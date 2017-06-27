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Истории из жизни

Как я в пятнашки с Богом играл

Как я в пятнашки с Богом играл


История приключилась в июльский полдень. Получив задание от руководства: нанести клеймом порядковые номера на запасных частях фабричного оборудования, я взял набор ударных штампов, молоток и направился на открытый склад.

... на днях в гости приехала тётка, которая без фанатизма, но весьма ревностно исповедовала одну из мировых религий. И на почве этих исповедей, каждый день, вечером, разгорались нешуточные дебаты: чья вера правильнее. Отец отстаивал собственные убеждения. Тётка - его старшая сестра - рассказывала о своих взглядах. Я же занимал нейтральную сторону: интересно было слушать рассказы о иных доктринах, весьма кардинально отличавшихся от привычного православия. Впрочем, в своих суждениях я был, скорее, неверующим Фомой: докажите, что оно есть, а я, быть может, и поверую...

День выдался мягкий: солнце то и дело скрывалось за облаками, а полуденный зной разгонялся лёгким ветерком. Словом, в такую погоду очень приятно работать на улице, выполняя необременяющие задания. Главное, чтобы подальше от начальства и шумного грохочущего цеха.

Вперемешку высыпав стальные брусочки цифровых штампов в карман робы, я вышагивал по дороге, размышляя над тёткиными словами о Всевышнем. Может, где-то даже был с нею согласен, но всё равно жаждал получить какого-либо чуда. И вот, набравшись наглости, я поднял лицо вверх и заявил:

- Если Ты есть, то яви мне какое-нибудь чудо. Ну, например, пусть я сейчас из кармана, не глядя, достану клеймо с цифрой "1".

"Надо же, какая пафосная, но библейская фраза получилась", - хмыкнул я сам себе. Но запустил руку в карман и наугад вытащил один из стальных штампов. Развернув боёк, я уставился на цифру "1".

- Случайность, - заявил я, возвращая клеймо обратно в карман. - Давай, в том же духе, цифру "2".

Вновь сунул руку в карман, и совершенно из другого места вытащил очередной штамп. "2" - вещало клеймо.

Как я в пятнашки с Богом играл


- Чертовщина какая-то, - пробормотал я. Но так просто сдаваться не собирался. - Давай так, я поверю в Твоё существование, если и далее вытащу по порядку все клейма и закончу цифрой "0". Но каждый раз вытащенное клеймо я буду опускать обратно в карман и встряхивать, чтобы всё перемешалось. Сократ, как говорится, мне друг, но истина должна быть.

С этими словами я опустил клеймо "2" обратно в карман рабочей куртки и энергично встряхнул его, прислушиваясь к звону стальных брусков.

Очередной штамп. "3". Звон перемешиваемых штампов.

"4". К встряхиванию добавил руку, что тщательно переворошила содержимое кармана. "5".

- Не может же такого быть...

Цифра "6" отправилась обратно в карман и взялась звонко постукивать в мешанине штампов.

"7". Я забыл, куда мне надо идти, следя за тем, чтобы клейма перемешивались самым тщательнейшим образом.

"8". Звон металла. "9". Да как так-то?! "0". Эксперимент окончен.

Я вытер вспотевший лоб и посмотрел на небо. На какое-то мгновение мне показалось, что высь вспыхнула лазурной синевой, словно рассмеявшись моему неверию. Был ли я посрамлён? Сложно сказать. В очередной раз что-то преподало мне урок, который я всё равно продолжаю ставить под сомнение.

PS. Шанс, что вы поочерёдно вытащите клейма с цифрами от 0 до 9 (при условии, что каждый раз вы опускаете клеймо обратно к остальным) составляет 1 из 10 миллиардов. Проще говоря, на языке статистики, этого не может произойти. Но, почему-то, произошло.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:35 by RudoznatetzПросмотров: 421Комментарии: 2
+9

Ключевые слова: История из жизни цифры вероятность Всевышний вера авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 07:30
+3
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Комментариев: 1 110
Думаю Бог никому, ничего не доказывает.

Вы либо весьма удачлив, либо лукавый, Вам клеммы подбирал.

История хорошая, плюсовая.
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 09:27
+3
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Комментариев: 1 049
Как то вышли мы с дочками выгулять вечером нашего пёселя. Погода была хорошая, поздняя весна. Прогуливаясь, вели разговоры про непознанное. И тут старшая заявляет :"А я вот никогда в жизни не видела молнию. А так хочется!" Старшей на тот момент было 20 лет. И тут вдруг буквально за полминуты на небе образовалось темное облако и ка-а-а-к лупанула молния, прямо над нами. И всё, облако исчезло. Мы стояли с раскрытыми ртами.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
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