеличивался в размерах, словно насмехаясь над нами, мол, зря вы тут меня зашептываете и святой водой поливаете.К 4 месяцам пупочная грыжа достигала 8 сантиметров, а при плаче вытягивался в 10-сантиметровую линейку. Но хирурги оперировать не брались, ребенок был еще мал и доктора надеялись, что мышцы все же окрепнут и грыжа исчезнет. Исправно посещая врачей, приходилось, чтобы не обидеть родственников, таскать малышку по знахаркам. Одна другой была хлеще, но все рекорды побила не старая вроде женщина, проживающая в Улан-Удэ. Она поставила заговаривание грыж и «отливание испуга» (да-да, есть такая услуга) на поток. И содрала с нас в общей сложности тысяч пять рублей (500 рублей за каждый из десяти приемов).Ходили мы в ту пору с моими родителями, которые свято верили этой женщине. Я не могла обидеть отца и мать, поэтому покорно возила дочь. Но видно что-то было в моем лице такое, что оскорбило гадалку. И, когда на десятый день она торжественно заявила, что грыжа исчезла, я не выдержала и подняла малышку со стола (в положении лежа, пупок уходил, но стоило поднять младенца, как он буквально «выстреливал») и, произнеся что-то вроде: «Ага, как же!», - вышла прочь из комнаты. Вслед я услышала, как гадалка пробормотала что-то о неверующих, которые поверят.В этот же день я потеряла голос: сначала охрипла, осипла, а потом и вовсе перестала издавать даже сдавленный шепот. В моей квартире перегорели разом все лампочки, стухла курица, оставленная утром размораживаться на кухонном столе, а потом и вовсе в шаге от меня упала тяжелая люстра в гостиной.Но, что очень странно, как неприятности начались неожиданно, так и закончились. Утром способность говорить ко мне вернулась, и череда странных событий больше не повторялась. Было это совпадением или своеобразным «уроком» от колдуньи, я не знаю. К слову, вскоре дочку все-таки прооперировали, и сейчас у нас все в порядке.Автор - Римма З.

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