В нашем доме ходит и говорит кто-то невидимый

Фея леса Просмотров: 629 Комментарии: 10 +12 Сегодня, 10:08 by

В 2007 году мои родители приобрели хороший домик. Раньше в нем жила какая-то бабушка, потом ее дети забрали к себе, а домик продали.И вот однажды (было это осенью 2014 года) я осталась ночевать в этом домике с трехмесячной дочкой. В третьем часу ночи встала, чтобы приготовить ей попить. Вышла на кухню - и слышу над головой на чердаке шаги. Кошка? Нет, слишком тяжелые шаги, словно человеческие. Перепугалась ужасно.А потом, через какое-то время, папа остался ночевать в доме один. И говорит: "Слышу на чердаке шаги, а время тоже около трех ночи". Вспомнил, как я рассказывала об этом. Взял фонарик, бегом на чердак. Никого! Да и попасть туда с улицы невозможно - только из коридора дома.А шаги тяжелые... Не кошка, не собака и тем более не птица. И, как потом заметили, слышны эти шаги только тогда, когда в доме кто-то остается один!Во дворе дома есть баня. Этим летом пошла я туда. Начала мыться и вдруг отчетливо слышу, как меня зовет папа:- Катя, Катя!Я быстро ополоснулась, вытерлась, оделась и - бегом домой. Прибегаю, спрашиваю отца, зачем звал. Он смотрит, недоумевая, говорит, что из дома не выходил и не звал никого. Странно...Через неделю я снова ушла в баню. Моюсь, вдруг дверь открывается, заглядывает мама и спрашивает, что случилось. Оказывается, они с папой слышали, как я их звала. Оба слышали! Такое повторялось еще пару раз.Однажды папа днем лег отдохнуть и заснул. Просыпается оттого, что по дивану рядом с ним кто-то ходит. Думал, это кот. Открывает глаза - никого. Потом ночью проснулся от звука шагов, подумал, что я или мама вышли в коридор. Но все спят, а шаги раздаются. Папа очень испугался. Даже, говорит, пошевелиться не мог, тело словно застыло, мурашки по коже.А буквально на днях у нас с мамой на глазах упал пульт от телевизора. Просто лежал себе на столе. И вдруг - бац! - уже на полу! Как? Почему?Еще я постоянно вижу мужской силуэт в темной одежде. Высокий. То у окна пройдет, то по комнате, то стоит у газовой плиты. Вижу его, что называется, боковым зрением. Но стоит перевести взгляд в сторону видения, как там никого.Однажды этот силуэт мы с мамой увидели в окне. Подумали, что это папа прошел. Но когда мы отца спросили, тот ответил, что там не проходил.Вот такие странности происходят у нас в доме.Автор: Екатерина БИГАЧЕВА, п. Комсомольский, Республика Мордовия.

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