Вредный домовой

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

KatyFox Просмотров: 196 Комментарии: 2 +3 Вчера, 21:27 by

В 1996 родители получили желанную двушку в новостройке. На 9 этаже кроме нас проживало ещё три семьи - все люди порядочные, дружелюбные, благополучные. Отношения с ними сложились теплые, соседи, в основном женщины, любили захаживать к нам в гости. В один из таких вечеров, когда мама угощала Иру, Марину и Надю своим фирменным пирогом, я ненароком подслушала их разговор.- Девки, спать не могу, боюсь! - возбужденно верещала незамужняя соседка Марина, - дома у меня чертовщина какая-то завелась! Думала, что мерещится, но нет: уже которую ночь кто-то трясёт на кухне ложками, гремит посудой, сбрасывает на пол салфетницу и лазит в стенке с хрусталем!- Мужика бы тебе, - спокойно ответила домохозяйка Ира, - чтоб не страшно было. От одиночества, знаешь ли, крыша быстро съезжает, а там уже и не такое причудится.- Да ну тебя, с твоими советами, - отмахнулась Марина, - зря я рассказала.В разговор вмешалась Надя:- Марин, это шалит домовой. Испугать тебя хочет. Видимо, ты его обидела чем-то. Задобри хозяюшку: оставь ему на кухне конфетку, а если не хочешь, чтобы он твой дом охранял - прогони его, я сейчас расскажу как именно.И рассказала.В общем, Марина решила домового всё же не задобрить, а прогнать, уж очень боялась она его проделок. Через пару дней похвасталась, что в квартире, наконец, стало тихо и спокойно, а мы за неё были, конечно же, рады - выглядела подруга свежо и бодро.Как думаете, что же произошло потом? Соседкин домовой поселился у нас и делал всё то же самое, о чем недавно рассказывала Марина.Всё начиналось с пропажи небольших предметов. Например, собираюсь я в школу и точно помню, что ключи положила на комод в прихожей. Пока причешусь, подкрашу в ванной губы, обуюсь - от ключей уже и след пропал. Скоро должен начаться урок, а я не могу выйти из дома, нервничаю, бегаю в поисках и ничего не нахожу. Опускаюсь на табуретку в кухне и тихонько плачу - опять учительница сделает мне замечание. Успокоюсь немного и продолжу искать. Снова иду в прихожую, а на комоде, будто и не исчезли вовсе, лежат те самые ключи, да ещё и на самом видном месте. Таким же волшебным образом в квартире стали пропадать шариковые ручки, мамины колечки, резинки для волос и прочая мелочь.Дальше события развивались по уже известному нам сценарию. Как только стемнеет и все лягут спать, на кухне слышалось, как невидимый гость шлёпал по полу маленькими босыми ножками, скрипел дверцами нижних кухонных ящиков, гремел посудой, шелестел пакетами. Мама его по началу совсем не боялась и даже подкармливала печеньем и драже. Эти угощения с виду всегда оставались нетронутыми, однако мы замечали, что после лакомства наш покой никто не беспокоил две-три недели, а то и целый месяц.Однажды наш обитатель очень нас напугал. Был поздний вечер. Мы с мамой отдыхали перед телевизором, смотрели кино. В метре от дивана, на котором мы лежали, по правую сторону от нас стояла старая советская стенка, одна из зон которой имела вид застекленного шкафчика с полочками, где пылились хрустальные бокалы, стаканы, рюмки, конфетницы и прочая домашняя утварь. Свет был выключен, зал освещался лишь синим мерцанием телевизора, с экрана доносились негромкие диалоги главных героев фильма, мои глаза уже слипались от усталости... И тут внезапно раздался громкий мелодичный звон - как будто кто-то провел пальцем по бокалам. "Дззззыыынннннь" - и мы с мамой в одночасье вскочили с дивана. Сердце, казалось, ушло в пятки...Однако это был не самый страшный инцидент с домовым. Самое неприятное случилось со мной, когда родители работали в ночную смену, и я осталась одна. Проснувшись посреди ночи, я побрела в темноте прямиком на кухню - хотелось пить. Большая луна светила прямо в окно. Её холодный голубой свет падал на пол. Набрав в чашку воды и сделав пару глотков, я заметила, как в дальнем тёмном углу верхнего подвесного кухонного шкафчика сидит пушистое тельце и молча таращится на меня большими круглыми глазищами.- Господи, Мося, как ты туда забралась? - пробубнела я, обращаясь к своей кошке, потом, повернувшись к ней спиной, чтобы ещё раз полюбоваться луной, добавила. - Вот и сиди теперь там, я за тобой не полезу.Оставив чашку на столешнице, равнодушно пройдя мимо светящихся глаз, я вернулась в комнату. Каково же было моё удивление, когда я увидела, что мой домашний питомец мирно спал, свернувшись калачиком в кресле, стоявшем рядом с моей кроватью. Сказать, что я, чуть было, не упала в обморок от страха - ничего не сказать. Панически ужас не отпускал меня до рассвета. Такие вот дела, товарищи, такие дела...P.S. Хозяюшка наш уже много лет практически не выдаёт своего присутствия. Лишь изредка любит пошутить над нами - как и раньше, прячет мелкие предметы, которые затем оставляет на самом видном месте.

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