Зов предков

Зов предковВообще, со своим дедом по материнской линии я никогда не была близка. Полноценный разговор о жизни у нас с ним произошел, когда мне было лет семнадцать, к тому времени я с родителями уже уехала из родного города в Москву и просто приехала погостить к ним.
В войну он был снайпером, дошел до Вены. Позже он отправился на борьбу с японцами. В общем, прошел через все "прелести" войны. И ни одного ранения! Вообще! Ничего! Его даже в лесу немцы подстерегли. Он бежал от них, а они в него стреляли... и не попали. Но дед сказал, что это не просто удача. Жил он в деревне, и была у них там бабка, которая заговоры читала. Так вот, всех деревенских ребят она заговорила. А чтоб нагляднее было, выстроили их всех в ряд, на собаку повесили молитву и отпустили ее. Все начали стрелять по собаке, но никто не попал. Так вот, в деревню ту вернулись все сыновья и мужья целыми и невредимыми.
А дальше по жизни дед мой увлекался чтением книг про знахарок разных, про исцеляющие молитвы. Говорил, что многому научился, что из тела своего ночами вылетал и путешествовал по миру, нравилось ему на Эйфелевой башне сидеть. Я, конечно, не знала, что думать, то ли старость пришла, то ли правду говорит, потому как звучало это все очень правдоподобно.
Потом я замуж вышла, забеременела первым ребенком, и дед через маму молитву мне передал. Читать ее нужно прям перед родами, она для матери, чтобы ничего не случилось, чтобы разрывов не было, в общем, от всех последствий и неудач в этом процессе уберегает.
Роды у меня были тяжелые, дочь рожала я 36 часов. Измучилась вся. Два часа поспала, встала и пошла, будто и не было ничего. Ни разрывов, ни кровотечений, все в порядке. Ну, мало ли, совпадение. Никакой мистики точно.
Через пять лет мы решили пойти за вторым ребенком. Когда я была на последних месяцах беременности, звонил дед и сказал, что так уж хочется ему на внука посмотреть! Просто мочи нет. Внучку видел, только внука осталось посмотреть. Но за месяц до родов он умер, а еще через месяц умерла и бабушка. На похоронах я не была, так как до них ехать почти две тысячи километров. Кстати, та молитва и второй раз мне помогла. Сын родился крупным - 4200, а у меня никаких разрывов! Врачи в шоке были.
Через три года решили мы семьей поехать на мою родину, с родственниками и друзьями повидаться. Но поехали мы к тетке моего папы, которого давно нет в живых, а с маминой родней еще не виделись. Так вот, поехали мы на кладбище, чтобы навестить папину могилку, да и заодно на могилку мужа моей тети съездить, он тоже умер пару лет назад. Я, конечно, расстроилась, что даже не знаю, где бабушка с дедушкой лежат, но что делать...
Поехали мы в самый конец кладбища, чтобы по пути всех пройти. Приходим на могилку дяди, травку начинаем дергать. Дочь рядом ходит, муж на дорогу вышел, по телефону болтал, а сын спокойно на лавочке сидел. Было ему на тот момент три года.
Потом он резко встал и как побежит, так быстро, так резво, что мы аж дар речи потеряли. Бежал меж могилками, легко их обегал, я за ним с трудом пробираюсь, муж по дороге бежит. И догнать не можем! Ребенка! И вот в один момент он просто остановился как вкопанный. Тут и я уже подоспела, и муж с дороги свернул к нам. Начали ругать его, что нельзя так по кладбищу бегать, мало ли, что может случиться. В этот момент я поворачиваю голову и вижу фото бабушки и дедушки! Мой сын прибежал ровно к их могилкам! Говорю мужу, мол, знакомься, это мои бабушка и дедушка. Сказать, что у нас волосы зашевелились - это ничего не сказать. Просто шок. Что это было? Как?!
Этих ответов нет. Но я уверена, что это не совпадение. Могилы находились далеко от того места, где мы были... Вот такая вот мистическая история. Есть еще.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21 by IRISHhhhПросмотров: 141Комментарии: 2
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