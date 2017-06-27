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Истории из жизни

Домик

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Давно не заглядывал сюда. Зуд написать очередную историю имелся. Каюсь, но времени - увы и ах… Вот выдалось время для очередной истории, решил выложить. Как говорится: «От винта!!!».

Данную историю из разряда баек охотничьих рассказал мне мой очень близкий приятель. Как и я, он заядлый любитель поохотиться. Хлебом его не корми, дай выбраться куда нить в непролазные дебри, подальше от цивилизации. Уехать в тайгу на пару-тройку недель во время отпуска для него обычное дело. Вот и рассказал мне буквально на днях, после очередной вылазки, следующую историю.
Что такое лес? Рядовому обывателю, живущему в современном мегаполисе, за лес может и сойдет и простой небольшой подлесок, с аккуратненькими сосенками и березками, находясь в котором можно спокойно слышать гул автострады где-то рядом... Никаких непролазных дебрей, а сотовая связь будет показывать все «палки» на экране телефона. Можно пожарить в нем шашлыки, пожить в палатке, отдохнуть с друзьями и родными. И будет классно. Отдых на природе, во всяком случае, думаю, лучше, чем сидеть дома. Ну да ладно. А что такое, настоящая тайга? По моему субъективному мнению, тайга в Сибири и на Дальнем востоке по дремучести не уступает знаменитым джунглям Амазонии. Потеряться здесь легко, погибнуть, не дойдя пары сотен метров до трассы - еще легче. Достаточно покалечиться, замерзнуть или стать жертвой хищных зверей. А еще тут очень низкая плотность населения, в тайге так вообще можно неделю идти и не придешь к населенному пункту. Глухо. Кругом лес, горы или тундра!!!
В общем, однажды мой товарищ, назовем его для простоты повествования Андрей, ушел в тайгу, на охоту. Дело для него обычное. В тайге далеко не новичок, и переходы на большие расстояния для него едва ли не привычнее, чем нам с вами сгонять в соседний супермаркет за недельной провизией. Заночевал он между переходами в одной охотничьей избушке. Для несведущих поясню: охотники - народ практичный, строят для себя избушки, землянки на дальних охотничьих угодьях. Утепляют крышу дерном и мхом, конопатят бревенчатые стены. Ставят полати или длинные нары для того, чтобы можно было спать, и печку-буржуйку с дымоходом наружу. Оставляют нехитрую провизию: макароны, масло растительное, соль, чай. Сухие дрова и спички в обязательном порядке. Можешь пользоваться, но приберись после себя и подготовь домик для следующих гостей. Такой вот негласный закон. Даже зимой можно вполне комфортно жить в таком домике. Домик нашего героя как раз представлял из себя такой сруб-землянку с маленьким окошком и двумя длинными лавками вдоль стен, где в ногах печка и дверной проем, а напротив одной из лавок - маленькое окошечко наружу.

А теперь сама история. Ночевал Андрей в этом домике неоднократно. Пришел в домик засветло. Поужинал, растопил буржуйку, лег спать. Положил свой вещмешок на соседнюю лавку, где у стены окошко, и сам лег на соседнюю. Проснулся от того, что его кто-то толкнул в бок. Открыв глаза в кромешной темноте, он первым делом почувствовал в ногах тяжесть, приподняв голову, заметил силуэт своего вещмешка на своей лавке. Кто-то переложил его и освободил соседнюю лавку. Лежал он по его словам лицом к стене. Перевернувшись на другой бок, увидел, что на соседней лавке лежал человек. Большой, грузный незнакомец под грудой тряпья, лежал и мирно сопел. Все бы ничего, но Андрей клялся и божился, что входная дверь была заперта на мощный засов изнутри. Никто зайти в домик, не разбудив при этом Андрея, не мог. Сон как рукой сняло. Андрей вспоминал об этом случае и нервно прикуривал сигарету. Лежал Андрей долго, вставать и проверять засов на двери страшно. Будить незнакомца еще страшнее, хоть оружие рядом, но черт его знает, что у того на уме. Да и поможет ли оружие? Остается только попытаться уснуть. Заставить себя. Тут –то и начинается второй акт марлезонского балета.
Слегка успокоившись и удостоверившись, что незнакомец не проявляет никаких признаков агрессии, Андрей закрыл глаза и попытался уснуть. Тут-то и началось… он услышал негромкие и мерзкие голоса на…. крыше. Мелкая возня, хихиканье и шепот. А потом раздался стук. Андрей вспоминает, что так стучат старые засохшие шкуры, когда их волочат по доскам. Тут он открыл глаза, и шепот стих. Под гулкие удары сердца и пульсирование крови в висках Андрей расслышал, как один их этих голосов шикнул своему собеседнику, типа: тихо!. Я даже представить боюсь, что он тогда пережил. Ночь, зима, глухая тайга. До ближайшего населенного пункта километров 30 пилить. Слышно только завывание ветра в трубе печки. И ты один. Можно запереться и переждать ночь, но тут рядом тоже непонятная х…ня лежит. Представили? Вот и я о том же. Жуть! Закончилась наша история прозаично. Под утро Андрей, несмотря на всю творившуюся хрень, уснул. Вымотался за предыдущий день, да и нервы видимо не железные. Короче не мужик, а кремень. Не забился в истерике. Не выбежал в ночную тайгу в исподнем. А просто вырубился милосердным сном. Проснулся поздно, на часах был почти полдень. Через 4-5 часов снова стемнеет. Быстро собравшись, выпив остывшего чаю из термоса, Андрей решил поскорее добираться до людей и махнул на большак. По правде говоря, оставаться на вторую ночь, думаю, никто бы не решился.
Товарищ мой человек серьезный, прагматичный и немногословный. В попытках выдавать выдуманное за действительное замечен не был. Не враль и выдумщик, это точно. А что за история с ним приключилась, этот вопрос выношу на Ваш суд. Спасибо за внимание.

Сегодня, 08:39 by JanderПросмотров: 695Комментарии: 8
+12

Ключевые слова: Тайга охотничья избушка землянка ночёвка авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 09:36
+5
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (502|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 991
Читал про один случай, там тоже ночью в зимовьЁ приходили. Кто или что уже не помню, но ларчик просто открывался. Проходные избушки на путиках, как правило делаются маленькими, нары, печка и небольшой столик. Смысл избушки, согреться и переночевать ночь, другую. Печка - буржуйка торопится почти постоянно, пока горит она греет, дрова прогорели и снова дубак. Чтобы хоть как-то сохранить и накопить тепло ,печь обкладывают кирпичом или природным камнем. Но кирпич можно доставить только техникой, не на себе же тащить, а природный камень порой очень доступен, особенно по берегам речек. Вот в камне то и вся соль истории. Не весь камень подходит для этой цели. Некоторый содержит прожилки какой-то хрени, точнее не скажу, не помню, которая нагреваясь даёт угар, приводящий к появлению видений, галлюцинации. Добавим сюда маленький объем избушки, т.е. концентрация вредных веществ будет высокая. Ну и то, что охотник лет десять там ночевал и всё было норм, ещё ни о чём не говорит. ЗимовьЁ открыто любому, заходи, грейся. Любой может добавить пару голышей к дымоходу, для тепла, а кайф поймает следующий.
Но мнение моё, никому не навязываю. За стори плюс.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 12:02
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (43|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 459
Цитата: ПИК НИК
Читал про один случай, там тоже ночью в зимовьЁ приходили. Кто или что уже не помню, но ларчик просто открывался. Проходные избушки на путиках, как правило делаются маленькими, нары, печка и небольшой столик. Смысл избушки, согреться и переночевать ночь, другую. Печка - буржуйка торопится почти постоянно, пока горит она греет, дрова прогорели и снова дубак. Чтобы хоть как-то сохранить и накопить тепло ,печь обкладывают кирпичом или природным камнем. Но кирпич можно доставить только техникой, не на себе же тащить, а природный камень порой очень доступен, особенно по берегам речек. Вот в камне то и вся соль истории. Не весь камень подходит для этой цели. Некоторый содержит прожилки какой-то хрени, точнее не скажу, не помню, которая нагреваясь даёт угар, приводящий к появлению видений, галлюцинации. Добавим сюда маленький объем избушки, т.е. концентрация вредных веществ будет высокая. Ну и то, что охотник лет десять там ночевал и всё было норм, ещё ни о чём не говорит. ЗимовьЁ открыто любому, заходи, грейся. Любой может добавить пару голышей к дымоходу, для тепла, а кайф поймает следующий.
Но мнение моё, никому не навязываю. За стори плюс.

Очень интересная версия и думаю она все объясняет.
Я очень похожую историю читала в сборнике рассказов "Сибирская жуть". Тот же домик зимой, та же возня на крыше.
Если верна версия Пикника, то все равно представляю какой ужас испытал охотник.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#3 написал: FromSiberia
Сегодня, 12:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (99|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 962
Спасибо за историю. Как же сильно я по всему этому скучаю, у меня слезы на глазах сейчас. Не по шептунам неведомым, конечно, с ними не сталкивалась. Но тайга, зимовье, охотничьи порядки -- это мое детство.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Цитата: ПИК НИК
Читал про один случай, там тоже ночью в зимовьЁ приходили. Кто или что уже не помню, но ларчик просто открывался. Проходные избушки на путиках, как правило делаются маленькими, нары, печка и небольшой столик. Смысл избушки, согреться и переночевать ночь, другую. Печка - буржуйка торопится почти постоянно, пока горит она греет, дрова прогорели и снова дубак. Чтобы хоть как-то сохранить и накопить тепло ,печь обкладывают кирпичом или природным камнем. Но кирпич можно доставить только техникой, не на себе же тащить, а природный камень порой очень доступен, особенно по берегам речек. Вот в камне то и вся соль истории. Не весь камень подходит для этой цели. Некоторый содержит прожилки какой-то хрени, точнее не скажу, не помню, которая нагреваясь даёт угар, приводящий к появлению видений, галлюцинации. Добавим сюда маленький объем избушки, т.е. концентрация вредных веществ будет высокая. Ну и то, что охотник лет десять там ночевал и всё было норм, ещё ни о чём не говорит. ЗимовьЁ открыто любому, заходи, грейся. Любой может добавить пару голышей к дымоходу, для тепла, а кайф поймает следующий.
Но мнение моё, никому не навязываю. За стори плюс.


Это у нас эта избушка была!!! Ну не совсем в нашем Мамско-Чуйском районе, на границе с Бодайбинским и вроде уже на его территории))))))

Блин, я точно сейчас разревусь.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 13:54
+3
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Репутация: (1178|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 493
я правильно додумываю, что проснувшись утром Андрей никого на соседней лавке не обнаружил, так же как и следов ночного присутствия, а так же засов был закрыт аккурат как его закрывал Андрей накануне?

блин, недавно посмотрела видео на ютюбе по совету Пикника (по-моему) про Серегу охотника. до сих пор под впечатлением как вспомню про это видео.
не решилась бы никогда одна в лесу...бр-р-рр
плюс
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#5 написал: ПИК НИК
Сегодня, 14:13
+4
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Репутация: (502|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 991
Цитата: Pmariam


блин, недавно посмотрела видео на ютюбе по совету Пикника (по-моему) про Серегу охотника. до сих пор под впечатлением как вспомню про это видео.
не решилась бы никогда одна в лесу...бр-р-рр
плюс


Да, Мария, всё верно. Серёга охотник , часть вторая, очень жуткая ночь в засаде.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 14:40
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Комментариев: 4 969
Жуть конечно, как сердце выдержало такие страсти +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 16:46
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Комментариев: 2 425
Ой ой! И не боится Андрюша один по таким местам ходить. Случись чего и помочь некому. Ходил бы уж с кем в паре, все повеселей бы было. Хорошая история, таинственная, заинтересовала бабулю. Может он мухоморов отведал, не? Ничего не говорил?
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 16:56
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Публикаций: 13
Комментариев: 4 969
Цитата: ПИК НИК
Цитата: Pmariam


блин, недавно посмотрела видео на ютюбе по совету Пикника (по-моему) про Серегу охотника. до сих пор под впечатлением как вспомню про это видео.
не решилась бы никогда одна в лесу...бр-р-рр
плюс


Да, Мария, всё верно. Серёга охотник , часть вторая, очень жуткая ночь в засаде.

Я посмотрела, это же просто каюк может сердечку наступить, всю ночь в таком режиме? мне то за экраном поплохело, а он там один, ужс
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
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