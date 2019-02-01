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Истории из жизни

Шалости овинника

Шалости овинника


Я начал собирать мистические истории и придумывать свои по одной причине – чтобы справиться со своими детскими страхами. То есть, выражаясь проще – клин клином вышибают. Ну и вышиб, причём успешно. Да так успешно, что прилип к этому делу на всю жизнь, это превратилось в хобби.

Конечно, основная часть услышанных мною историй объясняются вполне обычными причинами, а часть – вообще выдумка. Но, как говорит мой хороший знакомый: «Даже если десять процентов из этого – правда, то есть, над чем задуматься».

Сегодняшняя история была рассказана мне моей матерью. Она и обе бабушки – первые мои рассказчицы. Особенно много знала моя бабушка по маминой линии, я не раз буду упоминать её в моих рассказах. К сожалению, многие её истории
слишком уж мрачные. Но кое-что поведаю. Итак, история.

Дело было в семидесятых годах. Я тогда совсем молодой была, мы только поженились, жили с папой твоим в стареньком домике дореволюционной постройки.

В ту субботу мы собирались в баню к свекрови, бабке твоей, своей бани на тот момент ещё не было. Времени было мало, и, чтобы не идти обратно потемну, я решила подоить корову раньше положенного срока, чтобы всё успеть.

Было лето, Красуля, корова, стояла в поднавесе, летней пристройке хлева. В стадо мы её не водили тогда, на то были причины, сейчас не о них разговор.

Когда я пришла подоить её, то долго не могла сесть и приняться за дело, Красуля ни в какую не успокаивалась, сбивала ведро, била по мне хвостом. Наконец, она успокоилась, и я принялась за дойку.

Когда молока было уже с полведра, с огорода вдруг прилетел большой ком земли и упал возле меня. Не успела я испугаться, как следующий ком ударил в ведро и сбил его. Молоко растеклось по земле.

С гневом я выбежала в огород, намереваясь хорошо отчитать шалуна, но там никого не было. Огород был абсолютно пуст, и, даже если и был какой проказник, ему попросту негде было бы спрятаться, огород хорошо просматривался.

С горем пополам мне, наконец, удалось закончить начатую работу. Отнеся домой молоко, я рассказала папе о происшествии, но он только пожал недоумённо плечами, да посмеялся. Он ведь сроду ни в Бога, ни в чёрта не верил, ты знаешь.

Вечером, после бани, я поведала обо всём свекрови. Та без тени сомнения сказала:

- Это овинник.

- Какой овинник, мам, ты о чём?

- Овинник - тот же домовой, только живёт в хлеву. Вот он тебе и намекал, что нечего в неурочное время корову тревожить. Ты не бойся, он добрый. С ним только в мире надо жить, и делать всё в своё время!

Автор - канал Копилка историй.
Источник.

Сегодня, 06:36 by Сделано_в_СССРПросмотров: 542Комментарии: 4
+12

Ключевые слова: Свекровь баня корова дойка овинник порядок

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 08:45
0
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Публикаций: 4
Комментариев: 569
Ну вот! А я тут читала, что овинник злой персонаж.... Наговаривает mmmm
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#2 написал: Barbelo
Сегодня, 12:41
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 77
Безусловно плюс за историю.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#3 написал: верю-не верю
Сегодня, 13:20
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Публикаций: 4
Комментариев: 386
Прям интересно узнать про такого Овинника, надо же, требует соблюдать порядок, приучает к дисциплине. Строгий воспитатель, да и только, но вот зачем молоко разливать.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#4 написал: LudaM
Сегодня, 13:32
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Репутация: (85|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 815
Цитата: верю-не верю
но вот зачем молоко разливать.

Так он сначала корове покоя не давал ) Мы ж упрямые, если захотели доить сейчас - будем доить сейчас.
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
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