Шалости овинника

Сделано_в_СССР Просмотров: 542 Комментарии: 4 +12 Сегодня, 06:36 by

Дело было в семидесятых годах. Я тогда совсем молодой была, мы только поженились, жили с папой твоим в стареньком домике дореволюционной постройки.В ту субботу мы собирались в баню к свекрови, бабке твоей, своей бани на тот момент ещё не было. Времени было мало, и, чтобы не идти обратно потемну, я решила подоить корову раньше положенного срока, чтобы всё успеть.Было лето, Красуля, корова, стояла в поднавесе, летней пристройке хлева. В стадо мы её не водили тогда, на то были причины, сейчас не о них разговор.Когда я пришла подоить её, то долго не могла сесть и приняться за дело, Красуля ни в какую не успокаивалась, сбивала ведро, била по мне хвостом. Наконец, она успокоилась, и я принялась за дойку.Когда молока было уже с полведра, с огорода вдруг прилетел большой ком земли и упал возле меня. Не успела я испугаться, как следующий ком ударил в ведро и сбил его. Молоко растеклось по земле.С гневом я выбежала в огород, намереваясь хорошо отчитать шалуна, но там никого не было. Огород был абсолютно пуст, и, даже если и был какой проказник, ему попросту негде было бы спрятаться, огород хорошо просматривался.С горем пополам мне, наконец, удалось закончить начатую работу. Отнеся домой молоко, я рассказала папе о происшествии, но он только пожал недоумённо плечами, да посмеялся. Он ведь сроду ни в Бога, ни в чёрта не верил, ты знаешь.Вечером, после бани, я поведала обо всём свекрови. Та без тени сомнения сказала:- Это овинник.- Какой овинник, мам, ты о чём?- Овинник - тот же домовой, только живёт в хлеву. Вот он тебе и намекал, что нечего в неурочное время корову тревожить. Ты не бойся, он добрый. С ним только в мире надо жить, и делать всё в своё время!Автор - канал Копилка историй.

Ключевые слова: Свекровь баня корова дойка овинник порядок

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