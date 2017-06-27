Как я в пятнашки с Богом играл

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

Rudoznatetz Просмотров: 421 Комментарии: 2 +9 Сегодня, 05:35 by

История приключилась в июльский полдень. Получив задание от руководства: нанести клеймом порядковые номера на запасных частях фабричного оборудования, я взял набор ударных штампов, молоток и направился на открытый склад.... на днях в гости приехала тётка, которая без фанатизма, но весьма ревностно исповедовала одну из мировых религий. И на почве этих исповедей, каждый день, вечером, разгорались нешуточные дебаты: чья вера правильнее. Отец отстаивал собственные убеждения. Тётка - его старшая сестра - рассказывала о своих взглядах. Я же занимал нейтральную сторону: интересно было слушать рассказы о иных доктринах, весьма кардинально отличавшихся от привычного православия. Впрочем, в своих суждениях я был, скорее, неверующим Фомой: докажите, что оно есть, а я, быть может, и поверую...День выдался мягкий: солнце то и дело скрывалось за облаками, а полуденный зной разгонялся лёгким ветерком. Словом, в такую погоду очень приятно работать на улице, выполняя необременяющие задания. Главное, чтобы подальше от начальства и шумного грохочущего цеха.Вперемешку высыпав стальные брусочки цифровых штампов в карман робы, я вышагивал по дороге, размышляя над тёткиными словами о Всевышнем. Может, где-то даже был с нею согласен, но всё равно жаждал получить какого-либо чуда. И вот, набравшись наглости, я поднял лицо вверх и заявил:- Если Ты есть, то яви мне какое-нибудь чудо. Ну, например, пусть я сейчас из кармана, не глядя, достану клеймо с цифрой "1"."Надо же, какая пафосная, но библейская фраза получилась", - хмыкнул я сам себе. Но запустил руку в карман и наугад вытащил один из стальных штампов. Развернув боёк, я уставился на цифру "1".- Случайность, - заявил я, возвращая клеймо обратно в карман. - Давай, в том же духе, цифру "2".Вновь сунул руку в карман, и совершенно из другого места вытащил очередной штамп. "2" - вещало клеймо.- Чертовщина какая-то, - пробормотал я. Но так просто сдаваться не собирался. - Давай так, я поверю в Твоё существование, если и далее вытащу по порядку все клейма и закончу цифрой "0". Но каждый раз вытащенное клеймо я буду опускать обратно в карман и встряхивать, чтобы всё перемешалось. Сократ, как говорится, мне друг, но истина должна быть.С этими словами я опустил клеймо "2" обратно в карман рабочей куртки и энергично встряхнул его, прислушиваясь к звону стальных брусков.Очередной штамп. "3". Звон перемешиваемых штампов."4". К встряхиванию добавил руку, что тщательно переворошила содержимое кармана. "5".- Не может же такого быть...Цифра "6" отправилась обратно в карман и взялась звонко постукивать в мешанине штампов."7". Я забыл, куда мне надо идти, следя за тем, чтобы клейма перемешивались самым тщательнейшим образом."8". Звон металла. "9". Да как так-то?! "0". Эксперимент окончен.Я вытер вспотевший лоб и посмотрел на небо. На какое-то мгновение мне показалось, что высь вспыхнула лазурной синевой, словно рассмеявшись моему неверию. Был ли я посрамлён? Сложно сказать. В очередной раз что-то преподало мне урок, который я всё равно продолжаю ставить под сомнение.PS. Шанс, что вы поочерёдно вытащите клейма с цифрами от 0 до 9 (при условии, что каждый раз вы опускаете клеймо обратно к остальным) составляет 1 из 10 миллиардов. Проще говоря, на языке статистики, этого не может произойти. Но, почему-то, произошло.

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