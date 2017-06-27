Домик

Jander Просмотров: 695 Комментарии: 8 +12 Сегодня, 08:39 by

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Давно не заглядывал сюда. Зуд написать очередную историю имелся. Каюсь, но времени - увы и ах… Вот выдалось время для очередной истории, решил выложить. Как говорится: «От винта!!!».Данную историю из разряда баек охотничьих рассказал мне мой очень близкий приятель. Как и я, он заядлый любитель поохотиться. Хлебом его не корми, дай выбраться куда нить в непролазные дебри, подальше от цивилизации. Уехать в тайгу на пару-тройку недель во время отпуска для него обычное дело. Вот и рассказал мне буквально на днях, после очередной вылазки, следующую историю.Что такое лес? Рядовому обывателю, живущему в современном мегаполисе, за лес может и сойдет и простой небольшой подлесок, с аккуратненькими сосенками и березками, находясь в котором можно спокойно слышать гул автострады где-то рядом... Никаких непролазных дебрей, а сотовая связь будет показывать все «палки» на экране телефона. Можно пожарить в нем шашлыки, пожить в палатке, отдохнуть с друзьями и родными. И будет классно. Отдых на природе, во всяком случае, думаю, лучше, чем сидеть дома. Ну да ладно. А что такое, настоящая тайга? По моему субъективному мнению, тайга в Сибири и на Дальнем востоке по дремучести не уступает знаменитым джунглям Амазонии. Потеряться здесь легко, погибнуть, не дойдя пары сотен метров до трассы - еще легче. Достаточно покалечиться, замерзнуть или стать жертвой хищных зверей. А еще тут очень низкая плотность населения, в тайге так вообще можно неделю идти и не придешь к населенному пункту. Глухо. Кругом лес, горы или тундра!!!В общем, однажды мой товарищ, назовем его для простоты повествования Андрей, ушел в тайгу, на охоту. Дело для него обычное. В тайге далеко не новичок, и переходы на большие расстояния для него едва ли не привычнее, чем нам с вами сгонять в соседний супермаркет за недельной провизией. Заночевал он между переходами в одной охотничьей избушке. Для несведущих поясню: охотники - народ практичный, строят для себя избушки, землянки на дальних охотничьих угодьях. Утепляют крышу дерном и мхом, конопатят бревенчатые стены. Ставят полати или длинные нары для того, чтобы можно было спать, и печку-буржуйку с дымоходом наружу. Оставляют нехитрую провизию: макароны, масло растительное, соль, чай. Сухие дрова и спички в обязательном порядке. Можешь пользоваться, но приберись после себя и подготовь домик для следующих гостей. Такой вот негласный закон. Даже зимой можно вполне комфортно жить в таком домике. Домик нашего героя как раз представлял из себя такой сруб-землянку с маленьким окошком и двумя длинными лавками вдоль стен, где в ногах печка и дверной проем, а напротив одной из лавок - маленькое окошечко наружу.А теперь сама история. Ночевал Андрей в этом домике неоднократно. Пришел в домик засветло. Поужинал, растопил буржуйку, лег спать. Положил свой вещмешок на соседнюю лавку, где у стены окошко, и сам лег на соседнюю. Проснулся от того, что его кто-то толкнул в бок. Открыв глаза в кромешной темноте, он первым делом почувствовал в ногах тяжесть, приподняв голову, заметил силуэт своего вещмешка на своей лавке. Кто-то переложил его и освободил соседнюю лавку. Лежал он по его словам лицом к стене. Перевернувшись на другой бок, увидел, что на соседней лавке лежал человек. Большой, грузный незнакомец под грудой тряпья, лежал и мирно сопел. Все бы ничего, но Андрей клялся и божился, что входная дверь была заперта на мощный засов изнутри. Никто зайти в домик, не разбудив при этом Андрея, не мог. Сон как рукой сняло. Андрей вспоминал об этом случае и нервно прикуривал сигарету. Лежал Андрей долго, вставать и проверять засов на двери страшно. Будить незнакомца еще страшнее, хоть оружие рядом, но черт его знает, что у того на уме. Да и поможет ли оружие? Остается только попытаться уснуть. Заставить себя. Тут –то и начинается второй акт марлезонского балета.Слегка успокоившись и удостоверившись, что незнакомец не проявляет никаких признаков агрессии, Андрей закрыл глаза и попытался уснуть. Тут-то и началось… он услышал негромкие и мерзкие голоса на…. крыше. Мелкая возня, хихиканье и шепот. А потом раздался стук. Андрей вспоминает, что так стучат старые засохшие шкуры, когда их волочат по доскам. Тут он открыл глаза, и шепот стих. Под гулкие удары сердца и пульсирование крови в висках Андрей расслышал, как один их этих голосов шикнул своему собеседнику, типа: тихо!. Я даже представить боюсь, что он тогда пережил. Ночь, зима, глухая тайга. До ближайшего населенного пункта километров 30 пилить. Слышно только завывание ветра в трубе печки. И ты один. Можно запереться и переждать ночь, но тут рядом тоже непонятная х…ня лежит. Представили? Вот и я о том же. Жуть! Закончилась наша история прозаично. Под утро Андрей, несмотря на всю творившуюся хрень, уснул. Вымотался за предыдущий день, да и нервы видимо не железные. Короче не мужик, а кремень. Не забился в истерике. Не выбежал в ночную тайгу в исподнем. А просто вырубился милосердным сном. Проснулся поздно, на часах был почти полдень. Через 4-5 часов снова стемнеет. Быстро собравшись, выпив остывшего чаю из термоса, Андрей решил поскорее добираться до людей и махнул на большак. По правде говоря, оставаться на вторую ночь, думаю, никто бы не решился.Товарищ мой человек серьезный, прагматичный и немногословный. В попытках выдавать выдуманное за действительное замечен не был. Не враль и выдумщик, это точно. А что за история с ним приключилась, этот вопрос выношу на Ваш суд. Спасибо за внимание.

Ключевые слова: Тайга охотничья избушка землянка ночёвка авторская история

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