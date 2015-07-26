Зов предков

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:21

IRISHhhh Просмотров: 141 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 16:21 by

Вообще, со своим дедом по материнской линии я никогда не была близка. Полноценный разговор о жизни у нас с ним произошел, когда мне было лет семнадцать, к тому времени я с родителями уже уехала из родного города в Москву и просто приехала погостить к ним.В войну он был снайпером, дошел до Вены. Позже он отправился на борьбу с японцами. В общем, прошел через все "прелести" войны. И ни одного ранения! Вообще! Ничего! Его даже в лесу немцы подстерегли. Он бежал от них, а они в него стреляли... и не попали. Но дед сказал, что это не просто удача. Жил он в деревне, и была у них там бабка, которая заговоры читала. Так вот, всех деревенских ребят она заговорила. А чтоб нагляднее было, выстроили их всех в ряд, на собаку повесили молитву и отпустили ее. Все начали стрелять по собаке, но никто не попал. Так вот, в деревню ту вернулись все сыновья и мужья целыми и невредимыми.А дальше по жизни дед мой увлекался чтением книг про знахарок разных, про исцеляющие молитвы. Говорил, что многому научился, что из тела своего ночами вылетал и путешествовал по миру, нравилось ему на Эйфелевой башне сидеть. Я, конечно, не знала, что думать, то ли старость пришла, то ли правду говорит, потому как звучало это все очень правдоподобно.Потом я замуж вышла, забеременела первым ребенком, и дед через маму молитву мне передал. Читать ее нужно прям перед родами, она для матери, чтобы ничего не случилось, чтобы разрывов не было, в общем, от всех последствий и неудач в этом процессе уберегает.Роды у меня были тяжелые, дочь рожала я 36 часов. Измучилась вся. Два часа поспала, встала и пошла, будто и не было ничего. Ни разрывов, ни кровотечений, все в порядке. Ну, мало ли, совпадение. Никакой мистики точно.Через пять лет мы решили пойти за вторым ребенком. Когда я была на последних месяцах беременности, звонил дед и сказал, что так уж хочется ему на внука посмотреть! Просто мочи нет. Внучку видел, только внука осталось посмотреть. Но за месяц до родов он умер, а еще через месяц умерла и бабушка. На похоронах я не была, так как до них ехать почти две тысячи километров. Кстати, та молитва и второй раз мне помогла. Сын родился крупным - 4200, а у меня никаких разрывов! Врачи в шоке были.Через три года решили мы семьей поехать на мою родину, с родственниками и друзьями повидаться. Но поехали мы к тетке моего папы, которого давно нет в живых, а с маминой родней еще не виделись. Так вот, поехали мы на кладбище, чтобы навестить папину могилку, да и заодно на могилку мужа моей тети съездить, он тоже умер пару лет назад. Я, конечно, расстроилась, что даже не знаю, где бабушка с дедушкой лежат, но что делать...Поехали мы в самый конец кладбища, чтобы по пути всех пройти. Приходим на могилку дяди, травку начинаем дергать. Дочь рядом ходит, муж на дорогу вышел, по телефону болтал, а сын спокойно на лавочке сидел. Было ему на тот момент три года.Потом он резко встал и как побежит, так быстро, так резво, что мы аж дар речи потеряли. Бежал меж могилками, легко их обегал, я за ним с трудом пробираюсь, муж по дороге бежит. И догнать не можем! Ребенка! И вот в один момент он просто остановился как вкопанный. Тут и я уже подоспела, и муж с дороги свернул к нам. Начали ругать его, что нельзя так по кладбищу бегать, мало ли, что может случиться. В этот момент я поворачиваю голову и вижу фото бабушки и дедушки! Мой сын прибежал ровно к их могилкам! Говорю мужу, мол, знакомься, это мои бабушка и дедушка. Сказать, что у нас волосы зашевелились - это ничего не сказать. Просто шок. Что это было? Как?!Этих ответов нет. Но я уверена, что это не совпадение. Могилы находились далеко от того места, где мы были... Вот такая вот мистическая история. Есть еще.

Ключевые слова: Дед молитва роды кладбище могилки сын авторская история

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