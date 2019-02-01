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Истории из жизни

В нашем доме ходит и говорит кто-то невидимый

В 2007 году мои родители приобрели хороший домик. Раньше в нем жила какая-то бабушка, потом ее дети забрали к себе, а домик продали.

И вот однажды (было это осенью 2014 года) я осталась ночевать в этом домике с трехмесячной дочкой. В третьем часу ночи встала, чтобы приготовить ей попить. Вышла на кухню - и слышу над головой на чердаке шаги. Кошка? Нет, слишком тяжелые шаги, словно человеческие. Перепугалась ужасно.

А потом, через какое-то время, папа остался ночевать в доме один. И говорит: "Слышу на чердаке шаги, а время тоже около трех ночи". Вспомнил, как я рассказывала об этом. Взял фонарик, бегом на чердак. Никого! Да и попасть туда с улицы невозможно - только из коридора дома.

А шаги тяжелые... Не кошка, не собака и тем более не птица. И, как потом заметили, слышны эти шаги только тогда, когда в доме кто-то остается один!

Во дворе дома есть баня. Этим летом пошла я туда. Начала мыться и вдруг отчетливо слышу, как меня зовет папа:

- Катя, Катя!

Я быстро ополоснулась, вытерлась, оделась и - бегом домой. Прибегаю, спрашиваю отца, зачем звал. Он смотрит, недоумевая, говорит, что из дома не выходил и не звал никого. Странно...

Через неделю я снова ушла в баню. Моюсь, вдруг дверь открывается, заглядывает мама и спрашивает, что случилось. Оказывается, они с папой слышали, как я их звала. Оба слышали! Такое повторялось еще пару раз.

Однажды папа днем лег отдохнуть и заснул. Просыпается оттого, что по дивану рядом с ним кто-то ходит. Думал, это кот. Открывает глаза - никого. Потом ночью проснулся от звука шагов, подумал, что я или мама вышли в коридор. Но все спят, а шаги раздаются. Папа очень испугался. Даже, говорит, пошевелиться не мог, тело словно застыло, мурашки по коже.

А буквально на днях у нас с мамой на глазах упал пульт от телевизора. Просто лежал себе на столе. И вдруг - бац! - уже на полу! Как? Почему?

Еще я постоянно вижу мужской силуэт в темной одежде. Высокий. То у окна пройдет, то по комнате, то стоит у газовой плиты. Вижу его, что называется, боковым зрением. Но стоит перевести взгляд в сторону видения, как там никого.

Однажды этот силуэт мы с мамой увидели в окне. Подумали, что это папа прошел. Но когда мы отца спросили, тот ответил, что там не проходил.

Вот такие странности происходят у нас в доме.


Автор: Екатерина БИГАЧЕВА, п. Комсомольский, Республика Мордовия.
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Сегодня, 10:08 by Фея лесаПросмотров: 629Комментарии: 10
+12

Ключевые слова: Домовой шаги шаги по ночам чердак баня

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 11:02
+2
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Репутация: (210|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 497
Да уж, не стоит доверять боковому зрению. Это выяснили уже очень давно!
А все эти звуки.... Как я поняла, их много кто у себя дома слышит, особенно если это частный домик, особенно если это деревянный домик!!
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#2 написал: Прохожий
Сегодня, 12:30
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (44|0)
Публикаций: 94
Комментариев: 1 027
Я почитал комментарии к другим подобным историям. Меня почти убедили, что это была синичка.
Зарегистрирован: 19.01.2011
     
#3 написал: Lilit Dji
Сегодня, 12:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
склонна верить в боковое зрение. Я чаще всего дома чёрного кота вижу. Истории +
Зарегистрирован: 28.01.2018
#4 написал: Глюпискатин
Сегодня, 13:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 75
Извиняюсь, ежели кто-то сочтёт за оффтоп, но этот вопрос у меня давно назрел ко всем историям про непонятные шаги

Вышла на кухню - и слышу над головой на чердаке шаги. Кошка? Нет, слишком тяжелые шаги, словно человеческие.


Из истории в историю повторяются такие рассуждения, если в доме есть кошки. Но разве кошки ходят не бесшумно? По-моему, их слышно только когда они спрыгивают или когда что-то свалят. Но шаги... кошки не стучат когтями, как птицы и некоторые собаки, они бесшумно ходят по любой поверхности, разве нет? Ну разве что через траву лезут, она шуршит. Так почему же счастливые владельцы кошек при непонятных шагах рассматривают кошачью версию? У меня-то своей и постоянной кошки нет, хотя в жизни моей они очень даже присутствуют, так, может, я чего не понимаю?
Зарегистрирован: 27.01.2015
#5 написал: ПИК НИК
Сегодня, 13:32
+1
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Репутация: (529|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 056
И соседей не спросили, может история печальная есть у дома.
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#6 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 13:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: (210|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 497
Цитата: Глюпискатин
кошки не стучат когтями

Я кошатница)) и кошки стучат когтями. Есть заводчики, которые стрегут когти у кошек. Я не стрегу. На полу у меня нет коров и других мягких покрытий. Когда в доме тихо, то можно услышать как при ходьбе кошка постукивает когтями. Это сто процентов. Котов слышно, когда они играют, бегают. Бегают они, кстати, очень сильно топая - словно кони!
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 13:51
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1192|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 562
надоели уже такие истории однотипные :(
ходят, мелькают..... жаль потраченного времени.
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#8 написал: Jako tako
Сегодня, 13:56
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 75
Вот честное слово, есть у меня неисполнимая мечта - купить старый каменный дом там, где я сейчас живу (и отремонтировать его), но после прочтения таких историй это желание пропадает. Мне своей мистики хватает, а тут ещё не хватало чужую «подцепить»..
История жуткая. Плюс.
И, кстати, мое боковое зрение меня никогда не подводило.

Цитата: Мать_Драконов
Цитата: Глюпискатин
кошки не стучат когтями

Я кошатница)) и кошки стучат когтями. Есть заводчики, которые стрегут когти у кошек. Я не стрегу. На полу у меня нет коров и других мягких покрытий. Когда в доме тихо, то можно услышать как при ходьбе кошка постукивает когтями. Это сто процентов. Котов слышно, когда они играют, бегают. Бегают они, кстати, очень сильно топая - словно кони!

Не то слово кони. Особенно в первый год своей жизни. Особенно ночью.
Я тоже кошатница.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#9 написал: Евангелион
Сегодня, 14:06
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Репутация: (6|1)
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Комментариев: 189
Часто слышал подобные истории. Поэтому сложно их оценить на правдивость...
Зарегистрирован: 20.09.2013
#10 написал: Фингал
Сегодня, 16:26
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Комментариев: 35
Цитата: Jako tako
Мне своей мистики хватает, а тут ещё не хватало чужую «подцепить»..



можно будет экскурсии водить (за плату конечно) показывая заезжим гостям и жителям города мистические чудеса :-)
в Иркутском музее князей Волконских случаются такие, правда пока там работают в режиме обычного музея
Зарегистрирован: 11.08.2019
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